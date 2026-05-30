血型決定你活多久？美研究最短命類型竟少活25年　做好2點還有救

你相信嗎？原來我們身體裏流動的血液，可能早就偷偷寫好了我們的壽命劇本！最近，一項針對5,114人的健康大數據研究引起了全網熱議。



美國著名醫生研究指出，血型不僅決定了你的性格，竟然還跟你的平均壽命、患病風險息息相關！最讓人吃驚的是，排名第一和最後一名的血型，平均壽命竟然相差了整整25年！快來跟小編一起看看，你的血型排在第幾名？

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4大血型壽命排行榜（由短到長）

第4名：A型血（平均壽命約62歲）

【最讓人心疼的血型】

研究指出，A型血的人血液黏稠度通常較高，因此心血管方面的風險比其他血型稍微高一點。加上A型血的人大多心思細膩、容易產生壓力，免疫力也相對較弱。

健康建議：專家建議A型血的朋友多走「清新路線」，飲食以植物性（素食）為主，少吃肉類。

適合運動：瑜珈、太極等靜心運動最適合你！

第3名：AB型血（平均壽命約70歲）

【情緒起伏最大的血型】️

AB型血結合了A型和B型的特性。雖然體質不算差，但這類人的情緒極易受外界影響，精神壓力往往是影響健康的元兇。

健康建議：胃酸分泌較少，不適合當肉食獸。建議少食多餐，少喝咖啡和酒精。

適合運動：動靜結合，快走或跳舞都很不錯。

第2名：B型血（平均壽命約78歲）

【消化系統最強的血型】

B型血的朋友通常胃口好、吸收快，身體素質槓槓的！但要注意，因為太好養了，所以更容易面臨肥胖和糖尿病的風險。

健康建議：多吃綠色蔬菜和羊肉，但要避開雞肉（據說雞肉裏的物質會破壞B型血的免疫系統哦！）。

適合運動：游泳或騎單車，保持勻稱身材。

第1名：O型血（平均壽命約87歲）

【地表最強的長壽血型！】

恭喜O型血的朋友！你們被稱為萬能血，免疫球蛋白效率極高，清除病毒的能力最強，患心血管疾病的風險也是最低的。難怪能比A型血多活25年！

健康建議：天生適合高蛋白質飲食（瘦肉、魚），但要少吃澱粉類（米麪），因為O型血代謝澱粉的能力較弱，容易變胖。

適合運動：跑步、帶氧運動等高強度運動最能釋放你們的能量！

小編碎碎念：

雖然血型有一定的參考價值，但大家也不要太焦慮哦！畢竟長壽的秘訣=良好的睡眠+均衡飲食+開心的心情。A型血的朋友只要多運動、少熬夜，一樣可以活得久久！

你是哪種血型？準不準？趕快轉發給你身邊的O型血錦鯉（幸運兒）沾沾喜氣，或者提醒A型血寶貝要多保重身體吧！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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