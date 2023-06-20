國際瑜珈日｜7大瑜伽服飾品牌推介！修身顯瘦時尚款提升運動效率

【國際瑜珈日】近年越來越多女生開始接觸瑜伽，瑜伽除了有助舒緩伸展及鍛鍊修身之餘，亦能調節呼吸、放鬆身心，真真正正做到「修身養心」！每年的6月21日，被定為「國際瑜伽日」，大家也不妨在這日做做瑜伽，解下煩心！《01女生》今次就為大家盤點7大瑜伽服飾品牌推介，讓女生們一同入手時尚感與功能性兼備的瑜伽服飾吧！



國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介1：lululemon

購買方法：lululemon 官網

來自加拿大的瑜伽服飾品牌 lululemon，推出瑜伽服深受不少女生喜愛，成為了熱愛運動的女生不可不知的品牌，甚至有著「瑜伽界CHANEL」的稱號！品牌致力研發出高性能面料及革命性技術，為瑜伽人士帶來輕盈透氣、充滿彈性的運動服飾，其中的 Align 系列，採用了排汗透氣、輕盈柔軟的Nulu 面料，穿起來感到極致舒適！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介1：lululemon（lululemonhk@IG）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介：lululemon Align™ 高腰褲 25"（lululemon 官網）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介2：Aerie

購買方法：Aerie 官網

American Eagle 旗下的休閒服飾品牌 Aerie，主打內衣、休閒服、運動服及泳衣等，亦有不少瑜伽服飾給女生們選擇，服飾設計時尚而且活力感十足，深受不少女生喜愛！以下面的 OFFLINE By Aerie Goals V 領網布運動內衣為例，品牌採用 Real Good Goals 面料打造出這款運動內衣，為女生們提供足夠的承托力及彈性，再配合網布細節，時尚而優雅！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介2：Aerie（aeriehk@IG）

OFFLINE By Aerie Goals V 領網布運動內衣 HK$290（Aerie 官網）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介3：CoffeeSweat

藝人林芊妤 Coffee Lam 自 2015年開始就在Youtube分享瑜伽、運動和健康生活態度影片，至今已經擁有超過170萬訂閱！在YouTube事業發展穩定後，Coffee就決心要創立屬於自己的品牌，從選色、選布料到服飾設計及包裝都一手一腳包辦，製造出心目中最理想的瑜伽服飾，做到修身子迷人效果，並鼓勵大家培養運動習慣！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介3：CoffeeSweat（CoffeeSweat 官網）

Coffee就決心要創立屬於自己的品牌，從選色、選布料到服飾設計及包裝都一手一腳包辦！（coffeesweat_＠IG）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介4：WARM UP GIRLS

本地品牌 WARM UP GIRLS 是由一對土生土長的情侶 Gina 及 Rio 創立，最初由搜羅來自世界各地的運動休閒服飾開始，後來發現不少歐美運動服品牌的尺寸根本不太適合東方女生，所以就決定要開發自家品牌服飾。

經過分析大家的意見及體型數據，成功在2019年底，推出首個自家本地運動服品牌MARSHMARO，主打產品 SWING Tight 採用了雙層交疊腰位設計，內層能貼服下腹，包裹小肚腩贅肉，外層則能再進一步修飾腰線，以隱藏腰間鬼祟肉，加上採用marshLUXE 滑身貼膚布料，有如第二層皮膚，帶來舒適感。

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介4：WARM UP GIRLS（WARM UP GIRLS 官網）

皇牌產品 SWING Tight 採用了獨特的雙層交疊腰位設計！（WARM UP GIRLS 官網）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介5：Too Chill for Yoga

本地設計運動服品牌 Too Chill for Yoga 主打運動內衣、運動上衣、運動褲以及運動配件，創辦人 Janice Ng 本來是一位物理治療師，亦曾遠赴印度考獲瑜伽導師認可證書，她致力將物理治療及瑜伽相關知識應有在運動服設計上，打造出有助隱藏贅肉及提升線條的專利設計。Janice亦深信「一套顏值高的運動服是可以提升運動效率」，所以品牌推出的運動服飾都是顏值、功能性兼備！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介5：Too Chill for Yoga（toochillforyoga＠IG）

品牌推出的運動服飾都是顏值、功能性兼備！（toochillforyoga＠IG）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介6：Her own words

Her own words 是一間原創內衣品牌，以「真正的舒適」為宗旨，為女生們提供高品質產品，同時享受舒適感。品牌亦把內衣領域的先進技術帶到運動服飾之中，打造出適合亞洲女性的運動系列，人氣女國COLLAR成員芯駖都曾經代言。品牌推出的運動胸圍更首創高達17個尺碼，致力為女生帶來最合身、最舒適的穿感。

「高效防震」透氣及防UV高強度運動胸圍就適合進行跑步、健身等高強度運動時穿著，採用超透氣棉杯及「高效防震」技術，讓女生們在運動時也能得到高效支撐及保護！Her own words 在香港現時已有25間分店，女生們不妨到門市試穿，揀選最適合自己的運動服飾！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介6：Her own words（Her own words 官網）

Her own words「高效防震」透氣及防UV高強度運動胸圍（Her own words 官網）

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介7：FLEXIFLOW

FLEXIFLOW由2位女生創立，致力將運動與美學給合，打造出具備女性化及時尚設計的運動休閒服裝！The Nora 柔韌自在運動套裝，採用輕質 NylonSoft 面料製造而成，穿起來猶如第二層肌膚般觸感柔軟！運動胸圍就採用了型格方形領口及收副乳設計，解決大部分令女生煩惱的問題！

國際瑜珈日｜瑜伽服飾品牌推介7：FLEXIFLOW（flexiflow_apparel＠IG）