尖沙咀海港城450張黑白相藝術裝置捱罵　網民怒插：大吉利是咩!

尖沙咀海港城不定期都會舉辦藝術展覽活動，每次也會引來遊人朝聖打卡，近日（24日）海港城的《Inside Out Project》，海港城海運大廈露天廣場上、海洋中心及港威商場廣東道入口的外牆，放滿了450張黑白笑臉相片，就引起網民激烈討論。



FB@HarbourCity圖片

海港城上月聯同著名法國藝術家JR，發起國際性共創藝術企劃《Inside Out Project》，邀請超過450位市民、運動員、藝人拍下相隔3年脫掉口罩後笑容滿面的照片。後來加入黑白色波點背景，再經藝術家精心鋪排後，由即日起至5月7日於海港城海運大廈露天廣場、海洋中心及港威商場廣東道入口外牆展出。

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不過儘管活動原意是讓大家將「隱藏已久」的笑容重見天日，該位藝術家的作品也是主打黑白色，現時在海港城鋪滿450張黑白照片的畫面「相當震撼」，也因此引起網絡上的大量迴響。

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現時藝術裝置正式展出數天，不少網民都在討論區、社交媒體上發表負評，認為藝術擺置與「挑戰傳統」無分別。怒控不解為何在尖沙咀這個生氣勃勃的地方，竟然會擺滿450張大大張的黑白照片，指現在除了畫面上看來極不協調之外，有路過該處的網民直呼「大吉利是咩」、「好心寒」、「又話Happy Hong Kong？」、「做乜要黑白相？」、「黑白相唔可以亂用，仲要俾人踩住」、「第一眼望真係會嚇咗一跳，用返彩色得唔得」、「真係唔識欣賞」。

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未知是否網民在活動開始後湧入Facebook海港城官方專頁上的帖子留言，惟現時海港城關閉了該帖子的留言區，其他帖子則可以正常留言。