Marvel Studios 早前跟SONY Picture談判決裂，意味由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」（Spider-Man）將會從此撤出MCU，一眾影迷對於這個消息感到非常崩潰，一直以來影迷都非常希望雙方可以達成共識，將「蜘蛛俠」帶返MCU，繼續擔任「鐵甲奇俠」（Iron Man）的接班人，第三集更鐵定2021年7月16日上畫。

根據外媒《Hollywood Reporter》剛剛報導，迪士尼（Disney）跟Marvel談判成功，確定會繼續攜手製作《蜘蛛俠3》，當然湯賀蘭亦會繼續擔任「蜘蛛俠」一角。

Marvel Studio總裁Kevin Feige更開聲表示：「我很開心蜘蛛俠的旅程能繼續在MCU中進行，我跟Marvel Studios的員工都十分興奮，會繼續努力。」

湯賀蘭即時在IG以《華爾街狼人》一段戲，表示自己不用離開。（Tom Holland@IG)

他更說由於「蜘蛛俠」是個具影響力的標誌人物，而他的故事覆蓋了全世界的所有年齡層，他亦是唯一一位貫穿整個電影界的英雄人物。而且Sony會繼續發展『蜘蛛俠宇宙』，在此你永遠都不會知道有甚麼驚喜在未來發生。」似在暗示蜘蛛俠將獲特權，可在兩邊宇宙游走！