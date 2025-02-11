日本果汁包裝3秘密　含量低於5%禁用真水果圖　想飲100%認住1個位

日本果汁包裝｜去日本旅行一定要去超商飲日本果汁！但日本果汁那麼多，應該如何辨別哪一款是純果汁呢？《香港01》頻道「好食玩飛」為大家拆解日本果汁的秘密，想要喝到純果汁，原來睇包裝就可以分辨得到！即看內文了解！



👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本果汁包裝秘密【1】5大定義 99%果汁含量都唔算果汁

根據《關於果實飲料等包裝的公平競爭規定》（果実飲料等の表示に関する公正競爭規約），為了防止不公平的顧客誘導，確保一般消費者獨立理性地選擇，以及企業之間的公平競爭，日本飲料包裝在用語上有嚴格規定，當中日本果汁就有以下5款不同定義：

果汁（果実ジュース）：僅1種水果的100%鮮榨果汁、濃縮或復原果汁。

水果混合汁（果実ミックスジュース）：2種或以上水果的100%果汁或復原果汁混合物。

果汁飲料（果汁入り飲料）：佔比10%或以上，100%以下的果汁。

莓果果汁（果粒入り果実ジュース）：添加了水果碎果肉的100%榨汁或復原果汁。

蔬果混合汁（果実・野菜ミックスジュース）：添加了蔬菜汁的果汁或復原果汁，其中果汁或復原果汁比例須超過50%。



日本果汁包裝秘密【2】低於5%要標示為「無果汁」？

對於含有果汁的果汁飲料，日本規定在產品名稱和包裝上須明確標示「果汁XX％」；而稀釋後可供飲用的果汁，則須標示為「稀釋X倍後含XX%果汁」。

若果汁使用比例在5%至10%之間，則應標示「果汁含量低於10%」；果汁使用比例低於5%，則應標示「○%果汁」或「無果汁」；若不含果汁，則應標示「無果汁」。

日本果汁包裝秘密【3】靠圖片可判斷果汁含量 低於5%唔准用真實水果

為避免誤導消費者，日本針對果汁包裝設計有相關規定，從包裝上的水果圖片就可以輕易辨別出果汁含量！

果汁含量100%：生產商可以使用真實水果圖片及水果切面。

果汁含量5% - 99%：生產商只能使用真實水果圖片，不能使用水果切面。

果汁含量不足5%：生產商只能使用卡通化的水果圖片，不能使用真實水果圖片及水果切面。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略