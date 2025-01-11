易烊千璽從《少年的你》進化到破格演腦癱　見證頂流偶像演技飛躍

戲保人，靠運氣；人保戲，靠實力。看過《小小的我》後，我非常堅信，易烊千璽已經從「戲保人」成長到了「人保戲」。



01

《少年的你》、《送你一朵小紅花》有著非常優秀的故事和人物關係，《長津湖》、《奇跡·笨小孩》有著非常厚重的主題立意，《滿江紅》更是有張藝謀這樣的頂級名導掌控全域。



雖然在這些作品中易烊千璽表現出色，但從客觀和理性的角度去看，它們都還屬於「戲保人」。《小小的我》則與這些作品完全不同。這是一個以人物為主的戲劇結構，沒有貫穿始終的戲劇衝突。引導觀眾看下去的，是易烊千璽對腦癱患者劉春和外在形象的還原和內心世界的演繹。

易烊千璽破格演腦癱。（《小小的你》劇照）

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這部戲裡沒有吳京、沈騰這樣能夠帶動他的前輩演員，也沒有周冬雨、劉浩存這樣能夠與他互相激發情感濃度的同輩演員。無論導演、編劇，還是其他演員，在《小小的我》裡，都是讓位給易烊千璽的。全片成敗系於他一人身上，這還是第一次。



令人興奮的是，易烊千璽扛起了重任，完成了這次「人保戲」。他對腦癱患者形體上的還原度非常高，尤其是說話和動作中的艱難，堪稱惟妙惟肖。網上有現實中的腦癱患者，對他的還原度表示認可。他對劉春和內心活動的呈現也非常細膩。外界對劉春和的刺激，他都能給出無聲的回饋，甚至是控訴。

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易烊千璽讓劉春和的抗爭精神成功地視覺化，感染到每個觀眾。以豆瓣的5星制打分的話，單說他的表演，就多值一顆星。

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由於人不可能在未獲認可的情況下被委以重任，所以無論是以前的戲曲演員、戲劇演員，還是現在的影視演員，都幾乎要先經歷「戲保人」，再成就「人保戲」。



即便有些演員是天賦型選手，也得遇到適合其發揮的作品，才能讓大家看到他的天賦。歷史上有那麼多大器晚成的演員，都是因為遲遲沒能遇到「保」他/她的那部戲。

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遇到「戲保人」後，演員就打開了自己的知名度。此後會出現兩種情況。一種是演員更進一步地開發自己的演技，逐漸成為能演繹多樣化角色，或能為文本加分的實力派。另一種則是停留在舒適圈裡重複同類角色。



這個選擇不光是易烊千璽這樣的流量偶像要做，所有演員都要選。

比如這個跨年檔易烊千璽最大的銀幕對手——肖央。同樣是肖央擔任主演，《誤殺》的時候，還是「戲保人」；《誤殺3》的時候，就是「人保戲」了。

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還有曾在《滿江紅》裡與易烊千璽合作的沈騰。在開心麻花系作品裡，《夏洛特煩惱》可能還屬於「戲保人」。當沈騰把自己的喜劇風格錘煉到極致，並獲得中國老百姓認可和喜愛後，他就能夠去改變所參演影片的氣質。



《滿江紅》原本的設想裡沒有喜劇元素，是因為沈騰來了，才發展成懸疑喜劇。沈騰明顯為文本層面的張大一角帶來了巨大的加分。

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內地新生代偶像那麼多，為什麼似乎只有易烊千璽把這條路走得如此之順利？這大概得益於三點：個人特質、運氣好、業界助推。



和大部分偶像注重演唱才藝不同，易烊千璽小時候練得更多的是舞蹈。這幾年隨著各種錄音設備的進化，以及墊音、Auto-Tune、修音的廣泛使用，唱歌很容易得到技術性的美化。而舞蹈暫時還不能。因此，舞技的提升比唱功的提升，更依賴於個人的勤奮程度，也更磨煉人的品性和心性。

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易烊千璽的個人特質，是在綜藝節目《這！就是街舞》展現出來的。在這個節目裡，他給人的感覺，和很多頂流偶像不一樣。寡言，卻從不懈怠。平時不愛表現自己，可是進入比賽氛圍就會全力爭勝。能夠看出，相對於偶像身份和吸引流量，易烊千璽更看重自己的舞者身份和作品品質。這種性格上的特質，決定了電影是更適合他的舞臺。



易烊千璽也演過電視劇。《長安十二時辰》和《熱血同行》的品質都不差，卻達不到「戲保人」。因為易烊千璽在這兩部劇裡演的角色，和自己在生活時代上、家庭出身上、人生經歷上都相差太遠了。

《長安十二時辰》的宣傳方，當時甚至還要為易烊千璽的演技去控評。如果沒遇到《少年的你》，也許易烊千璽就會變成一個幫影視公司招攬彈跳式廣告的流量偶像，長期被迫營業，練不出來了。

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《少年的你》把他的特質挖出來了，挖出了頂流光環之下，真正男孩樣貌的易烊千璽。這對於初入行，還不太能掌握作品選擇權的新人而言，絕對是非常幸運的。



內地新生代男演員，要麼是沒有易烊千璽般的質感，要麼是沒機會展露出相似的質感。總之，在一段時間裡放眼看去，易烊千璽在同齡裡最具備「小青年」該有的外在和內心。而他的個人演技也通過上學和新作品不斷成長著。

《長津湖》、《奇跡·笨小孩》這樣受到中國重視的電影，籌備和文本創作都是極為扎實的，只要能和角色高度契合，基本上是誰演誰紅。易烊千璽這匹千里馬，就這麼被一個又一個伯樂助推，推到了同齡人難以企及的高度。

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「人保戲」是一般演員可能終生都達不到的境界，這也就意味著達到這個境界的演員，會遇到一般人終生不會遇到的難題。



當你有能力通過自己的表演給文本加分的時候，你要去判斷自己的話語權是否影響或傷害到了導演和編劇的原始表達，自己是否於不知不覺間搶戲，破壞了作品的整體均衡？

比如，當下就有很多人質疑，從《狂飆》到《清明上河圖密碼》，張頌文的表演就從恰如其分變成了過猶不及。

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實力硬、演技好、受歡迎，不代表你的表演就永遠不會引發審美疲勞。就像持球大核總會被黑粉們質疑是「球霸」一樣，「人保戲」的願望過於強烈，也很容易演化成「戲霸」。



從表演戲份而言，《小小的我》某種程度上是易烊千璽的獨角戲。

從創作上來講，這種做法存在風險，會導致戲劇性不夠豐富，戲劇張力不夠強烈，主題立意不夠深刻。如果演員的表演撐不起戲份，更會滿盤皆輸。好在易烊千璽不僅撐住了這些時長，還將其變成了影片的高光時刻。



希望進入「人保戲」階段的易烊千璽，能夠像保持舞蹈初心一樣，保持住演戲的初心，面對即將到來的榮譽和片約戒驕戒躁，繼續當好內地新生代演員的旗手。

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