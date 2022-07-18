DSE放榜盤點90後男女神公開試成績　MIRROR/COLLAR幾分？她4科5**

【DSE／DSE2022／文憑試／文憑試2022】2022年DSE中學文憑試7月20日放榜，一眾應屆考生心情難免緊張，但結果已塵埃落定，與其擔心結果好壞不如積極找尋適合自己的方向！娛樂圈不少藝人亦跟大家一樣經歷過公開試，當你看過他們的分數以及入行前的方向後，便會發現「條條大路通羅馬」！



娛樂圈中不少藝人其實是學霸！（Instagram@shamshirley、ansonlht）

👉2022DSE丨JUPAS八大醫護學科收生一文睇清 5科16分即有Nursing讀

DSE轉眼間已舉辦了11屆，不少近年才出道的明星其實都好年輕，早已不是會考年代的考生！例如大家所熟悉的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）就是MIRROR中的兩位DSE高材生，分別考入香港大學及城市大學，原來師妹COLLAR同樣有兩位高手！

TVB的學術擔當是鄧卓殷，她的DSE分數是？（IG @amber.tcy）

👇👇👇點撃圖片看12位90後男女神喺公開試拎到幾多分！👇👇👇

+ 29

👉DSE考生大學選科參考 8大院校畢業生月薪一覽 邊科先係真乞食？

👉DSE｜醫管局、仁安登記護士訓練課程2022招生 合資格即學費全免

同場加映：DSE放榜考生必備懶人包 即場報名副學士/10件實用小物/重要日期

經歷疫情重重難關，中學文憑試將於7月20日放榜。2020年開始「疫情後」年代，放榜程序及大專收生跟過往都有點分別，到底放榜需要準備甚麼？收到成績後又應如何計劃出路？《開罐Opener》準備了DSE放榜懶人包，考生們必看！

👉DSE放榜考生必備懶人包 即場報名副學士/10件實用小物/重要日期