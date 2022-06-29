五億富婆關之琳凍齡保養方法超貼地　即將「登六」仍無懼素顏

素有「香江第一美人」及「大美人」稱號的關之琳，今年九月即將「登六」。自細已生得一副美人胚子的關之琳，年輕時已在影壇憑著一雙靈動的大眼睛，演活不少角色，當中與李連杰合作的黃飛鴻系列，演出十三姨更大受歡迎，成為經典港產片之一。憑著投資有道，關之琳早已成為圈中有名的富婆，毋需為生活奔波，一直養尊處優在價值1.5億的三千呎豪宅享受生活。近期活躍在社交平台的關之琳，不時都會以素顏現身，可見關之琳雖然臉色偏黃但仍然充滿光澤，皺紋、魚尾紋等統統不見蹤影，一點都不像快將登六。



關之琳依然明艷照人。(ig:rosamundkwan)

出生於演藝世家的關之琳，爸爸關山是60年代的當紅演員，媽媽張冰茜是長城電影公司的大美人。關之琳1981中學畢業後便在麗的電視出道，與張國榮一起演出《甜甜廿四味》。屬清朝貴族「瓜爾佳氏」後人的關之琳，是一位標準的滿州格格，加上遺傳自父母的優良基因，關之琳自小已經長得眉眼清秀，尤其是一雙大眼睛令她十足陶瓷娃娃。

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將減肥視作一生使命

大美人先天條件優厚，但為了維持美麗和身型，仍然下過一番苦功。關之琳曾表示，減肥是她一生的使命，只要能維持著一個好的身形就會令她好開心。關之琳的減肥方式不會太極端：「對於飲食方面我不會清淡，只會努力去做運動，我覺得做更多運動都是想食更多，如果食得清淡就失去人生樂趣；亦唔會特別戒囗，如果真的有需要就不會在晚上食飯，其餘的食物我都會食。」

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每日堅持做最少15分鐘運動

喜歡運動的關之琳表示自己只喜歡跑步，其他比較靜態的運動她是不喜歡。經常在抖音分享短片的關之琳，曾分享她隨時都會做的健身運動，「很多朋友問我為什麼吃這麼多都不胖，今天跟大家分享瘦身小動作，每天堅持15分鐘。」她先做出數組地板動作，隨後再坐上梳化做Sit Up，一連串的動作熟練兼流暢，最後她更指出：「每天堅持15分鐘，你吃什麼都不會胖。」