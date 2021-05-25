撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-25 15:12

夏天來襲，又來借口換季買新衫！近日adidas官網罕有推出全店指定貨品「買一送一」優惠，多款經典型號如NMD和Stan Smith及部分新品均有折扣，變相有半價優惠！另外Catalog官網中亦有不少New Balance減價選擇，準備添置夏天新裝或做運動的朋友們不妨趁機低價入手！

adidas近期推出買1送1優惠，可謂近期最抵的優惠之一。（adidas）

adidas｜限時買一送一

adidas官網即日起至5月31日，推出「指定正價產品買一送一」優惠，全場指定產品變相半價！雖然adidas經常有優惠，不過如此門檻低、只需買1件便能獲得折扣的優惠則較少見。

指定產品中包括各式男女裝鞋款、T恤及運動裝備，當中亦包括了不少新品！經典型號如NMD、Stan Smith、Ultraboost及SAMBAROSE等均有減價。訂單總價錢以高價為準，因此選擇價錢相近的兩件貨品會較為划算。運費方面，現時全店免運費。

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Catalog｜New Balance多款減價

adidas以外，集多個運動休閒品牌的Catalog於官網亦有推出減價。當中New Balance有不少減價款式選擇，較新、概念來自去年人氣款式327的237、經典574及美牌990v5均有減價！雖然最高人氣的黑白色沒有減價，但同樣百搭的深藍色則罕有減價，比官網平近$400！運費方面，訂購滿$300即享免費門市自取、$700即享免費送上門，若不足指定金額，則需付$50運費。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以官方為準

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於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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