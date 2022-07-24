嚴選全港7大高質按摩店打卡最啱　泰式/熱石/牛奶足浴最平$68起

疫情已殺到兩年多，不少冇得出外的香港人，把原本用來旅行的資金放在享受生活或staycation上。而現代人亦越來越注重養生，近年按摩更成為炙手可熱的活動之一，今次《開罐Operner》的小編為你精選7間外形亮麗，既有得按摩，又有得打卡的人熱按摩店！



（FB＠bakuhk ＆ IG@sungmassagehk）

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不少人認為養生只是老人家的專利，其實不然，養生是一個讓自己身體休息的代名詞，尤其對於生活壓力緊張、節奏急速的各位都市人來說，「養生」絕對是讓自己keep得好啲的最好方法！講到放鬆身心的好活動，一定非按摩莫屬，在一個寧靜的環境下，一邊放下腦袋中的煩惱，一邊舒緩工作上的勞累。《開罐Operner》的小編為你精選以下7間顏值和CP值都超高的按摩店，最平$68就有交易！

【1】梔 Zi

位於旺角鬧市中的梔 Zi，店舖位置十分方便，全店行木系簡約風，猶如置身於泰國的著名按摩店Let's Relax。雖然裝修是和式味道，但按摩卻是行泰式按摩，除了有基本的精油按摩外，更有草球和磁叉按摩等。而按摩前客人會先填一份簡單的資料表，預先選訂按摩的力度，那就不用怕出現技師太大力繼而慘叫的經歷！

最低消費：頭肩頸放鬆按摩 $98 / 15分鐘

地址：九龍旺角登打士街56號家樂坊 21 樓 2103 室

營業時間：12:00 - 01:00

電話：2668 8228、6660 2753 / 6660 2763（Whatsapp）

【2】松．足浴養生

同樣設於鬧市中的松．足浴養生行簡約日系風格，店面雖然比較小，但勝在夠方便，加上性價比超高，10分鐘頭肩頸按摩只需$68，無論你想返屋企前鬆一鬆，定食晏時候鬆一鬆都可以！除了主打的足浴外，店舖更有汗蒸、全身按摩和女士重點護理的項目，完全值得一試。

最低消費：頭肩頸按摩 $68 / 10分鐘

地址：何文田梭椏道4號地下

營業時間：12:00 - 22:00

電話：6683 1879

【3】Hygge Spa

講到按摩不少人都會諗到店舖嘅環境一定昏昏暗暗，但其實不然，Hygge Spa的環境十分明亮，主打全身按摩和spa，有興趣的客人仲可以做埋facial或熱石療程！店舖的設施齊備，十足十酒店的spa room一樣，有沖涼房提供，唔洗怕按摩完要成身精油咁走。

最低消費：$688起

地址：

銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心18樓

尖沙咀加拿芬廣場8樓

營業時間：11:00 - 22:00

電話：6166 8601（Whatsapp）

【4】Recanto Wellness Concept養生館

這間坐落在中環的養生館主打spa和按摩，更有近期大熱的大麻二酚按摩療程，位置十分方便，可以讓在辦公室辛勞完一日的各位，有鬆一鬆的機會。店舖裝潢結合中西方風格，環境舒適，最低消費只需$198，便可享受他們40分鐘的蒸汽足浴！

最低消費：蒸汽足浴 $198 / 40分鐘

地址：中環威靈頓街28號3樓

營業時間：12:00 - 21:00

電話：9889 9572（Whatsapp）

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【5】BAKU八古4層高沖繩琉球風按摩館

唔少冇得去旅行的香港人都會用Staycation去解解喝，想遠離都市煩囂的朋友更會選擇到郊一遊，若想一次滿足晒兩個願望的你，絕不可以錯過這間在西貢的按摩館！除了有超靚景外，更可在寧靜的郊外環境中靜靜心按按摩，按到肚餓便可以到他們的自家cafe食一個tea！

最低消費：足浴＋腳底按摩 $412 / 60分鐘

地址：西貢白沙灣街白沙灣中心G1-2號舖

營業時間：12:00 - 21:00

電話：8489 6987

【6】Blossom The Secret Garden

這間由藝人鄧伊玲主理的按摩店，主打牛奶足浴及香薰足部按摩，每一個光顧的客人更可免費享用一份養生甜品，讓你由內滋潤到外。加上，店舖位於銅鑼灣十分方便，營業時間去到晚上11點，唔使怕收工後要趕頭趕命咁去，再要比人趕住走！

最低消費：足部薰蒸 $180 / 30mins

地址：銅鑼灣渣甸坊3號蓮福商業大廈1樓

營業時間：11:00 - 23:00

電話：2997 4434 / 6883 6182

【7】Zen Massage

想一試正宗的泰式按摩又點可以唔去Zen Massage一試，他們的技師是由泰國師傅親自主理，無論是環境定裝修都有濃濃的泰式風味，包括有招牌的泰式安摩、香油按摩和草球按摩等。Zen Massage共有3間分店，就算你臨時想去按摩，都較容易預約。不過，需要注意店舖主打女賓服務，若然是男賓則只限做腳底按摩。

最低消費：泰式頭部按摩 $88 / 15 mins

地址：

銅鑼灣百德新街53號海德大廈4樓B室

銅鑼灣渣甸街42號1樓

天后電氣道98-100號萬愷大廈1樓

營業時間：12:00 - 23:30

電話：

百德新街店 - 2501 0002 / 5661 8550（Whatsapp）

渣甸街店 - 2517 0007 / 6882 4226（Whatsapp）

天后店 - 2518 0005 / 6882 4225（Whatsapp）

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