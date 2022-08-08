Coffee林芊妤的素顏秘密！改變５個生活習慣 一個水樽助變靚？
撰文：醫美Easy
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Coffee林芊妤日前以頒獎嘉賓身份，出席《健康Easy卓越大獎2022》頒獎典禮。近來創辦自家運動服裝品牌的Coffee，不但身兼瑜珈導師，更經常兼顧其他拍攝工作及照顧家庭，生活非常忙碌。但Coffee仍然能在繁忙的生活中保持美麗和纖瘦，相信和她的健康生活小習慣不無關係。原來Coffee在飲食和生活習慣的每個部分都會有小堅持，才可令自己變得容光煥發。
Coffee林芊妤在出席頒獎典禮時透露，自己會透過「生活方式醫學」全方位打造健康身心靈。她認為「如果想要健康，首要從內在開始。人要經常保持開朗的心境，不要經常以負面心態對人和事，要有正能量。這樣才會令個人愈來愈靚，睡眠質素會因而變好，又會有心機做運動，所以保持身心愉快是好重要。」
糖份可加劇炎症 減糖可由28天作單位逐步減少
Coffee在席間又指出糖份是日常飲食的最大敵人，每日不可攝取過多的糖份，否則容易造成健康問題。不過她強調不是要完全不攝取糖粉，畢竟飲食是難以避開糖份，就以澱粉質為例，其實當中都含有糖份。「反而我想大家減少進行加工糖，因為食得太多如蛋糕、雪糕的甜點，容易對身體造成負擔。除了會變肥之外，原來都容易引起炎症。」
要由一個嘗甜的人完全戒除糖份，是一件可比戒毒的事情，因此可以用28天作單位，在這約一個月的時間內，試試降低飲品甜度與份量，例如一星期三罐可樂減成兩罐、一天兩杯珍珠奶茶減成一杯「無糖」；把平日的澱粉攝取減少3成、把零食或甜品拆成小份食用等等，務求可解「口痕」，同時減低攝取糖份。
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