增肥｜點食都唔肥好煩惱？十大「不擇手段」變肥方法你敢唔敢試？

你身邊也有吃不胖的朋友嗎？當大家都在討論自己是「胖之呼吸」，連呼吸都會胖的時候，總會有一種人跳出來說自己煩惱卻是吃不胖，飽受大家一頓白眼。然而許多人真有這樣的煩惱，尤其是男生，身形單薄讓人看起來很不可靠，但怎麼吃都不會胖的時候也是很痛苦！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友說到不擇手段也要變胖的時候，到底有哪些方法呢？