消委會驅蚊劑25款評比　邊款評分高又抵用？有一款竟含反吸蚊成份

消委會驅蚊劑｜消委會早前測試25款市面有售的驅蚊劑，檢測各樣本的防蚊效能。當中一款獲5星評分，而且價錢僅售$45，反而另一款含有吸蚊成份。暑假將到，打算到戶外活動的大家，想知哪款最平，哪款效能最好？即睇下文。



消委會測試25款市面有售的驅蚊劑樣本。（消委會）

消委會早前以真人實測的方式測試25款驅蚊劑的效能，各樣本的零售價約由$18.9到$259不等。

消委會驅蚊劑︱含成份DEET驅蚊劑表現最佳 天然成份抗埃及伊蚊效能較差

測試發現，10款樣本在4個時點的測試，都沒有致倦庫蚊降落到測試員的前臂上，包括3M、歐護、萬寧、RID、曼秀雷敦、Skin Technology、蚊專家、莫釘我、日本叮叮和EG。

所有樣本之中，近九成含避蚊胺 （DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的樣本保護力較出色。含DEET成份的5款驅蚊劑，在塗上樣本後的30分鐘，有4款在首60秒內沒有埃及伊蚊降落前臂皮膚。餘下DEET標示濃度最低的「殺牠死」平均有1.3隻埃及伊蚊降落前臂皮膚。而及後的1小時及2小時，除「殺牠死」表現下滑之外，各樣本仍能大致維持相當高的驅蚊效能。

另外，標示含天然或標示有植物成份的8款驅蚊劑，在致倦庫蚊的驅蚊效能中整體表現不俗，然而在埃及伊蚊的驅蚊效能測試中表現最差。含野紅茄提取物的兩款樣本珮氏及屈臣氏，在塗上30分鐘後，其驅蚊效能分別只有26%和16%，其後的1小時、2小時和4小時的表現就更差。

點圖了解邊款驅蚊劑最高評分：

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消委會驅蚊劑︱又平又抵用可選這一款

消委會是次測試的25款驅蚊劑當中，零售價約由$18.9到$259不等，如以平均每毫升或每克零售價計算，來自美國的Prime Living Cedar Dura Natural Insect Repellent（Very Strong & Durable Odor）最貴，售價約為$138，每毫升$2.8；最便宜的則是產地來自中國的萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧，只需$45，而平均每毫升為$0.2，在消委會總評當中也有最高的5分。

3M Ultrathon驅蚊膏效能最好

值得一提，被消委會點名在所有測試當中，唯一能在所有時間點維持100%效能的產品為3M Ultrathon驅蚊膏。在測試當中，均沒有埃及伊蚊及致倦庫蚊降落在測試員的前臂，為所有產品中效能最佳。然後是歐護防蚊液，測試人員在塗上4小時後，仍有100％對致倦庫蚊的驅蚊效能，而對埃及伊蚊則有99%驅蚊作用。

3M Ultrathon驅蚊膏在是次測試中效能最佳。（資料圖片）

消委會驅蚊劑︱3款效能低於10%

有3款樣本驅蚊效能低於10%，包括Green Herb、蚊子奇拿、及趣樂。而趣樂表現最遜色，在首60秒已有平均約102隻蚊降落在測試員前臂上。消委會更指出，「趣樂」的驅蚊劑含有某些成份，可能對蚊有吸引力。

趣樂指產品主要功能為戶外保濕 不應將產品作驅蟲劑測試

趣樂生產商回應，產品不含有高劑量的強效化學驅蟲成份，嚴格而言並非驅蚊劑，其主要功能是安全的戶外保濕劑，並且能在室外逗留相對較短的時間內提供一些驅蚊效果。另外，在產品引入到香港時，生產商亦曾聯絡漁護署及衞生署，並獲得回覆指該產品不屬於除害劑或驅蟲劑，因此認為不應要求該產品通過為驅蟲劑而設的測試。

而Green Herb指，已安排其產品樣本再進行驅蚊測試；蚊子奇拿則回應，測試結果已反映其產品對致倦庫蚊有長效保護作用，並以文獻表示其天然香茅香薰成分具有防蚊蟲的功效，另亦指出消委會測試樣本為舊配方，目前產品已採用新的成份。

消委會驅蚊劑︱衛生署防蚊建議 驅蚊劑DEET含量不宜過高

衛生署建議要注意驅蚊劑的DEET含量。（消委會）

衛生署建議，如想預防被蚊咬，應穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並塗上含DEET成份的昆蟲驅避劑。不過要注意，雖然孕婦及6個月或以上的兒童也可使用含DEET成份的昆蟲驅避劑，不過亦應留意其DEET的含量，在一般的情況下，孕婦使用DEET的濃度上限是30%，兒童則為10%。

（全文完）