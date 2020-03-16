返Intern前必睇7大注意位　實習斟茶遞水可以儲人脈！│BetterU#12

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

剛公布的財政預算案中提及，政府短期實習名額大增5000個，相信有不少大學生都有興趣報名一試！初踏社會生活，學生們一定又期待又怕受傷害，到底應該著咩衫？最易踩到甚麼雷？摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，以經驗之談教一眾Intern寶寶7個注意位！

實習生在公司總是負責簡單的跑腿、影印工作。（《我要準時下班》劇照）

無公司會畀錢請人嚟學嘢，如果你係為錢，唔應該返實習，應該返便利店。 Son姐

Son姐指，重中之重在於大家對於「實習」性質的了解，實習計劃原意在於讓學生體驗公司、行業的生態及文化，所以對於有學生抱怨自己被當「廉價勞工」，在實習期間只是做影印、斟茶、跑腿等工作，Son姐認為大家應該先了解「實習」的意義。

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不管大家是否喜歡實習期間的工作內容，Son姐都勸喻學生們當成「歷險探索」，打開心扉盡力完成工作：「如果不能夠Do what you love，不如Love what you do。」即使不喜歡工作內容，以後見工時，都可以告訴其他公司自己曾經嘗試過但覺得不適合，不要浪費這一個機會與經歷。想知日後見工CV上Intern一欄可以怎寫？點擊看圖！

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