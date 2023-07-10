職業特攻隊7｜湯告魯斯被派好人卡？MI7女主角：他像我的叔叔

湯告魯斯（Tom Cruise，台譯：湯姆克魯斯）最新巨片《職業特攻隊7：死亡清算上集》（台譯《不可能的任務：致命清算 第一章》）正在各地熱烈上映，女主角海莉艾特沃（Haley Atwell）雖是首度加入該系列，戲分卻很重，且排名也只在他之下，備受禮遇。



英國媒體一直傳她和湯告魯斯戲假情真，3年前就已因在片場朝夕相處擦出愛的火花，海莉也常出入他在倫敦的落腳處，中間一度分手，去年海莉在《壯志凌雲：獨行俠》（台譯《捍衛戰士：獨行俠》）的皇家首映典禮上出現，被傳「再次給彼此一個機會」，可惜仍以分手做收。近日海莉接受訪問，直接打槍這段花邊，坦言：「他（湯告魯斯）對我來說就像個叔叔，被傳交往很奇怪，也很下流。」

海莉艾特沃今年4月宣佈和音樂製作人奈德沃夫岡凱利訂婚後，與湯告魯斯的傳聞基本上就已經成為過眼雲煙，但她還是對此很有意見：「為甚麼我會被推測和我的合作夥伴跟老闆（湯告魯斯身兼製片）有感情關係？真的讓人很不舒服。」她還透露曾經跟湯告魯斯提過這些，他只回答：「你很確定知道自己是甚麼樣的人，這是唯一要緊的事情。如果你夠正直、知道自己的道德標準在哪裏，別人怎麼看你就根本都不重要。」

這是海莉與湯告魯斯被傳緋聞2、3年來難得正面回應此事，結果阿湯不只被發「好人卡」，更是拿到進階版的「叔叔卡」，好在他忙着拍戲、宣傳，感情生活並不佔最優先順位，恐怕在《職業特攻隊7：死亡清算下集》 尚未殺青的現在，還沒有空尋找新的戀愛對象。

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