運動健身｜劉耕宏毽子操爆紅卻隱藏危機？4動作易拉傷扭傷腰

台灣藝人劉耕宏的「毽子操」在中國大陸掀起健身熱潮，連楊丞琳、鍾麗緹與應採兒都跟着做，不過「毽子操」卻有淺藏危機，可能傷害腰椎！



台灣體適能教練陳少偉特別針對毽子操提出改良版，利用4個極簡動作達到一樣的健身效果，還能避免運動傷害。

毽子操隱藏危機（按圖了解 👇👇👇）

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跳健身操跳到送醫 4動作易拉傷閃到腰

劉畊宏所引領這股「毽子操」健身風潮，陸續傳出有粗心爸爸，跳毽子操跳到把寶寶踢傷；還有女孩跳了2分鐘毽子操後，身體不適送急診，檢查發現居然跳到卵巢黃體囊腫破裂。

陳少瑋表示，原版的毽子操共有4個動作，但每個動作都要小心：

動作1. 向內抬腿輕拍腳掌側面：



這動作一開始沒熱身就直接讓髖關節外轉，很容易拉傷。

動作2. 高抬腿輕拍對側膝蓋：



建議不要一開始就做轉體動作，因為有些人胸椎不動，反而動腰椎，很容易讓腰受傷，尤其就脊椎來說，腰椎相對脆弱，胸椎強度較高，且胸椎有肋骨保護，腰椎卻只有內臟，所以應該要動胸椎而不是動腰椎，以免閃到腰。

動作3. 側抬腿輕拍腳掌側面：



這動作雖然可以練到側腹肌，不過民眾可能會用錯肌肉，反而是用後腰的力量，就很容易閃到腰。

動作4. 向後抬腿輕拍對側腳底：



這動作相對較為緩和，所以排在最後一個動作。

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改良版「毽子操」 難度不大容易達成

陳少瑋改良毽子操，一樣是4個動作，每個動作做10下，沒有健康習慣的也可以做，且因動作簡單，相對容易達成，也不易造成運動傷害。

動作1. 抬腿抱膝蓋：



這個動作主要是先熱身膝關節和髖關節，注意身體不要轉動，抬起腿的時候如果會站不穩，可以扶一下膝蓋較為安全，如果抱不到膝蓋，碰到也可以。

動作2. 踢屁股：



將兩手叉腰，有如小跑步一樣往後踢屁股10下。

動作3. 前踢摸對側小腿：



注意不彎腰，像踢毽子一樣，用手輕輕摸到對側的小腿，不用踢太高，以免髖關節角度太大。

動作4. 後踢拍腳跟：



腳往後踢，用手摸到對側的腳跟，可以訓練肢體協調。

陳少瑋表示，帶氧運動可以幫助骨骼受力增加，可刺激骨骼生長，對於預防骨質疏鬆也會有所幫助。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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