內地員工收香港公司簡體上廁所教學感歧視！網民:暗諷內地人污糟?

由於中港文化差異，近來關於使用繁體或簡體、粵語或普通話的矛盾議題不斷發生。日前有從內地來港工作的網民因為一封簡體中文email，內容提醒員工在使用廁所時要注意衛生。對於這次的香港職場「特別關懷」，他直感歧視成份極重，全因以往公司只使用英文或繁體中文電郵，今次卻用上簡體中字，疑是專門針對內地港漂員工！



《怪胎》劇照

發帖網民表示自己是在香港科學園某公司的內地員工，在港工作已經有一段時間，而近日才在香港職場第一次感受到「特別關懷」。他稱平時公司發出的內部電子郵件不是英文就是繁體，但昨日卻收到一封令他「怎麼看怎麼不習慣」的電郵。

👉內地人香港遇超可愛的士司機 竟講書面語當普通話!網民因2字笑翻

帖主表示在仔細看了看後，發現電郵中同時有英文和簡體中文，驚歎「居然使用了簡體字特別照顧我們內地員工」，還貼出了電郵的內容截圖。電郵中英文與簡體中文對照，提到公司五樓女廁最近不當使用的情況非常嚴重，令到清潔和衛生情況日漸變差，不能容忍。呼籲同事們做一個負責任和有同理心的人，提醒員工廁所屬於公用設施，衛生變差會滋生細菌。電郵也列出了5大廁所注意事項，例如請勿隨處大小便、勿踩踏馬桶、勿將大量廁紙扔在馬桶裡等。

👉蛇精男神隱8年巨眼尖下巴全消失 真身原來長這樣!網民驚:變回人類

小紅書圖片

就是這一封公司內部電子郵件令樓主大感冒犯，不禁直言「Review了歷史郵件，我收到的從ceo辦公室、中央管理處、hr等部門發出來的郵件，從來都沒有一個簡體的哦，絕大多數英文only，個別帶繁體翻譯」。加上公司最近來了不少在海外讀書的實習生同事，因此懷疑用簡體是有「指定對象」，在帖子中標記了「#香港歧視 #職場歧視」。有網民同樣感到有歧視意味，稱「我比較負面，我覺是因為admin認為是內地同事弄髒的，所以才特地用簡體」、「香港公司notice連繁體都不出，只出簡體，你覺得合理嗎？」、「正常 香港人不歧視大陸人才是新聞」、「香港人哪來的優越感，他們到底在高貴什麼？」。

👉內地女颱風堅持坐開蓬巴士遊港 結局勁似難民惹爆笑！網民讚熱血

《上流寄生族》劇照

但是也有網民直言公司會發出這樣的電子郵件，代表「肯定知道是誰弄髒廁所，所以先會出這樣的通知」，也認為「雖然極不願意承認，但大概率他（公司）是對的」、「應該是之前很乾淨，然後突然發現很髒，就很容易鎖定/被懷疑是新來的人。或是清潔姐姐投訴了」、「特別是喜歡半蹲的姐妹，很容易尿到廁板上也不弄乾淨就走了，求求別這樣」。也有香港網民不應任何事都貼上「歧視」的標籤，更大嘆現時「寫繁體就說是歧視，寫簡體就是故意給他們看，很難做人」、「用簡體字怎麼變成歧視了？」。

原帖：小紅書