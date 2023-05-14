學校尖子甚少成為社會行業尖子？網民分兩派激辯！網紅神回覆即KO

主持人蔡康永不時講出金句，讓人聽了頻點頭，早前他在社群詢問「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」並給出答案，沒想到貼文曝光沒多久，引發網友兩派論戰，就連網紅聞氫哥也分享自身想法。



班上成績最好，出社會卻不是最厲害？

蔡康永早前在臉書發文，詢問大家：「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」並自行回答：「因為好學生過於信任世界上有標準答案，而且依靠標準答案得分」。

問題一出，掀起討論，網友紛紛回應：

「因為台灣教育的本質就是培養受薪階級啊！藍領和白領的差別而已，而真正的成功人士是不被這套體系規範的」

「做學霸最大的意義，就是可以名正言順理直氣壯告訴大家，做學霸沒有意義」

「成績最好的，很少是商人，倒是真的，不知道為什麼，我們的社會太不重視商」

「是教育體制的問題吧，弄得大家覺得分數才是重要的」

「第一名又如何，能吃嗎」



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不過也有人不認同：

「可是我現在看我們以前班上成績厲害的在社會上依舊厲害（國小、專科、插大的大學），而且很多都在歐美有成就耶」

「我倒覺得這是成績不好的人安慰自己的話，自己看過的成績很好的同學，大多數都很有成就。如果真要比較，那應該去調查這兩類人，去看看到現在還是很成功的是哪一類佔比最高，不然看起來也只是拿個案來自我安慰的話」

「母體數不同導致的謬誤。以一班45人為例，成績最好的只有2％，其餘佔98％」



網紅聞氫哥也指出，工作多年，他發現畢業後最有成就的人，不是當年成績最好的，也不是最多才多藝的，更不是努力實習半工半讀的，「而是家裡最有錢的」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：班上成績最好≠出社會最厲害！讀書真的沒有用？他曝1類人才是佼佼者】