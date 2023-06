國際瑜珈日｜7大瑜伽服飾品牌推介！修身顯瘦時尚款提升運動效率

【國際瑜珈日】近年越來越多女生開始接觸瑜伽,瑜伽除了有助舒緩伸展及鍛鍊修身之餘,亦能調節呼吸、放鬆身心,真真正正做到「修身養心」!每年的6月21日,被定為「國際瑜伽日」,大家也不妨在這日做做瑜伽,解下煩心!《01女生》今次就為大家盤點7大瑜伽服飾品牌推介,讓女生們一同入手時尚感與功能性兼備的瑜伽服飾吧!



來自加拿大的瑜伽服飾品牌 lululemon,推出瑜伽服深受不少女生喜愛,成為了熱愛運動的女生不可不知的品牌,甚至有著「瑜伽界CHANEL」的稱號!品牌致力研發出高性能面料及革命性技術,為瑜伽人士帶來輕盈透氣、充滿彈性的運動服飾,其中的 Align 系列,採用了排汗透氣、輕盈柔軟的Nulu 面料,穿起來感到極致舒適!

American Eagle 旗下的休閒服飾品牌 Aerie,主打內衣、休閒服、運動服及泳衣等,亦有不少瑜伽服飾給女生們選擇,服飾設計時尚而且活力感十足,深受不少女生喜愛!以下面的 OFFLINE By Aerie Goals V 領網布運動內衣為例,品牌採用 Real Good Goals 面料打造出這款運動內衣,為女生們提供足夠的承托力及彈性,再配合網布細節,時尚而優雅!

藝人林芊妤 Coffee Lam 自 2015年開始就在Youtube分享瑜伽、運動和健康生活態度影片,至今已經擁有超過170萬訂閱!在YouTube事業發展穩定後,Coffee就決心要創立屬於自己的品牌,從選色、選布料到服飾設計及包裝都一手一腳包辦,製造出心目中最理想的瑜伽服飾,做到修身子迷人效果,並鼓勵大家培養運動習慣!

本地品牌 WARM UP GIRLS 是由一對土生土長的情侶 Gina 及 Rio 創立,最初由搜羅來自世界各地的運動休閒服飾開始,後來發現不少歐美運動服品牌的尺寸根本不太適合東方女生,所以就決定要開發自家品牌服飾。

經過分析大家的意見及體型數據,成功在2019年底,推出首個自家本地運動服品牌MARSHMARO,主打產品 SWING Tight 採用了雙層交疊腰位設計,內層能貼服下腹,包裹小肚腩贅肉,外層則能再進一步修飾腰線,以隱藏腰間鬼祟肉,加上採用marshLUXE 滑身貼膚布料,有如第二層皮膚,帶來舒適感。

本地設計運動服品牌 Too Chill for Yoga 主打運動內衣、運動上衣、運動褲以及運動配件,創辦人 Janice Ng 本來是一位物理治療師,亦曾遠赴印度考獲瑜伽導師認可證書,她致力將物理治療及瑜伽相關知識應有在運動服設計上,打造出有助隱藏贅肉及提升線條的專利設計。Janice亦深信「一套顏值高的運動服是可以提升運動效率」,所以品牌推出的運動服飾都是顏值、功能性兼備!

Her own words 是一間原創內衣品牌,以「真正的舒適」為宗旨,為女生們提供高品質產品,同時享受舒適感。品牌亦把內衣領域的先進技術帶到運動服飾之中,打造出適合亞洲女性的運動系列,人氣女國COLLAR成員芯駖都曾經代言。品牌推出的運動胸圍更首創高達17個尺碼,致力為女生帶來最合身、最舒適的穿感。

「高效防震」透氣及防UV高強度運動胸圍就適合進行跑步、健身等高強度運動時穿著,採用超透氣棉杯及「高效防震」技術,讓女生們在運動時也能得到高效支撐及保護!Her own words 在香港現時已有25間分店,女生們不妨到門市試穿,揀選最適合自己的運動服飾!

