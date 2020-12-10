增肥｜點食都唔肥好煩惱？十大「不擇手段」變肥方法你敢唔敢試？

開罐
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你身邊也有吃不胖的朋友嗎？當大家都在討論自己是「胖之呼吸」，連呼吸都會胖的時候，總會有一種人跳出來說自己煩惱卻是吃不胖，飽受大家一頓白眼。然而許多人真有這樣的煩惱，尤其是男生，身形單薄讓人看起來很不可靠，但怎麼吃都不會胖的時候也是很痛苦！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友說到不擇手段也要變胖的時候，到底有哪些方法呢？

▼▼▼點擊即睇「不擇手段」也要變肥的十個方法▼▼▼

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資料分析 【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用)

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月15日至2020年11月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『變胖的方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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