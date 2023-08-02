減肥修身｜4個瑜伽動作袪腿部水腫 KO腹部贅肉(附Sports Bra推介)

夏天又是減肥修身的季節！瑜伽不但有助Keep Fit，而且更可以伸展肌肉，紓緩身體因久坐不動而帶來的痛症！以下4個瑜伽動作，更有效袪腿部水腫，緊緻肌肉線條，踢走腹部贅肉。



第一招：蝗蟲式

效用



有效伸展背部肌肉，使得疼痛紓緩，還能雕塑肌肉線條，重新打造緊實身形。拉伸肩頸，舒展緊繃肌肉、鍛鍊腹部，改善腹部贅肉、緊實下半身線條、緩解下背疼痛、加強背肌支撐力、有助消化、減輕失眠。 但注意孕婦、女性生理期期間不宜進行！

步驟



1.初始動作：俯臥於瑜伽墊上，雙手自然垂於身體兩側，掌心朝下，雙腿微微分開，略於骨盆同寬，腳背貼地。

2.下半身練習：額頭或下巴點地，選自己舒適的為主。腳尖向後延伸，吸氣，雙腿向上抬起，保持雙腿伸直，膝蓋不彎曲，停留3-5個呼吸回到初始動作。

3. 上半身練習：前胸開展，雙手指尖向後延展，抬起上半身，避免聳肩，讓肩頭遠離耳朵，停留3-5個呼吸回到初始動作。

4. 蝗蟲式（上下合併）：吸氣，再度抬起下半身，足尖朝後伸直，雙手往後延伸一面帶起上半身，停留3-5個呼吸後休息。

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第二招：龍式 Dragon pose

功效



腎的濕氣比較容易停留在下半身，當腎陽不足時，水分無力被回送或是代謝，濕氣只好往下沉積，造成腿部容易腫脹或是水腫。而所以只有提動腎陽才能改善水腫的狀態。

步驟



1. 跪在瑜伽墊上，將右腿往前跨出，彎曲90度。

2. 將左腿打直往後伸展，雙手撐在瑜伽墊上，上半抬至45度。

3. 停留3-5個呼吸後，換邊執行。

第三招：坐姿前彎式 Seated Forward Bend

步驟



1. 坐在瑜伽墊上，雙腳打直。

2. 吸氣將上半身往前傾，雙手握住腳底板。如果柔軟度不夠，可將膝蓋微微彎曲

3. 停留3-5個呼吸後，回到初始位置。

第四招：鴿式 Pigeon pose

步驟



1. 右腳小腿往前儘量靠近墊子的前緣，並與前緣平行；右腳膝蓋靠近右手手腕，右腳腳踝靠近左手手腕。

2.後腿在背後伸直並以腳趾踩地，將髖部向下貼近地面。

3. 背部打直，停留5-8個呼吸後換腿。

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