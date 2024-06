Intern最常犯7大錯誤！大忌怕蝕底　專家：實習斟茶遞水可儲人脈

初踏社會生活,學生們一定又期待又怕受傷害,到底應該著咩衫?最易踩到甚麼雷?摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏(Alison)「Son姐」,以經驗之談教一眾Intern寶寶7個注意位!

實習生在公司總是負責簡單的跑腿、影印工作。(《我要準時下班》劇照)

無公司會畀錢請人嚟學嘢,如果你係為錢,唔應該返實習,應該返便利店。 Son姐

Son姐指,重中之重在於大家對於「實習」性質的了解,實習計劃原意在於讓學生體驗公司、行業的生態及文化,所以對於有學生抱怨自己被當「廉價勞工」,在實習期間只是做影印、斟茶、跑腿等工作,Son姐認為大家應該先了解「實習」的意義。

不管大家是否喜歡實習期間的工作內容,Son姐都勸喻學生們當成「歷險探索」,打開心扉盡力完成工作:「如果不能夠Do what you love,不如Love what you do。」即使不喜歡工作內容,以後見工時,都可以告訴其他公司自己曾經嘗試過但覺得不適合,不要浪費這一個機會與經歷。想知日後見工CV上Intern一欄可以怎寫?點擊看圖!

