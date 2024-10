聖誕市集2024全港22大推介　小薯茄／K11／南豐紗廠／D2 Place

聖誕市集2024|聖誕節即將來臨,香港不同地方都將在11月起陸續舉行聖誕市集,《香港01》「好食玩飛」頻道整合了全港22個聖誕市集,可以選購聖誕禮物之餘、更可以提早感受冬日氣氛!



(本文將持續更新更多精彩聖誕市集。)

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

全港聖誕市集22大推介 小薯茄市集/車尾箱市集

聖誕市集推介【1】赤柱美利樓|TryMart x JustGoo 聖誕謎團 — 失蹤的禮物

今個聖誕,TryMart將聯乘JustGoo在赤柱美利樓舉行「聖誕謎團 — 失蹤的禮物」聖誕市集。市集為寵物友善市集,除了有超過100個攤檔,更特設手作原創產品寄賣區。此外,市集亦將有不同互動體驗,包括尋物大任務換禮物、郵寄聖誕卡、聖誕工作坊等活動。

赤柱美利樓|TryMart x JustGoo 聖誕謎團 — 失蹤的禮物

活動日期:14-15、21-26/12/2024

活動地點:赤柱美利樓地下Shop01, 02及走廊位



聖誕市集推介【2】黃金海岸|聖誕糖果村

臨近聖誕節,黃金海岸將化身為聖誕糖果村,為大家帶來五重感官體驗!糖果村內將有聖誕節產品、糖果、糖果造型文創、擺設、植物、設計手作作品、潮流玩物及服飾等超多選擇,為大家帶來各種甜甜的滋味!

黃金海岸|聖誕糖果村

活動日期:14-15、21-22/12/2024

活動地點:屯門黃金海岸戶外中庭



聖誕市集推介【3】愉景灣|Handmade Hong Kong 聖誕市集

愉景灣廣場將舉行「Handmade Hong Kong 聖誕市集」,11月10日的聖誕市集將有節日裝飾、獨特手工首飾、兒童手作品、本地藝術家作品等攤檔;12月8日的聖誕市集將會是香港最大的聖誕手作市集之一,主要售賣獨特的創作品。

愉景灣|Handmade Hong Kong 聖誕市集

活動日期:10/11/2024、8/12/2024

活動地點:愉景灣廣場



聖誕市集推介【4】淺水灣|Handmade Hong Kong 聖誕市集

Handmade Hong Kong亦將在淺水灣舉行聖誕市集,售賣本地獨特手工作品,在這裡選購心儀的禮物送給摯愛就最適合不過!

淺水灣|Handmade Hong Kong 聖誕市集(圖片來源:handmadehongkong@Instagram)

淺水灣|Handmade Hong Kong 聖誕市集

活動日期:15/12/2024

活動地點:淺水灣道109號



聖誕市集推介【5】堅農圃|Handmade Hong Kong 聖誕夜市

位於西環的堅農圃將在12月14日下午1時至晚上9時舉行聖誕夜市,售賣手作、植物、食物等特色產品。

堅農圃|Handmade Hong Kong 聖誕夜市(圖片來源:handmadehongkong@Instagram)

堅農圃|Handmade Hong Kong 聖誕市集

活動日期:14/12/2024

活動地點:西環城西道3號;堅尼地城卑路乍灣海濱長廊旁K-Plaza



聖誕市集推介【6】K11 MUSEA|2024 Christmas Village

砂丘企劃將在K11 MUSEA舉行《2024 Christmas Village K11 MUSEA》,分為室內及戶外區域,由展覽廳延伸至戶外平台,範圍非常大!另外K11 MUSEA亦會在11月2日至11月3日、11月9至10日舉行《Early Winter Pop-UP market》,提早感受冬日氣氛!

K11 MUSEA|2024 Christmas Village

活動日期:20-22、23-26、27-29、30/12/2024、1/1/2025

活動地點:香港尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓



聖誕市集推介【7】K11 ATELIER|Chistmas POP UP MARKET 2024

除了K11 MUSEA外,K11 ATELIER亦將舉行為期6星期的《 Chistmas POP UP MARKET 2024》,為大家呈獻美味小吃、美酒、手作等不同類型的商品及作品。

K11 ATELIER|Chistmas POP UP MARKET 2024

活動日期:26-29/11;3-6、10-13、17-20/12/2024、7-10、14-17/1/2025

活動地點:英皇道728號辦公大樓地下大堂



聖誕市集推介【8】東薈城名店倉|Outdoor Christmas Market 2024

東薈城名店倉將在12月的星期五至日及聖誕節舉行戶外聖誕市集,場內將有不同聖誕手作及設計、聖誕禮品、包裝食品、社企團體等品牌參與,可以在這裡挑選精美的聖誕禮物!

東薈城名店倉|Outdoor Christmas Market 2024

活動日期:6-8、13-15、20-22、25-26/12/2024

活動地點:東薈城名店倉四樓平台廣場戶外平台



聖誕市集推介【9】尖沙咀中港城|Car Boot Christmas Market 2024

尖沙咀中港城的Car Boot Christmas Market 2024是全港最大規模的車尾箱聖誕市集,每次都吸引大批人流!在這個充滿濃厚聖誕氣氛的市集可以找到各式各樣的手作商品、美食、聖誕裝飾等。市集亦設有遊戲區、工作坊及精彩表演,絕對是假日打卡好地方!

尖沙咀中港城|Car Boot Christmas Market

活動日期:7-8、14-15、21-22、25-26、28-29、31/12/2024

活動地點:尖沙咀中港城海豚池平台花園



聖誕市集推介【10】南豐紗廠|聖誕老人採購市集

南豐紗廠將在12月期間舉行2場周末市集活動,其中一場是12月7至8日舉行的《聖誕老人採購市集》,場內將售賣聖誕節產品、寵物用品、占卜命理、設計手作作品、水晶擺設等商品。除了可以在市集內買禮物給至愛外,市集主辦方更聯繫了麥當奴叔叔之家、兒童之家等NGO作為受惠機構,可以買禮物給受助小朋友!

南豐紗廠|聖誕老人採購市集

活動日期:7-8/12/2024

活動地點:荃灣白田壩街45號 南豐紗廠3樓Space & M6 1樓 & M層THE ANNEX



聖誕市集推介【11】南豐紗廠|主子陪你過聖誕週末市集

至於12月14至15日,南豐紗廠將舉行由Market Fairish主辦的「主子陪你過聖誕週末市集」,主要售賣寵物服飾、寵物食品及用品或寵物主題相關的文創及手作商品。除了聖誕市集外,亦有寵寵聖誕扮裝大賽及免費聖誕禮物等精彩活動等大家參與!

南豐紗廠|主子陪你過聖誕週末市集

活動日期:14-15/12/2024

活動地點:荃灣白田壩街45號 南豐紗廠1樓室內 - M6走廊



聖誕市集推介【12】iSQUARE|親親小鹿聖誕市集

iSQUARE將聯同人氣角色 「親親小鹿My Dear Deer」舉行「My“Deer”Christmas」聖誕慶祝活動。活動設有11隻粉藍聖誕小鹿以及一隻高達6米的大型聖誕鹿裝置;3米高的小鹿聖誕樹;以及iEXHIBITION的聖誕小鹿雪景等打卡位外,Market Fairish更將舉辦聖誕市集,售賣聖誕主題的手作及周邊商品、傳統手工藝、本地原創品牌及手作、預先包裝食品等。

iSQUARE|親親小鹿聖誕市集

活動日期:30/11;1、7-8、14-15、12-22、24-26、28-29/12/2024

活動地點:iSQUARE 國際廣場3樓



聖誕市集推介【13】T.O.P.|聖誕すげえ(薯茄)樂園

本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄今個聖誕將T.O.P布置成「聖誕すげえ(薯茄)樂園」,場內將設有巨型聖誕薯茄、1:1 幕前成員立牌、薯茄雪橇搖搖板等打卡位,以及大薯茄Snapio 照相館、聖誕すげえParty Game等一系列活動,更有獨家限量小薯茄主題精品!

T.O.P.|聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期:2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕市集推介【14】D2 Place|《RED BLUE 同你過聖誕》主題市集

在12月,D2 Place將舉行兩場聖誕主題市集,包括《RED BLUE 同你過聖誕》主題市集。市集將會運用玻璃紙的概念,結合色光原理設計,讓大家用2種顏色看到2種市集設計。除了可以選購手作商品外,市集亦將免費送上「藍紅眼鏡」作為入場禮品,讓大家可以在市集場內玩「尋找聖誕老人」遊戲,成功挑戰將會得到神秘小禮物一份!

D2 Place|《RED BLUE 同你過聖誕》主題市集(圖片來源:bluemarthk@Instagram)

D2 Place|《RED BLUE 同你過聖誕》主題市集

活動日期:7-8/12/2024

活動地點:D2 Place ONE 2/F The Space



聖誕市集推介【15】D2 Place|《LIFE MART X DDED 萌物大叔陪你過聖誕》市集

今年的聖誕市集將會在D2 Place和饒宗頤文化館同步舉行,將成為美孚荔枝角最大型的聖誕市集活動,除了會安排「LIFE MART 紅van」接送客人穿梭場地,亦會有精彩活動連貫兩邊。市集內除了有不同文創精品、聖誕主題商品外,DDED「萌物大叔」盲盒亦將在市集期間首賣,更有不同活動和禮品等你探索!

D2 Place|《LIFE MART X DDED 萌物大叔陪你過聖誕》市集(圖片來源:lifemarthk@Instagram)

D2 Place|《LIFE MART X DDED 萌物大叔陪你過聖誕》市集

活動日期:21-26/12/2024

活動地點:D2 Place ONE 2/F The Space



聖誕市集推介【17】美荷樓|《芝麻棉花糖聖誕遊樂園 暨 YHA美荷樓青年旅舍開放日》

美荷樓將在12月7日至8日舉行YHA美荷樓青年旅舍開放日,將有不同精彩活動,同時議會舉行《芝麻棉花糖聖誕遊樂園》主題市集,將有各式各樣由芝麻棉花糖插畫 IP的授權禮品,還會有不同的遊戲設施,加上會有集點遊戲換領限定禮物!

美荷樓|《芝麻棉花糖聖誕遊樂園 暨 YHA美荷樓青年旅舍開放日》(圖片來源:lifemarthk@Instagram)

美荷樓|《芝麻棉花糖聖誕遊樂園 暨 YHA美荷樓青年旅舍開放日》

活動日期:7-8/12/2024

活動地點:九龍深水埗石硤尾邨41座 (YHA美荷樓青年旅舍 地下室外及室內位置)



聖誕市集推介【16】愉景新城|愉景新城聖誕市集

愉景新城L1中庭經常都會舉辦不同活動及市集,在聖誕節期間,愉景新城亦將聯乘白紙市集舉行聖誕市集,售賣不同特色精品及聖誕主題商品。

愉景新城|愉景新城聖誕市集

活動日期:23/11-29/12/2024(逢星期六日及公眾假期)

活動地點:荃灣 D‧PARK L1 中庭 Area A



聖誕市集推介【18】旺角朗豪坊|白紙市集 x Cheeky Cheeky厚面子 x The GenZ Fest - 聖誕厚MK總動員

白紙市集亦將聯乘 Cheeky Cheeky 厚面子及The GenZ Fest,於旺角朗豪坊舉行為期2個月的「聖誕厚MK總動員」市集!聖誕市集將以玩具、Figure、公仔 、聖誕節主題商品等,總有一款啱你心水!

旺角朗豪坊|白紙市集 x Cheeky Cheeky厚面子 x The GenZ Fest - 聖誕厚MK總動員

活動日期:2-3、9-10、16-17、23-24、30/11;1、7-8、14-15、21-22、24-26、28-29/12/2024

活動地點:旺角朗豪坊 L9 - L12長廊



聖誕市集推介【19】新都會廣場|聖誕手作市集

新都會廣場L3及L4露天廣場將在聖誕節前後舉行聖誕手作市集,除了有售賣不同商品的市集攤檔外,現場亦會舉行聖誕推廣活動及不同精彩表演。

新都會廣場聖誕手作市集(資料圖片:新都會廣場)

新都會廣場|聖誕手作市集

活動日期:21-22、23-26、27-29/12/2024

活動地點:新都會廣場L3及L4露天廣場



聖誕市集推介【20】中環街市|中環街市 x LOCOLOCO – 毛茸茸派對.聖誕市集

適逢聖誕佳節,中環街市將聯乘LOCOLOCO舉行「毛茸茸派對.聖誕市集」。市集內將有文青售作、特色美食、聖誕色彩商品等,主人和毛孩都可以挑選到一份聖誕禮物!中環街市亦擁有獨特的歷史背景和建築,搭配浪漫的聖誕氛圍超級打卡able!

中環街市|中環街市 x LOCOLOCO – 毛茸茸派對.聖誕市集

活動日期:9-15、16-22、23-26/12/2024

活動地點:中環街市2/F 24小時行人通道



聖誕市集推介【21】如心廣場|歐陸夢幻.聖誕市集

如心廣場將會在聖誕期間在商場中庭搭建大型聖誕佈置及聖誕市集,聖誕市集將會分為1/F中庭及2/F走廊兩個地點進行,呈獻聖誕主題的手作及設計、包裝食品、聖誕禮品等品牌及商品。1/F中庭將會使用特別設計的聖誕木屋攤位,在12月21日至29日期間,接受現場翻熱烹調食品,為大家帶來一份冬日暖意!

如心廣場|歐陸夢幻.聖誕市集

活動日期:28-30/11;1、7-8、14-15、21-29/12/2024

活動地點:如心廣場一期1/F中庭;如心廣場一期2/F走廊



聖誕市集推介【22】HomeSquare|HomeSquare x LOCOLOCO 創意「家」年華.聖誕市集

12月聖誕檔期,LOCOLOCO將會與 HomeSquare合作舉辦「創意「家」年華.聖誕市集」!今次市集將會邀請各個本地手作及設計品牌參與,以創作及藝術帶比客人各種適合做聖誕禮物的作品!

HomeSquare|HomeSquare x LOCOLOCO 創意「家」年華.聖誕市集

活動日期:14-15、21-22、24-26/12/2024

活動地點:沙田HomeSquare L2 及 L3 (室內走廊)



聖誕市集推介【23】長沙灣83瓊林街|聖誕市集

「83 瓊林街」是目前最大的甲級商廈,擁有寬敞的公共休憩空間和獨特的巨型階梯,吸引不少人前來拍照打卡。為了迎接聖誕節的來臨,「83 瓊林街」將搖身一變成為聖誕市集,為期6星期的市集將提供美酒美食等商品。

長沙灣83瓊林街|聖誕市集

活動日期:26-29/11;3-6、10-13、17-20/12/2024;7-10、14-17/1/2025

活動地點:長沙灣瓊林街83號A座



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略