港男無情盤點11大A0單身男特徵！網崩潰:全中!動漫頭像＋讀XX畢業

個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？有人覺得拍拖麻煩又要花費大把金錢，寧願自己一個更開心，也有人努力脫單找個伴卻每次都以失敗告終，亦不知道始終單身的原因。最近有港男無情盤點11大A0男的特徵，竟指出用動漫女角做頭像、連在某學校畢業都有關係！



《堅離地愛堅離地》劇照

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無論男士女士也好，單身時總有些時候想找個伴侶，陪陪自己吃飯逛街。不過又有沒有發現，身邊有些人從來不缺另一半，換畫比換季還快；也有一些人每天都在努力，卻從來都無法擺脫單身的宿命，永遠A0（從未拍拖）。最近有網民在Facebook上發帖，分享他心目中A0男士的11大共通點。

1.屋企管得好嚴幾廿歲仲當佢小朋友

2.運動白痴

3.樣衰但太善良熱情

4.行為怪異無朋友

5.讀Ive或者其他有錢就讀到既學店

6.用動漫女角色做頭像，叫啲女角色做自己老婆

7.成屋都氣槍，睇武打電影睇上腦，喺公眾地方打功夫

8.分分工做唔長，成日畀人炒or只能做保安

9.未出過夜街十二點前一定要返屋企

10.冇車牌完全冇接觸過汽車，考都冇考過

11.覺得食煙一定係壞人，見到食煙既人就想即係轉身走

該位港男指出的11點A0男特徵可說是非常無情，連用動漫角色做ICON、IVE畢業的學生都慘遭批評。有不少網民都表示「中咗好多樣」甚至全中，但有「中槍」的網民就坦言「講晒我啲特徵出嚟，但係我一年拍幾次拖」、「大部分唔中都係無拍過拖」，因此只能說是以上11點都是比較不受女性歡迎的特點，與是不是A0無關。

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《沒女神探》劇照

網民也笑稱以上11點看完笑笑就算，「點解會係公眾地方打功夫，呢個似白咭」、「點解未拍過拖只有一個原因，競爭對手比你強」、「你講呢啲比較似係隨機殺人犯」、「唔同意10，但其他有一定道理」。

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同時有網民提出了其他單身男的特徵，包括「有女仔對佢笑，傾多幾句就以為人地對佢有意思」、「性知識多來自高X同連X」、「比人掂一掂佢隻手或者關懷佢幾句即刻鍾意人」、「多數係龍友，成日揸支鏡四圍走」，其中最多人認同的一點就是「唔使講咁多條件，就算你有100樣缺點￼。只要有錢，咩女都溝到啦」，認為財富才可以真正改變「戀愛運」，你們又認不認同？

《金秘書為何那樣》劇照

*以上均為網民意見整合，不代表《香港01》《開罐》平台立場。