大阪京都櫻花2026｜最新預測滿開時間+哲學之道等23大賞櫻景點

大阪櫻花｜京都櫻花｜櫻花景點2026｜日本最新櫻花期預測已經出爐！京都曾是日本首都有逾千年歷史，因此包括大阪在內的關西地區擁有多間千年古剎及庭園，時至今日成為賞櫻勝地。此外，由於建都悠久，關西櫻樹的樹齡普遍較其他地方高，綻放時特別澎湃、有氣勢！《香港01》「好食玩飛」整理23個大阪、京都等關西賞櫻熱點，如大阪城公園、清水寺、哲學之道和嵐山等，附花況預測及交通資訊，助大家規劃賞櫻假期更得心應手！

大阪京都櫻花2026｜關西花期預測時間

根據日本氣象株式會社於2026年2月26日發表的第3回的櫻花開花及盛開預測，大阪及京都的櫻花預計分別在3月23日及22日開花（往年為3月27日及26日），並於3月31日滿開，實際花況仍以氣象廳公布資訊為準。

櫻花開花・盛開預測（第6回）（圖片來源：日本氣象株式會社）

日本各地的櫻花開花・盛開預測日期預測（日本氣象株式會社）

大阪京都賞櫻景點23大推介

大阪京都櫻花2026【1】大阪城公園——日本賞櫻名所百選、逾3000棵櫻花盛放

大阪城公園面積約一百萬平方公尺，園內種有逾3,000棵櫻花樹，到了4月初，櫻花花瓣隨風飛舞，櫻花與大阪城天守閣的完美風景傲視日本全國，被列入日本賞櫻名所100選！大阪城公園除可看到許多古老櫻花樹，夜間還有精采的點燈環節，遊客可觀賞壯觀的夜櫻盛景，燈花還會配合音樂變化，令人沉浸在花與光影的奇妙體驗中。

大阪城公園

大阪城天守閣門票：600日圓

地址：大阪府大阪市中央區大阪城1-1

交通：乘大阪市地鐵的谷町線、長堀騎士線或堺筋線，在「大阪城公園站」下車，步行約20-30分鐘至大阪城天守閣。



大阪京都櫻花2026【2】總本山 四天王寺 —— 雅致日式庭園賞花

四天王寺是大阪市內賞櫻的熱點，寺院內種了枝垂櫻及吉野櫻，可以免費入內參觀。另外寺院內有個名為「極楽浄土の庭」的日式庭園，種植了50多棵櫻花樹，雖然須付費才可進入，但景色非常優美，絕對值回票價。

總本山 四天王寺（圖片來源：ウォーカープラス ）

總本山四天王寺

地址：大阪府大阪市天王寺區四天王寺1-11-18

交通：乘JR天王寺站，步行12分鐘



大阪京都櫻花2026【3】大阪造幣局 —— 一口氣飽覽逾140品種櫻花

大阪造幣局的櫻花隧道是日本櫻花名所100選之一，平時不會對外開放，只有在每年櫻花滿開的日子，才會開放一星期供市民賞櫻，日落後還會舉行點燈，晚上去的人都可以欣賞到夜櫻的魅力。造幣局對出的一條560公尺小徑中，種有約三百多棵櫻樹，多達140多個品種，櫻樹雖不算多，但品種卻非常多，令人猶如觀賞櫻花圖鑑的感覺。

+ 1

大阪造幣局

地址：大阪府大阪市天王寺區四天王寺1-11-18

交通：乘「京阪電鉄」至天満橋站，步行15分鐘



大阪京都櫻花2026【4】狹山池公園——日本100個最佳歷史公園之一

入選「日本100個最佳歷史公園」之一的狹山池公園，是早期為人熟知的賞櫻勝地，公園內的池塘周圍種植了約1,400棵櫻花樹，而且種類繁多，如越乃彼岸櫻、染井吉野櫻、八重櫻等等，在3月下旬至4月中旬各具花容。值得一提的是，該公園在賞花季還會舉辦「春季櫻花祭」，於晚上更有點燈活動，可在夜櫻樹下一邊賞花，一邊品嚐小吃攤的小食。

地址：大阪府大阪狹山市狹山2-974-6

交通：搭乘高野線到大阪狹山市站下車，步行約7分鐘到達。



大阪京都櫻花2026【5】天橋立——與櫻花互相映襯的「海之京都」

如果想避開人潮欣賞櫻花，不妨考慮前往有「海之京都」之稱的小眾景點天橋立，無論是乘坐復古的吊椅還是登山纜車上山，兩邊都有滿滿的櫻花林立，非常浪漫！此外，從山上還可眺望到一望無際的日本海，與櫻花互相映襯下，畫面非常有詩意！

天橋立

地址：京都府宮津市字文珠

交通：

京都出發：搭乘特快列車「橋立號」（特急はしだて），約2小時10分鐘可抵達。

大阪出發：搭乘JR京都線電車至京都站，再轉乘特快列車「橋立號」前往。



大阪京都櫻花2026【6】和歌山公園——近600棵櫻花樹的公園

和歌山公園擁有近600株櫻花樹，除了在岡口門往二之丸庭園開滿了櫻花樹之外，在一之橋附近的枝垂櫻也是著名的景點。此外，和歌山公園在晚上也有點燈活動，還可以藉此欣賞到夜櫻，而且於每年3月下旬至4月上旬，公園亦會舉行櫻花祭，是為人熟知的賞櫻勝地。

地址：和歌山縣和歌山市一番丁3

交通：JR和歌山站／南海電鐵和歌山市站，乘搭0或25號巴士在市役所前站或公園前站下車。



大阪京都櫻花2026【7】大仙公園——日本100個最佳歷史公園之一

在仁德天皇陵古墓和履中天皇陵古墓之間的大仙公園，被選為日本100大歷史公園之一，園內種有1,000多棵櫻花，每年春天都吸引很多家庭來賞花。其中，園内「銅鑼池」是必去打卡位，可看到約400棵的櫻花樹將公園染成一片粉紅的夢幻畫面。

大仙公園（圖片來源：ウォーカープラス ）

大仙公園

地址：大阪府堺市堺區百舌鳥夕雲町2丁204

交通：JR阪和線百舌鳥站，步行5分鐘



大阪京都櫻花2026【8】岸和田城——遠離人群 安靜賞櫻好去處

如果想避開人群、靜靜地賞櫻，可以考慮到岸和田城。岸和田城沿著護城河都種滿櫻花樹，可以欣賞到櫻花飄落到水面的夢幻美景，充滿詩情畫意。

岸和田城（圖片來源：ウォーカープラス ）

岸和田城

地址：大阪府岸和田市岸城町9-1

交通：乘南海電鐵南海本線至蛸地蔵站，步行7分鐘



大阪京都櫻花2026【9】五月山綠地——家庭同行好去處

大阪府池田市是個環境優美的地方，五月山綠地更種植了約35,000棵櫻花樹，每逢春季很多日本人都會帶家人一起出遊，到這裡散步賞櫻，或是到鄰近的五月山動物園走走。

五月山綠地（圖片來源：ウォーカープラス ）

五月山綠地

地址：大阪府池田市綾羽2

交通：乘乘阪急電鐵至池田駅，步行15分鐘



大阪京都櫻花2026【10】萬博紀念公園——大陽塔下賞櫻

萬博紀念公園除了有著名的「大陽塔」之外，更是聞名的賞櫻勝地，每年櫻花季都會在園內辦櫻花祭典，大家在樹下野餐、BBQ或划船賞景等，喜歡熱鬧的朋友就千萬不要錯過！

萬博紀念公園

入園門票：260日圓

地址：大阪府吹田市千里万博公園

交通：乘大阪MONORAIL至万博記念公園站，步行約5分鐘



大阪京都櫻花2026【11】摂津峡公園——大阪奇石森林遇粉紅花海

數到大阪府內的賞櫻名所，摂津峡公園一定榜上有名。公園出名有夫婦岩以及八疊岩等奇形怪狀的石頭，大阪綠色景點百選「攝津耶馬溪」斷崖溪谷，園內還種植了3,000多棵櫻花，每年的3月下旬至4月上旬期間，都有很多當地人帶同家人、朋友一起到此踏青兼賞櫻！

摂津峡公園

地址：大阪府高槻市塚脇5-3-4

交通：JR高槻站轉乘高槻市營巴士「塚脇方向」，約20分鐘至「塚脇站」下車，步行約10分鐘



大阪京都櫻花2026【12】大川——坐遊覽船河上觀賞櫻花

大川是流經大阪市中心的一條河，河畔的櫻花樹步道種有4,800棵櫻花樹。最特別之處是遊客可以坐在船上，從另一個角度觀賞櫻花，仲可以避開人頭湧湧的人潮。而持有大阪周遊卡的旅客，更能從八軒家濱船碼頭，免費乘搭櫻花季限定的「大川櫻花遊覽船」，沿岸仲可睇埋大阪造幣局附近的櫻花。即使不搭遊覽船也可選擇乘搭水上巴士，船程約60分鐘，沿途會經過許多旅遊點，更特地設有夜櫻行程，不過收費就比較貴。

+ 1

大川

地址：大阪府大阪市中央區天滿橋京町1-1

櫻花遊覽船 營業時間：10:00-19:00

櫻花遊覽船收費：1,200日圓（大阪周遊卡持有者免費）

交通：地下鐵谷町線前往「天滿橋」站，2號出口步行至八軒家濱船碼頭



大阪京都櫻花2026【13】勝尾寺——不倒翁「達摩」寺

勝尾寺出名祈求「勝運」，寺內隨處可見開運許願吉祥物的不倒翁「達摩」，非常別致！由於寺院位於大阪市以北的箕面市郊區，海拔較高，所以一般較平地晚開數天，錯過市區櫻花，在這裡看到初綻放的山櫻花！寺內種有約8000棵櫻花，除了可見染井吉野櫻，還有紅／白垂枝櫻，加上有寺內有國寶等級文化財產，如「勝尾寺禦影堂」和「楚山院庭園」等，賞花遊古寺一條龍。

勝尾寺

地址：大阪府箕面市粟生間谷 2914-1

交通：搭乘阪急線至「箕面站」或 御堂筋線「千里中央站」，轉乘巴士（29系統）約30分鐘至「勝尾寺」下車



大阪京都櫻花2026【14】清水寺——京都三大賞夜櫻之首

說到京都，大家會最先想到擁有百年歷史的清水寺！清水寺座落在落東山，是自奈良時期保存至今的古寺，1944年更被列入世界文化遺產。清水寺的櫻花主要以染井吉野櫻與日本山櫻為主，加起來約有1000棵，在櫻花滿開的日子，寺內到處都轉變成粉嫩顏色，知名的「清水的舞台」正殿的下方，還有一整密集的櫻花林，非常美麗。此外，清水寺的夜櫻也京都最為有名，櫻花經投射燈光映煦，展現出夢幻面貌，與白天景色截然不同。

清水寺

日間開放時間：06:00-18:00

日間參拜費用：300日圓

夜櫻開放時間：18:00-21:00

夜間參拜費用：400日圓

地址：京都府京都市東山區清水1丁目294

交通：乘市巴士46、100、201、202、203、206、207於清水道或五条坂下車，步行約5分鐘



大阪京都櫻花2026【15】八幡市背割堤——絕美櫻花隧道

背割堤位於京都八幡市，擁有長達一公里的櫻花步道，數百棵櫻花同時綻放，看過的人都會讚不絕口！不少當地人會趁櫻花滿開時，來背割堤賞花兼野餐，邊欣賞櫻花瓣輕輕落地的樣子，邊用美味便當，非常夢幻！不過，近幾年來背割堤越來越知名，如果各位想要在櫻花樹下卡個好位置野餐，建議要早點出發才不會人擠人！

八幡市淀川河川公園背割堤

地址：京都府八幡市八幡在応寺地内

交通：京阪電車「石清水八幡宮」，步行10-15分鐘



大阪京都櫻花2026【16】哲學之道——用眼睛寫詩

哲學之道位於日本京都市，是一個可賞美麗櫻花而聞名的景點。 每年春天，哲學之道沿岸的櫻花樹綻放出絢麗的粉紅花朵，將整條路裝飾成了夢幻般的花海。哲學之道周圍還有一些歷史建築和庭園，與櫻花相映成趣，增添了一份古雅和雅緻。

哲學之道

地址：京都市左京區銀閣寺町

交通：乘市巴士、6、17、93、102、203、204，在銀閣寺道下車，步行約10分鐘



大阪京都櫻花2026【17】嵐山——京都經典風景 夜間參拜賞枝垂櫻

說到嵐山大家一定不會陌生，不管是賞楓還是賞櫻，嵐山一定是榜上有名。每年春天，嵐山的櫻花開始綻放，為這個美麗的地方帶來了一片粉色的浪漫氛圍。大家可沿著保津川畔散步，看到花瓣把河川染成粉紅的美景，同時還可以欣賞到壯觀的嵐山山脈、寺廟和庭園，如天龍寺和嵐山竹林，睇看櫻花與傳統日式建築的完美結合。入黑後，還不可錯過嵐山附近的中之島公園舉行的枝垂櫻夜間點燈活動，無論是白天還是夜晚都非常唯美，絕對值得一遊。

+ 3

嵐山

地址：日本京都府京都市右京區

交通：

1/ JR 嵯峨野線，坐到馬堀，再徒步至亀岡站。

2/ 坐嵐電（京福電鐵），到嵯峨站。



大阪京都櫻花2026【18】醍醐寺——世界文化遺產 兼賞四層樓高巨大垂櫻

位於京都伏見地區的「醍醐寺」既是世界文化遺產，也是日本櫻花百選名所！醍醐寺最有名的莫過於特徵為細長而向下垂放的「枝垂櫻」，如三寶院就有高達四層樓巨大垂櫻，氣勢磅礡，花串隨風飄盪，份外優雅！另外，三寶院深處還有「憲深林苑」，可以享受櫻花環繞，一邊品茶一邊賞花。

醍醐寺

入場費：1,500日圓

開放時間：09:00-17:00

地址：京都市伏見區醍醐東大路町22

交通：

1/ 乘市營地鐵東西線醍醐站徒步

2/ 乘京阪巴士至醍醐三寶院站下車



大阪京都櫻花2026【19】仁和寺——京都櫻花尾站

由於昔日很多皇子皇女於此落髮出家，因此仁和寺又被尊稱為「御室御所」，寺內的櫻花也自然冠上了「御室櫻」的稱號。仁和寺的御室櫻也是百選名所，御室櫻的特色以晚開聞名，開花期平均晚其他地區一週至十天，因此，有人說這裏是「京都最後のお花見」（京都的最後一場花見）。除了美麗的櫻花，仁和寺還有五重塔、方丈庭園、鈴響之庭，以及菖蒲園等景點，大家可參觀時順道體驗京都的傳統魅力。

仁和寺

入場費：500日圓

開放時間：09:00-17:00

地址：京都府京都市右京區御室大内33番地

交通：乘京福北野線 （嵐電）至御室站，步行約5分鐘



大阪京都櫻花2026【20】岡崎櫻迴廊十石舟遊河——期間限定浪漫遊河

不想淨是步行賞櫻，乘船遊走櫻花河畔也是一種浪漫！每年春天，岡崎櫻迴廊迎來了數百棵櫻花樹的盛開，在附近設有十石舟遊河體驗，遊客可邊搭乘十石舟，邊暢遊鴨川，欣賞沿岸的櫻花和美景。

岡崎櫻迴廊十石舟遊河

船費：1,500日圓

開放時間：09:30-16:30

夜櫻開放時間：08:30-20:30

地址：京都府京都市左京區南禪寺草川町

交通：乘地下鐵東西線蹴上站，步行約7分鐘即可抵達



大阪京都櫻花2026【21】平安神宮——明治、大正時期紅枝垂櫻庭園

位於天王町的平安神宮也是京都賞櫻勝地之一！入口有奪目的鮮紅色鳥居，正殿後方「神苑」，更可欣賞到日本明治、大正時期的古典庭園！這兒出名種有大量紅枝垂櫻，臨水櫻枝微微彎曲，如此美景可謂叫人移不開眼睛。在櫻花盛放的期間，除了開放南神苑觀賞夜櫻外，還會在東神苑裡舉辦音樂會，伴隨著悠揚的樂音，被燈光照耀的夜櫻倒映在湖邊別有一番風味，猶如一場融合視覺與聽覺的饗宴。

平安神宮

開放時間：08:30-17:30

夜櫻開放時間：4月3日 – 4月7日 18:15-21:00

地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町

交通：

1/ 乘京都市營地鐵東西線，至東山站1號出口，步行約10分鐘

2/ 乘京阪電鐵鴨東線至「三條」站或「神宮丸太町」站，步行10-15分鐘

3/ 乘市營公車5或100，在「京都會館・美術館前」下車，步行約1分鐘



大阪京都櫻花2026【22】祇園白川——仿如踏入古老時光

每年春天，祇園白川河岸的櫻花綻放，為這個古老的街區增添了一抹嬌豔的色彩。 白色的櫻花花瓣與河水交相輝映，構成瞭如詩如畫的景象 人們可以在河岸散步，欣賞櫻花的美麗和寧靜。 祗園白川還是傳統京都文化的代表，街道兩旁有許多保存完好的日式建築，讓人彷彿走進了古老的時光。

祇園白川

地址：京都府京都市東山區祇園

交通：

1/ 乘京阪電鐵至祇園四条站，步行約5分鐘

2/ 乘阪急電鐵至河原町站，步行約10分鐘

3/ 乘市區巴士206號至祇園站下車，步行約6分鐘



大阪京都櫻花2026【23】奈良公園——與可愛小鹿一同賞櫻

去奈良公園餵小鹿幾乎是遊客到關西的指定行程，但其實該處更是一個賞櫻名所！園內有東大寺、春日大社和興福寺等寺廟與神社，打卡景點眾多，四圍都栽種了八重櫻、山櫻和枝垂櫻等1,700多棵櫻花，遊客可以坐在櫻花樹下與小鹿合照、餵鹿等，如同走人童話國度一樣。

奈良公園

地址：奈良縣奈良市雜司町．春日田町

交通：搭乘近鐵前往「奈良站」，步行10分鐘



