選對領口改變臉型　教你5種臉型穿搭術　圓臉變瘦、長臉變短！

眾多女生夢寐以求的臉型一定是鵝蛋型，不過世事哪有這麼完美呢？也許你我的臉型不是最好看，但只要穿對領口，修飾臉型的效果甚至比化妝修容還要明顯！ 小編分析了5種臉型的特徵，還有各種可以穿、避免穿的領口，愛美的女孩快點學起來吧！

【1】圓臉—V領

圓臉通常有以下幾個特徵：臉部的線條圓潤、咀嚼肌明顯引致臉頰肉肉的、整體臉型比較短。擁有圓臉的女生看上去比較年輕可愛，不過即使身型偏瘦，依然很容易被誤以為你是綿花糖女孩。

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如果想擺脫稚氣和胖胖的形象，就要避免穿貼身高領或小圓領。首先，掩蓋頸部線條會顯得臉形更渾圓。如果是鬆身的大高領或者還可以遮住臉頰肉，不過緊貼頸部的高領會讓你的頸部更纖細，進一步突顯臉部缺點！另外，小圓領因為線條較圓潤，穿上去有「相輔相成」的效果，也就是臉會變更圓！

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所以，圓臉女生在挑上衣時，應該以露出脖子線條為先。V領口的衣服便可以做到修飾臉型的效果，而且能夠拉長臉型的長度，降低臉部的圓潤感。其次，同時有小立領的V領襯衫是擁有最強的修臉功能，因為它的領口較有線條感，可以將人們的視線從你的圓臉移開，把你上半身的重點放到領口附近。如果能夠露出鎖骨，顯瘦效果更上一層樓！

【2】方形臉—低圓領 / V領

方形臉的女生通常擁有寬闊的額頭，從太陽穴到下顎的線條俐落無曲線，腮骨較突出，下顎線條明顯。一般的大臉女生一般都有方型臉，而且她們給人陽剛、硬朗的感覺，比圓臉女生看上去沒那麼親切。

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第一形象往往是交朋友時的重要因素，如果方型臉女生想讓自己予人容易親近的感覺，應該避免穿方領和大立領。首先，方領雖然看上去比較高貴，不少洋裝和晚裝都設計成方領，不過卻是方型臉的大忌。因為它會增加視覺上的菱角，突顯臉型缺陷。而大立領襯衫，本身就具備硬朗的感覺，配上方型臉同樣強化臉型的線條感。

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適合方形臉女生的領口必數圓領和V領。圓領的話，不論是小圓領還是大圓領都可以弱化臉型的線條感。簡單來說，圓臉女生看上去較親切，只要儘可能圓潤方型臉的線條，便可以改變別人對你的第一印象。而V領因為視覺上可以拉長你的臉型，所以也可以讓臉型變得沒有那麼方型。

【3】長形臉—高領 / 圓領 / 一字領

長形臉的女生擁有長臉，方形額頭，下巴較短並呈方形，從太陽穴至下顎線條感較重。其實長形臉跟方形臉的特徵頗為相似，只是視覺上長形臉較長，條線感同樣強烈。她們雖然看上去沒有方形臉那樣硬朗，但第一形象也沒有圓臉那麼親切。

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所以，長形臉的女生要少穿方形領和V領的衣服。方型領會增加上半身的線條感，你本身就充滿線條的臉型更加突出，別人一看就立刻辨認到你臉型上的缺點。V領雖然是圓臉女生的好朋友，卻是長形臉女生的毒藥！因為V領的作用正正是拉長臉型比例，所以特別不適合長形臉女生！

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縮短臉型長度是長形臉女生的首要任務，所以高領和圓領的上衣都是必備單品！高領可以減少頭部至脖子部份露出的肌膚，營造臉部看起來比較短的視覺效果。而圓領上衣因圓潤的剪裁，可以修飾線條感太重的臉型。此外，一字領的衣服也適用於長臉女孩，除了時尚感大增，還能夠將視線轉移到肩部，臉型的缺點便沒有那麼顯眼！

【4】菱形臉—圓領

菱形臉的女生額頭和下巴有棱角，顴骨較高，臉頰呈凹下去。她們的五官看上去會比較立體，除鵝蛋臉以外，同樣被認為屬於美女臉型之一！由於輪廓深邃，跟方形和長形臉型的女生一樣，容易讓人誤以為難以接近，相處時較有距離感。

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方型領口可以說是最難駕馭的口領設計！不論是菱形還是方形臉的女生，還是少碰為妙。方型領口會加強臉部的線條感，如果你想營造親切可人的形象，儘量少穿方型領口的上衣。

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與圓形臉女生相反，圓領口的是菱形臉女生的法寶。圓領可以增加臉部的圓潤感，正好彌補菱形臉「有棱有角」的缺點。同時，菱形臉女生看上去會比較成熟，如果想讓自己年輕、有活力一點，可以用圓領增加造型的少女感。

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【5】倒三角—圓領

倒三角臉型的女生一般比較上鏡，人們都說上鏡會把臉拉闊，而擁有尖尖小巴的女生就不怕這個問題了！她們額頭較闊，V字臉的感覺又小又立體，可以說是標準的明星瞼型！

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不過，倒三角形也有挑領口的煩惱。方形和V形的領口可能會放大下巴的尖銳感，看上去不夠大氣，氣質也會瞬間比減少許多。雖然尖瘦的臉比較上鏡，但日常生活中親和力還是十分重要。

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所以，跟方形臉和長形臉的女生一樣，圓領上衣可以潤飾你的尖下巴，同時加強面相的親和力。如果需要出席一些充滿陌生人的場合，挑選圓形領口的衣服可以使你的人緣更好！