新年2025｜5大國家另類習俗　印度人喊住過年！這國家要扭耳仔

2025年就要來臨了！大家準備好迎接新的一年嗎？講到新年，華人社會中都有超多不同的禁忌和習俗，當中最忌諱的當然就是「喊苦喊忽」，但印度人過年竟然是要擁抱痛哭，有一個國家甚至會互相「扭耳仔」來表達祝福，接下來讓我們一起來看看5大最「騎呢」的新年習俗啦！



香港今年會有五層煙花賀新一年(旅發局提供圖片)

1.印度禁食+喊住過年

印度某些地區要喊著過年。(視覺中國)

中國人新年最緊要笑口常開，但在印度某些地區卻完全相反，他們於新年時不但不會嘻嘻哈哈地慶祝新年，甚至要禁食和與親朋戚友們互相擁抱痛哭。因為對於他們來說新年代表時間流逝，人生又少一年，所以要大哭來表示感嘆。

2. 巴西Happy扭耳仔

於巴西「扭耳仔」是一種祝福的象徵。

通常做錯事先會被「扭耳仔」，但於巴西的元旦傳統中，「扭耳仔」並非一種懲罰，而是一種祝福的意思，而且大家要互相扭先最有效，象徵互相給予對方祝福，所以大家若果於巴西街頭上很有可能會見到互相瘋狂扭耳的場景。此外，他們於新年鐘聲響起後，還會一起拿著火炬登山，並尋找當地的稀有特產「金樺果」，從而象徵幸福和吉祥。

3.秘魯著黃底褲

中國新年的傳統中，大家最常見到的必然是紅色，但於秘魯，新年就一定要穿黃色！因為秘魯人很喜歡太陽，甚至將太陽奉為神靈，自然太陽的顏色也成為他們最愛的顏色。每到新年的時候，他們會戴著黃色帽子和花環來迎接新年，他們還會穿上黃色的內褲，來象徵接下來的一年一直好運連連。

秘魯人穿黃色內褲代表好運。(網上圖片)

4.墨西哥新年不准笑

墨西哥有很多不同的跨年習俗，例如要穿紅色內褲來祈求愛情，穿黃色內褲和將新銀紙放入鞋中，來祈求財源滾滾。但令人最出乎意料的就是，他們於新年的頭5日，大家都不準笑，需要面無表情地過年，來象徵為新的一年帶來好運。

5.蘇格蘭第一個進門的人

於蘇格蘭的傳統習俗中，跨年他們最重視家中的「第一腳」(First-foot)，即第一個跨進家門的人。他們認為第一個進家門的人都必定要是一位帶著硬幣、煤炭麵包或威士忌的黑髮的高大男子，因為對他們來說這樣象徵著為家帶來好運。有些當地的人更認爲，若果他們第一個進家門的人是一位金髮男子，則會為家中帶來不幸和不吉利。