無印良品「睡眠噴霧」Threads爆紅　醫生解析助眠效果與使用禁忌

你是否也有失眠困擾呢？日本品牌無印良品最近推出的「睡眠噴霧」在Threads上爆紅，據說只要睡前在床上噴幾下，就會馬上失去意識、立刻睡著，甚至被網友譽為「睡眠麻藥」，火熱程度導致門市及官網上幾乎都被搶購一空，不過這款噴霧真的如此神奇嗎？還是只是心理作用呢？專業的身心科醫生為你一一解答！



無印良品「睡眠噴霧」引瘋搶！網友實測超有感

近期在社群上爆紅的「睡眠噴霧」為無印良品於今年4月所推出的新品，成分是由薰衣草、橙皮油、佛手柑果皮油等純天然精油調配而成，並添加木質調的意大利杉葉和樟木油，揉合出清新寧靜的迷人香調，在枕頭上噴幾下就能讓使用者瞬間感到放鬆。

這款產品在一上市之後，就迅速掀起一股搶購潮，造成官網和諸多門市皆紛紛缺貨，有許多網友親身實測，表示只是在房間裡噴幾下，就直接一覺到隔天，「我昨天用了，手機玩到一半就昏倒了欸」、「本來都睡不著，用了就有真的有睡比較好」、「噴了之後直接睡死」，神奇的療效甚至被冠上「睡眠麻藥」的稱號，但這款商品目前為日本限定，其他國家無法購買。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

身心科醫生揭熱賣原因 引發現代人共鳴 不可過度依賴

雖然官網說明這款睡眠噴霧並非藥品，卻仍讓許多人好奇為何它能產生如此顯著的效果，《網路溫度計DailyView》採訪台灣身心科醫生李旻珊，她認為「睡眠噴霧」之所以爆紅，主要是因為它結合了精油香氛的放鬆效果，加上不是藥物、取得門檻低，在充滿「睡眠焦慮」的社會氛圍中，較容易引發現代人的共鳴，她解釋道，噴霧中的佛手柑、甜橙、薰衣草、雪松木等成分，確實有助於緩解焦慮，調節交感與副交感神經，幫助身體進入休息狀態。這些氣味會透過嗅覺系統影響大腦的邊緣系統（limbic system），進而間接調節自律神經，帶來穩定安心的心理感受，也讓人更容易放鬆入眠。

【相關圖輯】無印良品「一低調神物」高CP值又實用惹熱議 網民：最超值產品（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

談到效果的真實性時，台灣醫生李旻珊則表示：「香氛可以成為睡前儀式的一部分，幫助大腦建立『聞到這個味道＝該放鬆了』的條件反射，對入睡確實有些幫助」，但她也強調，睡眠噴霧並不是安眠藥，其作用屬於心理與生理層面的輔助，無法治療嚴重的失眠症。

接著提醒道，失眠可能與焦慮、抑鬱、疼痛、荷爾蒙變化或作息混亂有關，單靠香氛難以徹底解決。如果每週有超過3晚失眠，且持續3個月以上，甚至出現白天注意力不集中或情緒低落等狀況，就應尋求專業評估，而非僅依賴香氛產品。

她也建議有失眠困擾的患者，可以先將睡眠噴霧作為一種睡前情境營造的工具，搭配規律作息、睡前減少藍光刺激、進行 4-7-8 呼吸法或漸進式肌肉放鬆練習，效果會更佳。不過，她也提醒有氣喘或過敏體質者，使用前應先在小範圍試噴，避免過敏反應，尤其避免直接噴灑在織物上。

【相關圖輯】MUJI無印良品去污紙巾惹熱話 網民評價兩極 推薦另一物更實用（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

5個方法助你重啟深層放鬆模式

失眠是現今許多人的共同困擾，巨大的生活壓力以及電子產品的藍光刺激，導致現代人的身心靈難以放鬆，每到入睡時間總是翻來覆去，長期下來不僅影響精神狀況，對身心健康也會造成負面影響，在年輕人之間成為相當普遍的文明病，李旻珊醫生提供以下五個改善睡眠的方法。

固定睡眠時間表

每天固定時間上床與起床，假日也不要差太多。

睡前減少藍光與刺激

睡前1小時盡量不用手機、平板，可以改看紙本書、聽輕音樂。

營造入睡情境

調暗燈光、使用舒適寢具、香氛或睡眠噴霧，建立「睡前儀式」。

【相關圖輯】失眠人士必試！專家教「露腳助眠法」有科學根據 網民：蚊子最愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

適度放鬆

深呼吸（4-7-8呼吸法）、漸進式肌肉放鬆、正念冥想，讓交感神經降下來。

避免干擾睡眠的飲食與習慣

下午後少喝咖啡與茶，避免睡前大量飲水或高糖飲食。

延伸閱讀：

手機藍光其實不會影響睡眠？研究揭「行為」才是重點 這水果竟可改善睡眠？

不想開心也不想難過 「情緒冷漠症」正在蔓延？你的情緒冷感是幾級

貧血不一定是洗腎引起！醫意外揪出大腸癌、胃腫瘤 9萬病友應留意這些徵兆

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】