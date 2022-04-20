紓緩肌肉痛症針灸未必夠？ 中醫：筋膜刀助鬆深層肌肉 5類人忌用

疫情下，不少人已經在家工作了一段長時間。長期在家很多時會讓辦公時的身體姿勢愈坐愈懶散，日積月累恐會腰痠背痛，甚至導致慢性痛症炎症的情況出現。有中醫近年在傳統的手法上，引進筋膜刀技術協助治療痛症，但到底筋膜刀與中醫傳統的針灸及刮痧等，在治療痛症上又有何分別？

患者進行筋膜刀治療前，醫師建議宜先針灸。(受訪者提供)

痛症患者宜先針灸疏通氣血

據註冊中醫師陳通分享指，在為痛症病人進行筋膜刀治療前會先進行針灸，因為當針插入人體後，身體會對這個刺激產生反應並沿着神經快速傳遞，疼痛聚集的物質就會重新分佈，減少身體局部的疼痛。

此外，當針刺進入身體後可調動機體的免疫力，隨着機體的免疫反應開始增強，身體的一些失衡狀態如陰虛陽亢、氣滯血瘀或者痰濁內停等，便可獲得一個整體的調整，因此針灸治療對痛症病心而言，本身是一個可促進氣血經絡運行的治療。

而身體經針灸後經絡氣血運行順暢，此時再進行筋膜刀治療，就可以進一步加速氣血在局部疼痛部位的運行、加快人體自我修復能力、提升血液循環和營養吸收以及快速排走代謝廢物，更重要的是對緩解疼痛具有更明顯的效果。

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筋膜刀多應用於肩頸部、背部等部位。(受訪者提供)

筋膜刀多應用於大面積厚實肌肉

陳通醫師介紹指，筋膜刀的治療原理主要是以其輸出的電力射頻熱療，透過在身體不斷轉移令身體深層產生熱力。此天然熱力被人體吸收後，可在短時間內鬆解肌筋膜粘連。

在治療手法上，筋膜刀是通過外在剪切力去放鬆肌肉筋膜，對局部的疼痛部位進行針對性治療，主要適用於肌肉骨骼方面的疼痛，同時具有減輕痛症、增加肌肉柔韌度、提升血液循環、鬆解深層組織等作用，多應用於大面積且較厚實的肌肉，包括：

．肩頸部

．背部

．腰部

．臀部

．大小腿



此外，應用於手臂、足踝等小部位也有良好的養護鬆解效果。值得留意的是，筋膜刀在操作上雖與中醫傳統的刮痧類似，不過刮痧所針對的多為因風熱、風濕所引起的疼痛等。

筋膜刀主要治療病症：

．肱骨內上髁外上髁炎

．腕管綜合症

．頸部疼痛

．足底筋膜炎

．肩袖肌腱炎

．足跟疼痛

．跟腱炎

．慢性關節腫脹伴隨拉傷或者扭傷

．韌帶拉傷

．肌肉拉傷等



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五類人士忌用筋膜刀

不過，陳通醫師提醒筋膜刀的治療並非適合所有人，以下人士則應避免使用：

1. 體內有金屬的人士



如使用心臟起搏器和患有嚴重心律失常的人士，因筋膜刀治療過程中有機會引起心臟電流和脈衝的不穩定性，從而引起心臟不適。

2. 皮膚潰爛患者



療程恐對皮膚潰爛患者的病情不利，甚至有惡化風險。

3. 孕婦



筋膜刀使用時的震動頻率極高，恐對身體造成較大刺激，影響胎兒發育。

4. 血友病患者



筋膜刀使用不當可造成嚴重的表皮毛細血管破裂，引起皮下出血，對凝血功能障礙患者可致病情加重。

5. 急性扭傷患者



因為急性扭挫傷的患者本來已經有疼痛症狀，這時使用筋膜刀會導致疼痛加重，引起身體不適。

除了接受治療外，痛症患者還可以配合使用活血化瘀的膏藥來促進循環，另外在飲食習慣亦有以下注意事項：

．少吃肥甘厚膩的食物

．儘量不要喝酒

．少吃海鮮

．少吃冰凍寒涼的食物

．多吃新鮮蔬菜水果

．多吃新鮮肉類



註冊中醫師陳通。(受訪者提供)

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