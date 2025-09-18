打鼻鼾｜嘴貼膠帶阻口呼吸能改善臉型變美？專家揭恐有窒息風險

根據CNN報導，近年來睡覺時在嘴巴貼上膠帶或口呼吸矯正貼（mouth taping）在TikTok成為風潮，有網紅宣稱是「生活中的美容秘訣」，能讓臉型和下顎線條更好看，也有人保證使用後睡眠品質大幅提升，還可以改善打鼾問題，讓人「醒來更有精神」。



不過，加拿大西安大略大學舒立什醫學及牙醫學院耳鼻喉頭頸外科教授Brian Rotenberg醫師指出，這些被大肆宣傳的好處，實際上並沒有科學證據支持，甚至還有潛在風險。

只要一躺下就鼻塞？睡覺鼻塞6大原因解說（按圖👇👇👇）

睡眠呼吸中止症、鼻塞還用矯正貼有風險 醫：應尋求專業診斷

睡眠呼吸中止症患者會在睡覺時反覆暫停呼吸，每次可長達一分鐘，嚴重者一晚可能停止呼吸數百次，若不及時治療，可能導致心臟病、糖尿病、中風、抑鬱症，甚至提高早逝風險。專家表示，如有睡眠呼吸中止症，嘴巴被封住可能會嚴重限制呼吸時的氣流，加劇大腦和身體的缺氧狀況。

鼻塞會讓鼻呼吸變得困難。Rotenberg醫師與同事最近進行的研究發現，在嘴巴貼上膠帶，或者用帶子捆住下巴保持嘴巴閉合，在有鼻塞或鼻涕倒流的情況下，可能有嚴重的窒息風險。未諮詢睡眠醫學專家就使用口呼吸矯正貼，是不明智的做法。「無法使用鼻子呼吸的原因有很多，可能是鼻中膈彎曲、鼻瘜肉或是鼻腔腫瘤，但很多人寧願相信Instagram或TikTok，也不願找醫療人員進行診斷。」

鼻呼吸好處多！可過濾多種物質 還能濕潤空氣

多數人使用口呼吸矯正貼都是希望可以使用鼻子呼吸，確實鼻呼吸比口呼吸來得健康，鼻腔內的纖毛能過濾灰塵、過敏原、細菌和環境中的有害物質。美國杭亭頓健康中心臨床醫學、胸腔、重症照護暨睡眠醫學Raj Dasgupta副教授表示，透過鼻呼吸還能潤濕吸入的空氣，而透過嘴巴吸入的乾燥空氣可能刺激肺部。他說明，鼻呼吸可能可以透過增加體內一氧化氮的含量來降低血壓。此外，鼻呼吸有放鬆作用，常與瑜伽、冥想一起被推薦為改善睡眠的方法。

專家：要先把舌頭放好 只貼矯正貼沒幫助

美國史丹福大學醫學院語言病理學家Ann Kearney醫師指出，單純貼上膠帶無法讓人獲得上述好處，除非先學會正確擺放舌頭。做法是用舌尖輕觸上門牙後方，然後讓舌頭貼著上顎，記得要放鬆。Kearney醫師建議可以試著發「the」這個音，但不要讓舌頭離開牙齒。

+ 6

「當舌頭向上、向前擺放，就能打開呼吸道，讓鼻呼吸變得更舒暢；反之，舌根會向後阻塞呼吸道，造成更嚴重的阻塞。」在醫師檢查確認安全後決定使用口呼吸矯正貼，Kearney醫師建議只需要一小片約5公分的薄型醫用膠帶即可，不要像社群媒體推薦的一樣用一大片膠帶完全摀住嘴巴。

