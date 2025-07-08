MissAV公佈2025年7月人氣女優TOP20　小宵虎南入三甲！她離奇登頂

MISSAV女優排名榜又出爐！以往來來去去都是那十多位女優佔20強，不過今個月名單完全大翻新，當紅女優全線出局，瀨戶環奈、河北彩伽、彌生美月、美園和花等都全線滑鐵盧，情況令老司機甚至懷疑：是系統故障嗎?



瀨戶環奈6月冠軍寶座不保還跌出20強 (IG圖片)

2025年7月20強女優變化之大近年少見，在一眾頂級女優當中，只有松本一香穩守第五名，老將波多野結衣、天后級別的河北彩伽也不入二十大，河北只佔第26名，而長期入榜的美園和花由上個月第二名，急跌至55，上個月剛登頂的新人王瀨戶環奈，也跌至第50位，情況慘不忍睹。

有人歡喜有人愁，一眾少上榜的女優反而突圍，吉根柚莉愛、神宮寺奈緒、七森莉莉等都入榜，鷲尾芽衣和小宵虎南更成績驕人，至於冠軍雖曾是頂級女優，但其實已退隱多時，倒令人摸不著頭腦。。。。。。

瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2025年7月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 2

Top 20 彌生美月

Top 19 吉根柚莉愛 （IG@julia_yoshine)

Top 18 神宮寺奈緒 (IG@jinguji_nao)

Top 17 木下日葵

Top 16 七澤米亞

Top 15 MIRU

Top 14 奧田咲

Top 13 うんぱい

Top 12 乙愛麗絲

Top 11 篠田優

2025年7月最受歡迎女優TOP 6-10

Top 10 七森莉莉

Top 9 森澤佳奈( 飯岡佳奈子)

Top 8 夢乃愛佳

Top 7 葵司

Top 6 石川澪

2025年7月最受歡迎女優TOP 1-5

Top 5 松本一香

Top 4 鷲尾芽衣

Top 3 架乃由羅

Top 2 小宵虎南

Top 1 三上悠亞