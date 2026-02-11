煩膠親戚拜年問答大賽又開始！教你8句說話應對　得體+不失霸氣

過年回家，本來是放假、吃好、睡飽的快樂時光，卻總會在某個親戚開口後，瞬間變成大型人生檢討會，甚至根據調查，對於Z世代來說，有時候回家過年比上班還累。



長輩的「關心式提問」往往不是惡意，卻每一題都精準命中壓力點。與其正面迎戰，不如準備好一套不失禮、又不必全盤托出的萬用回覆公式，優雅撐完整個年假。

Z世代最怕的8大「長輩提問」，萬用回覆公式一次教會你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

新年面對長輩提問8個萬用回覆公式（01製圖；AI生成圖）

+ 11

如何要婉轉不想回答又不失禮貌的回答長輩過年的靈魂拷問呢？其實有一套萬用回覆公式可以參考：萬用公式【感謝＋現況模糊＋未來正向】：

「謝謝關心，我現在主要是＿＿＿＿，也在慢慢＿＿＿＿，之後有進展一定跟你說。」



這樣的回應結構，第一步先表達感謝，讓對方感受到被重視與尊重；接著以較為模糊、保留空間的方式說明現況，不必過度交代細節；再來補上一句正向且有規劃感的未來方向，傳達「事情正在進行中」的訊息；最後以「有進展再分享」作結，自然收尾、避免被持續追問。

1.「現在一個月賺多少？」

——薪水被當場攤開來比，永遠是過年最刺激的開場。萬用回覆範例：

「謝謝關心，現在收入算穩定，也在慢慢累積經驗中。」



2.「你這工作有前途嗎？」

——當斜槓、自由接案、創作型工作遇上傳統價值觀，空氣總會突然凝結。萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是在這個方向學習與嘗試，也在慢慢找最適合自己的定位，之後有進展一定跟你說。」



3.「怎麼又換工作？」

——不是不穩定，只是這一代比較願意嘗試。萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是多看看不同工作經驗，也在慢慢確認未來想走的方向，之後有進展一定跟你說。」



4.「什麼時候要結婚？」

——一句話，直接把人生進度條拉到最底部！萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是把生活和工作顧好，也在慢慢規劃自己的步調，之後有進展一定跟你說。」



5.「怎麼還不生小孩？」

——連自己都還在升級中，突然被問到終局版本！萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是先把自己準備好，也在慢慢思考未來的安排，之後有進展一定跟你說。」



6.「你同學某XX現在混得很好耶！」

——過年一定要有一個對照組，才算完整。萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是專心走好自己的路，也在慢慢累積屬於自己的成果，之後有進展一定跟你說。」



7.「房子買了沒？」

——房價飆的比人生還快，這題幾乎無解。萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是把基礎打穩，也在慢慢做長期規劃，之後有進展一定跟你說。」



8.「以後打算怎麼辦？」

——終極Boss題，沒有標準答案。萬用回覆範例：

「謝謝關心，我現在主要是持續嘗試不同可能，也在慢慢調整方向，之後有進展一定跟你說。」



同場加映：日本新年利是封為何是白色？日本人也有利是公價 2大數字要避忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

請繼續努力活著！「這一年」將有兩次「農曆春節」，爽放兩波還能領兩次紅包！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】