《吞上癮》影評：將一切恐懼吞落肚　異食症弱女子的紅灰色世界

當人生曾經遇到不同的傷痛經歷之時，心裡總是會埋藏著一份難以解脫的陰霾，有些人會選擇尋找心理醫生去治療，有些人則會選擇以不同的方法來彌補這份內心的痛楚與鬱結，看者心痛。是日觀看這部由美國導演Carlo Mirabella-Davis首部自編自導的劇情長片，以一位表面活在幸福美滿家庭的女子，卻是因為事件的發生，令她做了旁人不能理解的事情。《吞上癮 swallow》藉著吞噬不同的異物——紓發心裡的抑壓，無形的傷痛，才是最令人不安。

+ 7 + 7 + 7

《吞》片故事講述剛新婚嫁入富二代豪門的女子Hunter，與丈夫Richie過著幸福美滿的生活，她每天於家裡打理家務，過著日復日的生活。一天，Hunter發現自己懷孕，Richie與家人滿懷歡喜，但是Hunter卻一直沒有因此而喜悅，卻突然引來了難以理解的心理變化 — 吞食不同的物件，來治癒自己心理的抑壓。縱使Richie家人一直嚴管Hunter的生活，但是她仍然尋找方法吞下不同的物件，漸漸變本加厲，破壞了自己的生活，但是，這卻令Hunter因吞下不同的物件，吐出她心裡的傷痛與真相…

還未進場觀看《吞》片之時，從電影的海報上看到那宣傳句語，以及紅紅灰冷的色調，已感到了一份神秘的感覺，究竟這會是一部什麼類型的電影呢？觀畢影片之後，第一份的感覺便是… 這是一部很特別的電影，導演透過九十五分鐘的電影篇幅，描寫一位女子的心理變化，患上了令人難以理解的疾病，當然，這份旁人未必理解的事情，從自己的心裡，這可會是個人的釋放，或是解脫。

還未進場觀看《吞》片之時，從電影的海報上看到那宣傳句語，以及紅紅灰冷的色調，已感到了一份神秘的感覺，究竟這會是一部什麼類型的電影呢？（《吞上癮》官方海報）

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影片以兩組平衡剪接的鏡頭作開端，起初觀看之時，對這個開場的部份感到懷疑，這兩組鏡頭之間的關係會是什麼呢？這大可是從電影中，為觀眾帶來一點的提問與思考。接著，電影的前半部份，從Hunter與Richie二人的婚姻生活，帶出Hunter對於生活所承受的無形壓迫，至影片中段的轉接位，下半部份則著重以Hunter尋求解脫的方法，直到她遇見一個人，令她明白如何能夠釋懷心裡的枷鎖束縛。

電影的前半部份以劇情交代Hunter吞噬不同物件，所承受的不同感受，既是心裡的沉重壓迫，但亦因做出了這「能人所不能」的事情，而感到自喜。影像亦有捕捉著Hunter吞下物件時的情況，當然，每件物件被吞噬前，Hunter亦有一點的猶豫，應該要這樣做的嗎？後半部份則沒有「吞噬」的場面，反而著重於人物的心理描寫，從Richie與家人對Hunter的「強迫」治療，彷似是在幫助她，但是這卻更加深她對自己的生存意義，這讓觀眾更明白Hunter為何會產生了怪異行為。

電影的前半部份，從Hunter與Richie二人的婚姻生活，帶出Hunter對於生活所承受的無形壓迫。（《吞上癮》劇照）

電影的劇本結構雖然工整，但是整體其實是比較單薄，大概單從前段吞噬異物這素材裡，難以有更多的故事發展空間，於是劇情後段則著重女主角的心境描寫，展現出她對吞噬這行為的原因。影片結尾的部份，倒是令人驚喜，尤其是她最後作出的解脫的方法，令她走出陰霾，好讓觀眾多一點的思考。導演於片中亦著重顏色的設計，從片中畫面的色調，反映著女主角心境層次的變化，以及她內心的真實，營造出強烈的對比。

+ 5 + 5 + 5

電影的女主角Haley Bennett在片中的演出確是十分精彩，從開始時她那內歛的演繹，到後來對吞噬成癮的衝動與滿足心態，拿捏得十分到位，演活了Hunter這角色的內心空虛無助，表現準繩。

縱使《吞》片沒有強烈的血腥鏡頭，但是當觀看電影時，卻被女主角的行為感到不安，「這」是Hunter心理上的病態，縱使她在接受心理治療，但是埋藏在心坎裡的傷痛，又豈可能輕易地被治療呢？《吞》片可以說是一部很小眾，不太易於入口的電影，不過電影風格獨特，故事從女性的角度，探討與男性之間的階級觀念與角力。導演Carlo Mirabella-Davis分別透過冷峻與鮮艷的色調，刻畫著女主角的心理層次，她那迷人的外表，暗藏著傷痛的秘密，最後的釋放是為自己尋找適合的方式，繼續生活下去。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​