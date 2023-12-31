凍齡｜67歲台女星陳美鳳保養如少女　3種運動減脂維持好面容體態

台灣資深藝人陳美鳳日前因一張頂著粉色俏麗短髮的「凍齡照」，因酷似韓國女團引發熱議，現年67歲的因為超強的保養方法、自律的運動及飲食，讓她至今擁有逆天好身材！



台灣專精於內分泌暨新陳代謝科醫師謝明家指出，「保養身體絕對是愈早愈好，不是說等到67歲看到人家身材好，才要開始保養，一定來不及，要維持好的面容跟體態，最好從30歲就開始做起。」

陳美鳳獨門養生方式（按圖👇👇👇）

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他列舉，尤其是男性在老化速度比女生快很多，30歲以後除了外表改觀和體態發福，就連身體機能也會受影響，例如是心血管疾病、糖尿病、遺傳性疾病、血糖、膽固醇、血壓都會開始出現變化。

而女生因為有女性荷爾蒙的保護，大約在40歲以後，或生完小孩身體也會漸漸有比較大的健康問題和體態變化，如果想要保持年輕逆齡，趁早開始改善日常的運動習慣和飲食方式。

長保年輕逆齡只能用「醫美」？

過去陳美鳳也曾不諱言有進行醫美電波來保持皮膚緊緻，因此不少人笑稱，67歲的她一點老態都沒有，更虧說使用醫美很像生化人，但謝明家也表示，「醫美」雖然能維持臉部皮膚緊緻，但體態絕對要下苦功。

醫師指出，體態方面是很難去大幅度地加工跟改造，想要維持體態也沒有快速的方法，就算是抽脂或打肉毒針，可能過二個月就再度復胖，要67歲還能維持好身材，一定要從運動或飲食下手，愈早開始愈好。

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單車、走路、做瑜伽有效嗎？

陳美鳳曾分享自己獨門養生的方式，早晚都會踩空中單車、最喜歡走路和騎單車運動，或者定期在家中進行瑜伽訓練，甚至會搭配重訓，保養好自己的逆天美腿。

醫師分析，運動可以分為心肺有氧運動，還有阻力運動，可以讓心肺功能變好，還能訓練肌肉、減去脂肪、維持體態，重點是要動作正確、勤勞養成運動習慣，因此「有很多辛苦，是大家表面上看不見的。」

早餐吃番薯燕麥、蘋果有效嗎？

此外，陳美鳳分享她沒有特別忌口，早餐是三餐中吃最多的一餐，中餐、晚餐吃比較少，常見菜單都是番薯、燕麥跟蘋果，也會喝湯吃肉，會加上薑片暖胃。

謝明家則表示，健康的飲食其實沒有一定的定義，大原則要遵守「少油、少鹽、少糖、少吃加工品」 ，只吃單一食物也可能造成營養不均衡，而只吃燕麥或水果，更是不利於糖尿病病人。

因此他認為，做飲食調控要依照你個人的身體狀況，請教醫師跟營養師開出最適合自己的飲食方式，而不是看「藝人吃什麼，我就吃什麼」，平時也可以多喝水、多吃膳食纖維，然後足夠的蛋白質才是上策。

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保養要趁早別隨時間變成大斷層

謝明家指出，保養、維持體帶都要愈早愈好，如果三十歲就能開始注重自己的身體狀況，認真維持保養，相比於不保養的人，到了五十歲以後，不管是健康體態、身體機能會出現極大的斷層。

如果是長時間數十年都不願意注重自己體態與身體健康的人，等到身體出問題之後，要再去恢復過往的體態，就需要花上數十倍的時間，也追不上別人過去下的苦功。

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