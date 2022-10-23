餐廳洗手間變打卡熱點？老闆創意「使用廁所八大守則」網民笑爆

基本上，每一家餐館都會提供洗手間予有需要的客人，但總有一些使用廁所的人不會好好使用廁所，也有些在廁所裏的時間過久，導致其他有急用的人被迫久等。為了要讓大家能遵守使用廁所的規則，還能會心一笑，大馬就有超有創意的一家！



這一家名為Nasi Ayam Mafia專賣雞的飯店位於馬來西亞雪邦，為了要讓客人在使用廁所時不至於無所事事和遵守廁所規則，特別制定了8條「廁所使用守則」。👇👇👇

+ 6

原本是用來提醒客人要注意的事項，但因為內容實在是太搞笑了，讓客人拍攝上網而意外爆紅，令此飯店變成熱門的打卡地點。

這8項廁所規條如下：

1. 在廁所進行大小事務時，請坐好；

2. 禁止在廁所裏高歌超過 2 首歌，要知道這裏不是錄音室；

3. 嚴禁在廁所裏抽煙；

4. 為了確保你能愉快上廁所，這裏並沒有設置任何鏡頭；

5. 雖然這裏沒有任何鏡頭，但請你「誠實」使用廁所，天知道你做了什麼；

6. 請別在廁所裏回憶往事，請可憐那些在外邊肚子痛等着上廁所的人；

7. 用完廁所後請沖乾淨；

8. 記得！你在這裏所進行的任務都是機密的，也請你別留下任何痕跡！



相關文章：餐廳出「數學難題」要食客自己計最低消費 網民：老師我對你唔住👇👇👇

+ 14

該餐廳也將這張那麼有趣的守則分享在其Facebook Page，還指出許多顧客前往他們的餐廳用餐時，一定會去廁所裏拍照打卡。除了那八條守則，老闆還刻意提醒所有客人嚴禁抽煙，還弄了個搞笑的提醒：「除了心臟病很疼之外，如果在此抽煙還會被痛打一身！」 許多看到的網民還建議老闆弄個中文與英文版本，相信也會很有趣！

不管已經前去打卡或只在網上看到這張守則的人，相信都會覺得老闆太有才了，或許店家曾經遇過這些奇怪的奧客，才會列出這樣的守則吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】