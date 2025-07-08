MissAV公佈2025年7月人氣女優TOP20 小宵虎南入三甲！她離奇登頂
撰文：爆檸哥
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MISSAV女優排名榜又出爐！以往來來去去都是那十多位女優佔20強，不過今個月名單完全大翻新，當紅女優全線出局，瀨戶環奈、河北彩伽、彌生美月、美園和花等都全線滑鐵盧，情況令老司機甚至懷疑：是系統故障嗎?
2025年7月20強女優變化之大近年少見，在一眾頂級女優當中，只有松本一香穩守第五名，老將波多野結衣、天后級別的河北彩伽也不入二十大，河北只佔第26名，而長期入榜的美園和花由上個月第二名，急跌至55，上個月剛登頂的新人王瀨戶環奈，也跌至第50位，情況慘不忍睹。
有人歡喜有人愁，一眾少上榜的女優反而突圍，吉根柚莉愛、神宮寺奈緒、七森莉莉等都入榜，鷲尾芽衣和小宵虎南更成績驕人，至於冠軍雖曾是頂級女優，但其實已退隱多時，倒令人摸不著頭腦。。。。。。
瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年
2025年7月最受歡迎女優TOP 11-20
+2
Top 20 彌生美月
Top 19 吉根柚莉愛 （IG@julia_yoshine)
Top 18 神宮寺奈緒 (IG@jinguji_nao)
Top 17 木下日葵
Top 16 七澤米亞
Top 15 MIRU
Top 14 奧田咲
Top 13 うんぱい
Top 12 乙愛麗絲
Top 11 篠田優
2025年7月最受歡迎女優TOP 6-10
Top 10 七森莉莉
Top 9 森澤佳奈( 飯岡佳奈子)
Top 8 夢乃愛佳
Top 7 葵司
Top 6 石川澪
2025年7月最受歡迎女優TOP 1-5
Top 5 松本一香
Top 4 鷲尾芽衣
Top 3 架乃由羅
Top 2 小宵虎南
Top 1 三上悠亞
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