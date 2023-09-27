北京大媽瘋搶火鍋店2噸將過期凍肉 膠袋狂挖垃圾桶！網民:窮瘋了?

面對過期食品，有些人會選擇直接丟棄，擔心吃掉會對身體造成傷害或不適；也有些人認為不浪費是美德，因此會把過期不太久的食物照樣吃掉。日前（25日）一家中國北京的火鍋店丟棄了2噸即將過期的羊脊椎骨（又稱羊蠍子），但當居民大媽發現後，便一窩蜂湧上垃圾桶瘋搶，影片被網民拍下瘋傳！



微博@西部決策

日前（25日）一段影片在微博瘋傳，中國北京一間火鍋店販售的羊脊椎骨（又稱羊蠍子）即將過期，所以店員們聚集在店門口，將整整2公噸的羊脊椎骨一口氣丟棄在戶外的垃圾車以全部銷毀。不過當工作人員銷毀到一半時，有附近居民發現後，認為銷毀食材太浪費和可惜，所以一窩蜂地上前搶挖垃圾桶。最終民眾不理店員的勸阻，拿走了近一半即一整噸的羊脊椎骨。

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微博@西部決策

據網上瘋搶的影片可見，當時許多羊脊椎骨已在垃圾桶內堆積如山，而民眾則堆在垃圾桶附近，更急中生智地拿出塑膠袋瘋搶，直到雙手、袋子已經裝不下才離去。最後沒有被拿走的羊脊椎骨全部都被垃圾車載走處理。火鍋店經理後來回應事件，他表示羊脊椎骨未有過期，但因為已經即將過期，而店方規定不允許即將過期的食材端上餐桌，因此才將近2噸的食材全部丟棄在戶外垃圾桶。火鍋店也將針對銷毀流程進行調整並加強員工培訓，避免再有同類的瘋搶情況發生。

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不少網民看到大媽瘋搶垃圾桶的影片後，議論紛紛地表示「在中國學人浪費，未死過？」、「說實話，臨期食品沒有啥問題。 但如果有人藉此要找商家麻煩的話。 。 。 就太沒天理了」、「可以認為已盡到安全提醒義務，附近居民屬於自甘風險」、「小時候家裡窮，吃東西不看日期，只看有沒有發黴有沒有異味，沒有就能吃」、「窮瘋了」。也有人認為除了丟棄之外，火鍋店可以考慮將即期食材捐到流浪動物求助機構，既不用浪費食物，也可以讓毛孩子也能夠吃到大餐，亦有網民質疑影片只是火鍋店的一場公關秀。

原帖：微博@西部決策