吳君如專訪｜回顧星途非一帆風順　從茄哩啡做起終變香港喜劇女王

吳君如，香港電影黃金時代的代表人物，香港星光大道上刻著她的簡介，「以粗豪的女醜形象，在80年代步入影壇，大笑姑婆的喜劇形象深入人心。」吳君如認為自己的性格天生也是大大咧咧、不羈的，她成長在一個很開心的家庭，媽媽眼中吳君如很美麗，17歲時還鼓勵她競選港姐。



近日，59歲的吳君如攜新作《我談的那場戀愛》歸來，和她過往的角色不同，吳君如這次飾演一位高知的婦科醫生，不輕易流露情緒，她在社交軟體上陷入戀愛，但對方卻是一個情騙團隊。底色仍然是喜劇表演，傳遞出現代都市人的孤獨感。

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每次吳君如收到劇本，第一個就會給先生陳可辛看，陳可辛覺得《我談的那場戀愛》劇本很好：

「都很難得有一個劇本可以給你這個年紀的女生去演，沒錢都去演囉。」



該片獲香港國際電影節觀眾票選大獎，倫敦東亞電影節最佳影片。她也曾深感中年女演員的困境，但如今心態已經變化，覺得自己可以演到七八十歲。

自述：吳君如／撰文：倪蒹葭（一條）



01. 絕不內耗的女明星

盡皆過火，皆是癲狂。大衛波德維爾（David Bordwell）的這句話，是香港電影黃金時代最廣為流傳的注解。吳君如可以說是那個時代的喜劇女王，花癡、扮醜、粗豪手到拿來，其中又有令人動容的草根韌性和香港時代精神。

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1988年的《霸王花》，她本來只是站在主角身後湊人數的茄哩啡，但是分給她一兩句對白，她說起來，很有喜劇效果，於是導演把她的對白越加越多，角色開始成形，一個不漂亮的女生，很想認識男生。這部戲後來大賣，拍成了一個系列。



1992年，她和黃百鳴、張國榮、周星馳、張曼玉等主演《家有囍事》，黃臉婆「程大嫂」，一位不修邊幅的家庭主婦，至今讓人回味：

「你大哥聰明，娶我回來，又沒薪水，又沒加班費，又沒花紅，又要服侍那兩位董事長，又不能換老闆。」



吳君如回憶拍這部戲，好多喜劇的東西每個主演自己往上加。

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《洪興十三妹》，十三妹原本是古惑仔系列中的陪襯角色，但導演編劇都覺得十三妹不錯，於是寫了一個以她為主角的故事，吳君如憑此片獲得第18屆香港電影金像獎最佳女主角：

「這個世界幾有趣，你努力鑽研下角色，做得好，人家會欣賞，設計了十三妹這個角色，又拿獎。」



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《茱麗葉與梁山伯》，讓大家看到吳君如竟然能演這麼認真的愛情戲，其中的表演被周迅在《表演者言》中盛讚。《歲月神偷》，她和任達華在暴雨中撐住鞋店招牌的畫面，是香港草根精神動人的留影：

「人生啊，就是一步難，一步佳。」



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在那個星光熠熠的全盛圖景中，她因個人的粗豪不羈特質被發掘、被記住，無可替代。不僅是角色，吳君如本人也給人一種絕不內耗的印象：

「我有時候大大咧咧，不把很多東西放心上。」



她的成長過程很愉快：

「我們家是一個很開心的家庭。」



吳君如17歲時，媽媽說不如你去選港姐？在媽媽眼中，吳君如幾個兄弟姐妹，是很漂亮和帥氣的。媽媽會說，為什麼你們覺得金城武很帥氣？我覺得我兒子比他更好看。

父親夏春秋常常講笑話逗周圍人開心。他也是演員，曾任夜總會經理，負責編排節目，她從小就見到鄭少秋、徐小鳳、羅文等明星，有喜歡的明星就會讓爸爸帶她去後臺：

「聽到張國榮來很興奮，一定會叫爸爸帶我去看他的彩排。」



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爸爸送吳君如去了TVB藝員訓練班，同班的有劉嘉玲、曾華倩等，從此開始了演員生涯。我們見到吳君如，是在深圳一家電影院的休息室，正在《我談的那場戀愛》路演行程當中，她身上有一種坦然和鬆弛的魅力。

她現在的生活很自律，在公園慢跑，清淡飲食，經常運動：

「好吃的東西還是照常吃，但吃了之後要再付出」

「培養運動的習慣，我當時的心態是，我快要接近更年期，如果更年期荷爾蒙下降，骨質疏鬆，就容易抑鬱，那我就去做運動了。」



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《我談的那場戀愛》，是年輕導演何妙祺的首部長片，因為她的劇本入選了香港政府支持的「首部劇情電影計畫」，導演何妙祺說，劇本寫著寫著，吳君如的形象就在她腦中出現了。



故事裡的余笑琴是香港有名的婦科醫生，她掙了很多錢，但也寂寞，丈夫去世後，她開始玩社交軟體，以為自己認識了一位元元法國工程師，但其實是騙子的假身份，詐騙集團有精心設計的劇本，通過提供情緒價值，攻破女人心。

「余笑琴是一個跟我性格很相反的人，她沒什麼情緒波動，常常隱藏自己。」



導演何妙祺（中間），監製（右二）。（《我沒有談的那場戀愛》花絮）

吳君如覺得「網路情騙」這個題材很貼地氣，她身邊也有朋友被騙，甚至有人被騙了幾千萬。



《我談的那場戀愛》獲得倫敦東亞電影節最佳影片，吳君如很開心，先生陳可辛陪伴她去到頒獎現場，兩人相戀近30年，最初走在一起也和電影有關，吳君如主演、全部自己投資的《四面夏娃》和陳可辛的《甜蜜蜜》同期上映，獎項被《甜蜜蜜》橫掃，兩人在電影節交流，變得越來越熟悉。

「我很相信他的意見。」



近年，吳君如演的《闔家辣》，是新導演的戲，劇本看完之後，陳可辛建議說，你要加兩場戲，劇情就更紮實了。

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吳君如在41歲時做了媽媽：

「我和女兒相差四十年，女兒出世時，我就決定跟她做朋友，什麼都跟她講，甚至工作碰到開心、不開心的，都會跟她講。」



以下是吳君如的自述。

02. 被騙的唯一理由是孤獨

我從出道就是演「大笑姑婆」那些喜劇，已經標籤化了我的形象，所以也挺好，畢竟我拍了150部電影，沒幾部是很認真的正劇。《我談的那場戀愛》裡這個角色，跟我以前演的角色都很不一樣。



這部電影起因是香港政府為支持本地電影辦的「首部劇情電影計畫」，導演何妙祺提交了她的劇本，拿到獎了。然後監製就找到我，說想讓我演一個角色，是演一個美女。聽他這麼說我已經好開心了。

我每一次接到劇本，第一個幫我看的人都是陳可辛，他的意見是寶貴的，他看完覺得這個劇本很好，他說都很難得了，有一個劇本可以給你這個年紀的女生去演，沒錢都去演了。

陳可辛看完《我談的那場戀愛》劇本後，覺得這個劇本很好。（視覺中國）

因為資金很有限，要完成一部電影實在太困難了，除了我，還有其他工作人員，比如說男主角、美術，都沒怎麼收錢。



劇本中的余笑琴孤僻、挑剔，她是一個技術高超的婦科醫生，工作就要求她沒什麼情緒起伏，臺詞裡也有交待她的原生家庭，她的爸爸媽媽感情也不算好，是一個「沒有愛情的結晶品」。

她和老公的婚姻狀態不太好，老公意外去世，她因為寂寞，玩約會軟體，認識了一位元元「法國工程師」，慢慢地真的進入戀愛的狀態，是一個從冷漠的醫生到找回少女心的感覺。

吳君如在戲中飾演一個技術高超的婦科醫生。（《我談的那場戀愛》劇照）

我設計了一些表演放進去，余笑琴收到對方的訊息，她非常開心，因為我女兒現在18歲，她有一些動態非常少女，有時候我就記住她做過的表情或者姿態。不知道為什麼，少女一開心真的會跳舞的。



「情騙」這個題材很貼地。導演身邊的朋友，我自己身邊的朋友都被騙過，甚至有的人被騙過幾千萬，賣掉了自己的房子，在拍片之前，我覺得這件事情很好笑，但拍完之後，我覺得被騙只有唯一一個理由，很多人是很孤獨，很寂寞的，只是想被別人問候一下，關心一下。

而且，我們未必會和好朋友或者家人說自己的不開心，但是面對陌生人，反而容易交心，所以她慢慢就被騙了。

吳君如認為「情騙」這個題材很貼地，他自己身邊的朋友都被騙過。（《我談的那場戀愛》劇照）

余笑琴在浴室跌倒的時候，我覺得她是一個非常可憐的女人，手機上沒有緊急聯絡人，只有一個好朋友，又不在她身邊，我設計她應該是那樣哭的。



也讓我想到，有幾年我也有過這樣的孤獨。沒有家庭之前，好多年都沒有一個男朋友或者很關心你的人，我的家人又在國外生活，拍完戲就自己一個人，但我跟自己說要挑戰孤獨，可能人生不是一定需要找個男朋友，找一大堆朋友，那幾年我反而學會跟孤獨相處，一個人很自在地生活。

這部戲挺特別，你根本沒有對手去演，大部分時間是對著手機演，其實細心看一遍，我和男主角MC張天賦從來沒有眼神的接觸，只有在最後一幕，兩個人對看了一眼。他們在札幌的電車內外，互相對望，我覺得這是導演很浪漫的設計。

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（問：不久前，因為《我談的那場戀愛》，您在倫敦東亞電影節領最佳影片獎，陳可辛先生都是一路陪伴的？）



其實陳可辛拍戲或者拿獎，我都有陪伴他，我們倆都是互相去陪伴，互相感受彼此的辛苦還有開心。我們也是戰友，互相支持的關係。

因為兩個人都太有主見，也是常常吵架的，但第二天就忘了，我們能相處那麼久，電影在中間真的起到了非常有好處的作用，經常看完一部電影會討論一個小時，他也會說這部電影你不需要看，你的性格看完肯定會罵的。

其實他本人很喜歡講故事，也蠻喜歡講話的，我反而喜歡聽他說話。我戀愛頭幾年很聽他的，過了7年之後我就沒太聽他的（笑），因為大家的思想和方向都很一樣，有一些是互補的，他是比較認真的人，我有時候大大咧咧，不把很多東西放心上，但精神上都可以得到彼此的支持。



我開玩笑說過人生理想是在世界三大影展拿到一個最佳女主角，這個事情對我來說當然很遠了，可能天方夜譚，但是也未必沒可能，是我真真假假的一個心情，一個女演員的推動力。

吳君如和父親夏春秋在《花田喜事2009》中飾演一對父女。（《花田喜事2009》劇照）

03. 港產片精神就是「靈活」

大大咧咧的性格真是天生的，還有我爸爸是一個非常有幽默感的人，他本身也是一個演員，從黑白片的時代開始演戲，但是他也沒有大紅大紫，後來當了一個主持人。



我從小就看到，他每天都在開玩笑逗一些朋友開心，然後我回到學校就把好笑的再重複講一次給同學聽，他們也笑得很開心，所以可能我從小有這個訓練。我們家真的是好開心的一個家庭。

吳君如的爸爸夏春秋是一個非常有幽默感的人。（視覺中國）

因為這種性格，讓我演那些大美女式的女主角，我有一點尷尬，不知所措的感覺，我要裝得好斯文，特別是古裝美女，手也不知道怎麼擺，後來有人看到我這種特質，就找我去做一個綜藝節目《歡樂今宵》，我一開始還哭了，因為原本想做一個演員，為什麼要做去趣劇（小品）呢？我從來不覺得自己有天分去做趣劇。但《歡樂今宵》是一個很好的訓練基本功的地方，因為是直播，很考驗臨場的反應和即興創作。



後來，就有電影導演找我去拍第一部的喜劇片。慢慢有了「大笑姑婆」這個標籤，我沒有去刻意突破它，但在90年代初，就是覺得拍了太多喜劇，每一天重複演一些劇情和表情，自己去到現場我覺得都沒勁，當時香港電影還非常蓬勃，我跟自己說要停一停了。

真的停了兩三年沒有拍戲，然後我自己去弄了一部電影《四面夏娃》，完全自己投資，自己去找劇本，真的故意去突破自己。

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本來我的生活是過得很舒服的，為了拍這部戲賣掉了房子，後來租房子住。拍的時候很過癮，一個人演四個角色，我想著一定會回本，沒想到票房那麼低，但我都不後悔，很自豪拍了這部戲。



以前吳君如喜劇形象是一個胖胖的、長頭髮的，減重就是在拍《四面夏娃》之前，其實最大推動力是失戀，我想如果我真的要去找一個男朋友，是不是外形要比較漂亮一點？

所以用了三個月的時間，把整個吳君如長頭髮、很胖的喜劇形象改變了，總共減了三十幾磅。

《四面夏娃》之後，香港電影的行情也不太好了，電影公司沒錢開拍一些大製作，有一些投資不高的獨立電影找我拍了好幾部，很自然地，慢慢人家就接受吳君如能演十三妹，能演《茱麗葉與梁山伯》那麼認真的愛情戲，還有《歲月神偷》。

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還有《金雞》現在說起來都是這麼經典的電影。當時香港電影業在最低潮的階段，陳可辛有一間電影公司，每天在想能夠拍些什麼，就想到這樣一個題材，幫香港打氣的那種感覺，一個非常低下層的人，但是很自強，在我之前做過的那麼多喜劇角色裡，從來沒有深度去講過一個性工作者的內心，這個職業太特別了，但她做這個職業做得這麼開心，抱著一種非常香港的「獅子山下」精神。



我覺得你要跟觀眾有共鳴，就應該要講自己當下感受到的事，這其實都是港產片的精神，港產片精神就是靈活。

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女演員真的很被動，30歲以後更難找到好角色，可能40歲就要演媽媽，我比較幸運，因為是一個喜劇演員，不是大美女式女主角，所以會有一些角色，但有一陣子別人叫我演媽媽我都推掉，因為想要自己的演藝生涯長一點，不要那麼快當媽媽。



現在我的心態很不一樣，接到一個好劇本不如就去演，我看到一些女演員到了70歲、80歲也可以拿獎，可以遇到一些好劇本，一部戲裡未必你是最主要的角色，但你就放下身段，去演一些當時很適合的角色。所以我覺得自己到了不能演的年齡，還可以繼續演。

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