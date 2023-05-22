皮膚癌｜女子３度患上皮膚癌 原因竟是曬得太多太陽？

夏季是一年中陽光最猛烈的季節，不少人都會趁著這段時間到沙灘，希望曬出一身古銅色的皮膚。但曬太陽時要謹記做好防曬措施，不然有可能會引致皮膚癌！外國就有一名女子因青年時期經常曬傷，導致她患上了３種皮膚癌，需要終生接受治療才得以保持健康。



來自澳洲悉尼現年48歲的Melissa Lewis已患皮膚癌十多年。自 2009 開始，皮膚科醫生在她的全身發現了基底細胞癌，範圍包括她的鼻子、前額、耳朵、胸部和小腿。及後，在2018年她被證實患上了一種更為罕見的皮膚癌——黑色素瘤。在黑色素瘤切除後的一個月，她又確診俗稱鮑恩氏病的原位鱗狀細胞癌，在2022年，更一度發現患有乳癌而被迫中斷皮膚患的治療。

梅麗莎回憶指，由於被朋友慫恿，青少年時期經常待在游泳池邊曬太陽，以獲得黝黑的皮膚，因此經常曬傷，沒想到長大後竟要為自己年輕時的無知而付出代價。Melissa Lewis強調，「每個人都需要保護自己的皮膚」，「黝黑的皮膚並無意義。我希望能在30年前就知道，可惜那時仍未有防曬意識。」

時至今日，她每年要接受兩次皮膚監測和痛苦的日光光動力療法，以去除不斷增生的癌細胞。

經常曬傷會導致皮膚癌？

紫外線（UV）是一種高能量的電磁輻射，可以穿透皮膚表面，進入皮膚深層組織。當皮膚暴露在紫外線下時，紫外線會與皮膚細胞中的DNA分子產生交互作用，進而損傷DNA的結構和功能。長期暴露在紫外線下，這些DNA損傷可能會導致細胞異常增生和癌變，最終形成皮膚癌。

基底細胞癌屬皮膚癌主流

非黑素瘤皮膚癌是白人最常見的惡性腫瘤，大約每5名美國人一生中有1人將會患上皮膚癌。全球非黑素瘤皮膚癌的發病率亦正上升，原因可能由於人口老化和增加暴露在陽光下的危險有關。

而本港情況亦並非罕見，據香港癌症資料統計中心資料顯示，非黑色素瘤皮膚癌位列2020年本港十大常見癌症的第9位，共980宗新症，男女人數相約。

一般而言，皮膚癌主要可分成非黑色素瘤皮膚癌及黑色素瘤皮膚癌，非黑色素瘤皮膚癌則為皮膚癌的主流，當中可再細分成基底細胞癌及鱗狀細胞癌。

基底細胞癌：

基底細胞癌是最常見的皮膚癌，約佔皮膚癌的70%-85%。患者大多40歲以上，患處多為被陽光曝曬的地方，如頭、頸和鼻子等。患處的症狀形態方面則相對不一，包括：

．小塊光滑、色澤像珍珠的皮膚

．表面帶有油光；像隆起的紅色硬塊

．偶會出血或痕癢

．長出痂或疤

．治癒後又再復發

．看似鱗狀扁平的紅痂

．潰傷但無痛

．一般增生慢，絕少擴散，及早發現通常可治癒



大多數基底細胞瘤可透過手術切除或放射治療根治，其他治療方法包括冷凍療法和使用燒灼術刮除。大約有5-10%經治療的個案會復發，常見於鼻、耳朵及耳後部位。新的發病部位亦會發生在其他部位，特別是那些有長期誘因的病人。因此長期覆診是必須的。

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鱗狀細胞癌：

鱗狀細胞癌約佔皮膚癌的15-20%。患者多在50歲以上，多發於過往經照射或燒傷的皮膚，常見患處包括頭、頸、手和手臂，偶而也可能出現在上身或腿部，常見的症狀包括：

．皮膚加厚

．產生鱗片狀紅腫

．容易流血，碰觸即痛



症狀在幾個月內可快速成長，並經淋巴擴散到身體其他部份。在嘴唇和耳朵擴散的機率特別高，應該儘速求醫。

大部份的鱗狀細胞瘤可經由徹底的手術切除來根治。放射治療亦是其中一個有效的選擇，特別適用於治療那些無法接受手術又年紀老邁或身體虛弱的病人。經治療後，病人需定期覆診以監測復發或新的損害。

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防曬措施可降80%患癌風險

據香港防癌會資料顯示，只要做足防曬措施，已可減低80%患上皮膚癌的風險。此外，80%由陽光導致的皮膚損傷在18歲前已形成，因此防曬應從小開始。

．避免在上午11時至下午3時間進行長時間戶外活動

．戶外活動時應穿上長袖襯衣、褲子、闊邊帽和太陽眼鏡等

．戶外活動時為皮膚塗抹防曬指數(SPF)至少15及PA++的防曬產品

．防曬產品應每隔兩小時塗抹一次，游泳後或冒汗後應再塗抹

．一歲以下嬰兒絕不應直接暴露在陽光下

．不應照室內太陽燈

