奧斯卡2023︱甄子丹遭聯署下現身　介紹《奇異女俠》歌曲表演環節

香港動作武打巨星甄子丹,早前獲邀出席2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮,外界估計甄子丹將會擔任頒獎嘉賓。今日(13日)頒獎典禮上,甄子丹突然現身舞台,介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲表演環節,歌曲《This Is a Life》由電影女配角Stephanie Hsu與David Byrne演唱。

甄子丹現身第95屆奧斯卡頒典禮,介紹歌曲表演環節,與外界猜測作為頒獎嘉賓的身份有別。(奧斯卡直播截圖)

甄子丹早前因為爭議言論,在網絡上遭聯署呼籲奧斯卡抵制,轍銷其頒獎嘉賓的邀請,而甄子丹在言論風波下,仍然按原定安排出席奧斯卡頒獎典禮。

甄子丹與奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的荷里活電影《殺神John Wick 4》將在全球上映,更是繼成龍、周潤發後受邀任奧斯卡頒獎嘉賓,地位超然。早前他接受英國《GQ Hype》周刊專訪,分享對荷里活的看法,又在專訪中批評西方媒體只會偏頗報道中國的負面故事。

甄子丹早前接受英國《GQ Hype》周刊專訪。(IG:@donnieyenofficial)

訪問中甄子丹又提及2019年香港修例風波:「那不是抗議,是暴動。(It wasn’t a protest, okay, it was a riot)」他坦言:「根據我的自身經驗,當時他在這裡(香港),朋友也在這裡。我不想政治化,很多人可能不喜歡我現在說的話,但我是根據自己的經歷而說。為此3月4日有網友在網站change.org發起聯署,「Cancel inviting an actor Donnie Yen as a presenter for the Oscars (取消邀請演員甄子丹擔任奧斯卡頒獎典禮嘉賓)。」截至3月13日上午10時,已有逾10萬8千聯署。

3月4日有網友在網站change.org發起聯署,「Cancel inviting an actor Donnie Yen as a presenter for the Oscars (取消邀請演員甄子丹擔任奧斯卡頒獎典禮嘉賓)。」截至3月13日上午10時,已有逾10萬8千聯署。(Change.org截圖)