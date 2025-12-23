東京櫻花2026｜24大賞櫻及夜櫻景點！小眾櫻花隧道/目黑川/櫻花祭

東京櫻花2026｜賞櫻景點｜日本東京的春天總是與美麗的櫻花緊密相連！光是日本首都東京便有大量櫻花祭，如全日本最大型的上野櫻花祭、河口湖櫻花祭，更會有夜櫻點燈環節，不論日夜都有不一樣的美麗風景！《香港01》「好食玩飛」整理24大東京賞櫻勝地，附花況預測及交通資訊，助大家提前做好規劃，避免跑空！



東京櫻花2026花期預測

東京2026年最新櫻花預測出爐！日本氣象株式會社於2025年12月18日發表了2026年第1回的櫻花開花及盛開預測，估計日本各地櫻花觀賞點開花和盛開日期。東京櫻花將於3月19日開始開花（往年為3月24日），預計在3月26日盛放，不過實際花況仍以氣象廳最新的公布資訊為準。

櫻花開花・盛開預測（第1回）（圖片來源：日本氣象株式會社）

東京賞櫻景點24大推介

東京櫻花2026【1】東京站八重洲口——讓人忍不住停下腳步的「城市之櫻」

東京車站附近的八重洲通往日本橋的一帶，有一道長約500米的櫻花大道，在櫻花盛放的時期，林立在街道兩旁的櫻花樹覆蓋周遭的食店和大樓，與現代城市交錯，形成獨有的「城市之櫻」風景。到了晚上，櫻花還會被街道上的燈光照亮，無論是本地的上班族，還是旅客，也會忍不住停下腳步欣賞。

東京站八重洲口

地址：東京都中央區八重洲1丁目／日本橋2~3丁目

交通：JR／Metro丸之內線「東京」站下車，步行約5分鐘



東京櫻花2026【2】汐入公園——晴空塔與櫻花互相輝映

汐入公園距離南千住站不遠，徒步過去也很方便。公園種植著不同種類的櫻花，加上設施完善，還可坐在附近的草地上觀賞到城中地標晴空塔，與櫻花互相輝映的美景，而且相比恩賜公園的人流少，是在櫻花季靜靜地觀賞櫻花以打卡拍照的好地方。

汐入公園

地址：荒川區南千住八丁目

交通：JR 常盤線／Metro 日比谷線／筑波快線「南千住」站下車，步行約12分鐘



東京櫻花2026【3】中野通——懷舊電車穿梭櫻花隧道

除了在休閒的公園裡靜靜賞櫻之外，也可到中野通以另類角度欣賞櫻花。雖然中野區的櫻花不及東京其他地區有名氣，但勝在地方夠小眾，可避開人潮好好拍照。從新井五丁目步道橋上俯瞰，更有機會欣賞到充滿復古風情的黃色列車穿過櫻花隧道，宛如走入漫畫世界般浪漫！

中野通

地址：東京都中野區新井5丁目32

交通：西武新宿線「新井薬師前」站，步行約5分鐘



東京櫻花2026【4】魔法文學館——置身童話世界的賞櫻之旅

魔法文學館由日本知名建築師隈研吾以童話作家角野榮子的故事，如魔女宅急便作為藍本設計，純白色的小屋配搭花瓣外型的屋頂，草地周遭種滿櫻花，就像走進了童話世界。除在附近漫步賞櫻外，遊客也可選擇坐在三樓的咖啡廳，欣賞櫻花之餘，還可眺望江戶川恬靜的景色。

魔法文學館

地址：東京都江戸川區南葛西 7-3-1 Nagisa公園內

交通：東京メトロＭetro「葛西站」轉乘巴士「葛西21」至 魔法の文学館入口下車／「葛西24」至 なぎさニュータウン（Nagisa New Town）下車



東京櫻花2026【5】上野恩賜公園——全日本最大櫻花祭

東京都台東區的上野恩賜公園，始於1873年，不但是第一批公園之一，與國立博物館、國立西洋美術館及東京文化會館相連，擁有豐富的文化、藝術資源。每年到了3月底4月初，上野恩賜公園更會舉辦全日本規模最大的「上野櫻花祭」，可讓人觀賞超過 1,000 棵櫻花樹所組成的櫻花大道，當中還可看公園獨有的「上野白雪垂枝」！櫻花祭還有夜櫻點燈環節，可賞到與白天不一樣的櫻花美。

上野恩賜公園

上野櫻花祭舉辦日期：尚未公佈

地址：東京都台東區上野公園池之端三丁目

交通：JR東京地鐵銀座線、日比谷線「上野站」下車，步行2分鐘。



東京櫻花2026【6】富士河口湖——富士山＋河口湖＋櫻花 三合一美景

櫻花季期間造訪富士河口湖，可看到到富士山、河口湖及櫻花三合一的美景！富士河口湖著名賞櫻勝所眾多，包括新倉山淺間公園、河口湖北岸、龍嚴淵、富士本棲湖度假村（同步賞芝櫻）、田貫湖、忍野村、富士靈園、身延山久遠寺、岩本山公園等地方，各有不同的美，乘周遊巴士即可暢遊以上景點。

富士河口湖櫻花祭

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口3030-1

交通：乘富士急列車，從東京至河口湖，再轉乘富士五湖山梨巴士，周遊各大景點，如參加櫻花祭，可於「猿猴劇場木之花博物館前」下車。



東京櫻花2026【7】中目黑目黑川——東京都方便的賞櫻勝所

提到東京都内最熱門的賞櫻地點，中目黑的「目黑川」必榜上有名！目黑川是一條流經世田谷區、目黑區及品川區的約8公里長河川，當春天來臨，河川兩旁約800棵櫻花樹同時盛開，形成一條粉紅花道，不論日夜都各有風采。

東京中目黑-目黑川

地址：東京都目黑區中目黑 153-0061

交通：

1/ 乘東京メトロMetro－日比谷線「中目黑」站下車

2/ 乘東京メトロMetro－銀座線、半藏門線到涉谷站後換乘東急東橫線到「中目黑」站

3/ 乘JR山手線至目黑站需步行約3分鐘，才會到目黑川

4/ 乘東京メトロMetro副都心線－副都心線會直轉東急東橫線，不需在涉谷下車，可直接坐到「中目黑」站。



東京櫻花2026【8】東京新宿御苑——皇室庭園賞65種櫻花

「新宿御苑」是作為皇室庭園而建設的大公園，集西式和日式風格設計於一身。園内共有約65種、1100棵的櫻花樹，可以看到各種不同的櫻花。此外，園内小賣店還有販售櫻花饅頭、櫻花金平糖、櫻花銅鑼燒等期間限定美食，邊賞櫻邊嘗和菓子，非常寫意！

東京-新宿御苑

入場費：成人500日圓、長者或學生250日圓

地址：東京都新宿區内藤町11

交通：

1/ 乘JR於新宿站東南口出，步行10-15分鐘

2/ 乘都營巴士 品97（品川車庫‐新宿駅西口），於「新宿三丁目」公車站下車

3/ 乘都營巴士 池86（池袋サンシャインシティ‐渋谷駅東口）、於「新宿四丁目」公車站下車

4/ 乘都營巴士 早77（早稲田‐新宿駅西口），於「新宿伊勢丹前」下車

5/ 乘新宿WE巴士於「新宿御苑」公車站下車



東京櫻花2026【9】淺草隅田川・隅田公園——晴空塔與櫻花同框美景

位於淺草寺附近的「隅田公園」為一個知名的沿河賞櫻景點，能同時拍到晴空塔被櫻花環繞的美景，相當熱門。在這兒賞櫻主要分為2大方式，可沿著隅田川櫻花河畔散步，或搭乘屋形船，從河川觀賞兩側的櫻花，景觀各有各精采。

(圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！)

淺草-隅田川・隅田公園

地址：東京都台東區花川戶1-1

交通：

1/ 乘地鐵或計程車均可到達隅田公園。

2/ 乘銀座線、淺草線與東武伊勢崎線到淺草站，出站後步行 5 分鐘，即可抵達隅田公園入口。隅田川兩側均為隅田公園腹地。



東京櫻花2026【10】千鳥之淵——浪漫划船賞櫻

有別於其他賞櫻名地，位於東京都心的千鳥之淵，除了交通方便，容易抵達外，更可沿著護城河划船賞櫻，一次過飽覽多樣不同品種的櫻花，被公認是東京都心絕對不可錯過的賞櫻名所之一！

另外，千鳥之淵由2024年開始已恢復舉行千代田櫻花祭！這個傳統的櫻花祭，自疫情影響已停辦4年，賣點是全長約700米的千鳥之淵綠道，所舉辦的夜櫻活動，每年都會吸引逾100萬人前來參與！在晚上前來賞夜櫻，一定另有一番風味！

千鳥之淵

千代田櫻花祭舉辦日期：尚未公布

地址：東京都千代田區九段南・三番町

交通：乘地下鐵九段下站，步行15分鐘



東京櫻花2026【11】井之頭公園——花海中踩天鵝船

相對位於都心的千鳥之淵，井之頭公園在吉祥寺就較為隔涉，不過勝在人較少，可踩造型獨特的天鵝船。在這兒踩船至櫻花旁，拍照非常出片，賞櫻完畢還可到岸上吃小食，遊走三鷹吉卜力美術館。

井之頭公園

地址：東京都武蔵野市禦殿山1-18-31

交通：JR中央線、京王井之頭線「吉祥寺」站，步行11分鐘



東京櫻花2026【12】六義園——70多年樹齡 巨大垂櫻

六義園始於1695年，建園至今仍維持昔日的江戶風格——小橋流水、人造假山（又稱築山）、池塘（又稱泉水）等景觀，為著名的回游式築山泉水庭園。六義園除了賞楓出名，每逢櫻花季，園內還可看到一棵巨大的垂櫻，這棵垂櫻高15米、寬20米，是第二次世界大戰後種植的，跟圓山公園櫻花女王一樣的花種，現場看十分壯觀！

六義園

入場費：成人900日圓

地址：東京都文京區本駒込六丁目

交通：乘地下鐵「六本木」站，步行3分鐘



東京櫻花2026【13】川越新河岸川——小江戶中的粉紅櫻花河

距離東京車程兩小時的川越市，有小江戶之稱，在櫻花季更顯古色古香，從古街一直漫步到神社，神社的背後又有一條櫻花河道，水面倒映出櫻花的影子，美得令人分不清虛實。 當花吹雪的時間，櫻花花瓣吹滿河床，形成一條粉紅花河，加上遊船，如詩如畫。

川越新河岸川（圖片來源：小紅書@檸檬奶糖）

川越新河岸川

地址：埼玉縣川越市氷川町新河岸川河川敷

交通：乘從JR/東武川越車站搭乘往神明町車庫的東武巴士，於喜多町車站下車後，步行10分鐘



東京櫻花2026【14】櫻坂——日劇取景地絕美櫻花打卡一流

櫻坂是東京舊中原街道的其中一部分，紅色柵欄的「櫻橋（さくらばし）」更是著名的約會景點及日劇的取景地。在櫻花季期間，街道兩旁的50棵染吉野櫻會帶來壯觀又浪漫的景致，在櫻橋上可以飽覽絕美的櫻花隧道，在橋下則可以看到櫻花雨落下的美景，打卡一流！

櫻坂

地址：東京都大田區田園調布本町18～43

交通：乘東急多摩川線至「沼部站」下車，步行5分鐘



東京櫻花2026【15】小金川公園——逾千棵櫻花樹同步盛放

小金井公園內種植了超過1,400棵櫻花樹，為東京有名的賞花景點。 這座公園位於江戶東京建築園所在的地區，一到淡粉色櫻花漫天飛舞的春天就熱鬧非凡。此外，公園內有齊全的兒童遊樂設備，小朋友也可玩得盡慶！

小金川公園 （圖片來源：IG@mrdru9999）

小金川公園

地址：東京都小金井市關野町1-13-1

交通：乘JR中央線至「武蔵小金井」站或「東小金井」站，步行約18分鐘；乘西武新宿線至「花小金井」站，徒步約12分鐘



東京櫻花2026【16】國營昭與紀念公園——同步觀賞鬱金香、油菜花

位於立川市郊外的國營昭和紀念公園，佔地廣達180公頃，有著兒童遊樂場、花田、單車道、划船湖畔等設施，不失為一個老少咸宜的休閒好去處。公園的櫻花多達1500棵，還有鬱金香及油菜花田，愛拍照的朋友必要去！

國營昭與紀念公園

地址：東京都立川市緑町3173

交通：乘JR青梅線至「西立川」站，步行約2分鐘



東京櫻花2026【17】飛鳥山公園——復古市鐵與櫻花同框

飛鳥山公園是歷史悠久的賞櫻勝地，有著棵櫻花，從江戶時代起就是平民們春日必訪的賞櫻景點！這兒獨特之處是鄰近懷舊的「都電荒川線」上，可拍到荒川線電車與粉嫩櫻花同框的畫面，懷舊感十足！

飛鳥山公園（圖片來源：IG@ichiro4733）

飛鳥山公園

地址：東京都北區王子1-1-3

交通：乘JR京濱東北線至「王子」站；乘東京地下鐵南北線至「王子」站，徒步約３分鐘



東京櫻花2026【18】権現堂公園——廣闊櫻花+油菜花田 鄰近東京姆明主題樂園

不想看櫻花人擠人，郊區的櫻花是很好的悠閒賞櫻選擇！東京近郊的権現堂公園，擁有一條長達1公里的櫻花隧道，據說約100年前已種植下來，共有約3000棵櫻花樹，非常壯觀！此外，櫻花隧道兩旁便是一片廣闊的油菜花田，櫻花淡淡的粉色和油菜花黃色對比鮮明，非常優美！権現堂公園還鄰近東京姆明主題樂園，賞花後不妨順便一訪。

権現堂公園

地址：幸手市内国府間

交通：乘東武日光線到「幸手站」，步行35分鐘，或坐Asahi巴士向五霞町政府Gongendo下車



東京櫻花2026【19】六本木東京中城——購物兼賞花

在東京六本木除了逛街Shopping，也是個賞櫻好去處！六本木東京中城，由寬闊的綠地和六棟建築構成的複合商城。 櫻花盛開的季節會舉辦點燈活動，可以欣賞摩天大樓與燈光映射下的櫻花相映成趣的迷人景色。這兒的櫻花數目不算多，但有座天橋，可從天橋上拍整條櫻花大道的經典畫面，而且夜間櫻花道點了燈份外美，燈光緩緩變色，與百貨大樓同框，集時尚與優雅於一身！

六本木東京中城

地點：毛利庭園、東京中城

交通：乘地鐵大江戶線「六本木站」，步行約5-7分鐘



東京櫻花2026【20】芝公園——東京鐵塔與櫻花

芝公園約有140棵櫻花樹，規模雖不大，但勝在鄰近東京鐵塔及知名的增上寺，可拍到櫻花、東京鐵塔和古寺同框的絕美照片。芝公園的櫻花主要是染井吉野櫻和山櫻為主，前者顏色較淡雅，後者窗粉紅，各有各美。

芝公園

地址：東京都港區芝公園4-10-17

交通：乘地鐵至「御成門站」或「芝公園站」，各步行3分鐘即到。



東京櫻花2026【21】池上本門寺——五重塔櫻花

池上本門寺位在東京都大田區，在寺內約有100多棵櫻花，非常密集，算是秘境中的秘境，只有附近居民才會知道。這兒必去的打卡位是過了仁王門後的廣場，可看到五重塔與櫻花交錯的畫面，有種去了京都的感覺，隨便拍也出大片。

池上本門寺

地址：東京都大田區池上1-1-1

交通：乘東急池上線「池上站」步行10分、都営淺草線「西馬込站」南口，步行12分鐘



東京櫻花2026【22】代代木公園——早櫻、吉野櫻兩段綻放

想要拍美美的照片，又怕人多，東京代代木公園也是個不錯好去處！園內櫻花分2個時期開放，先有2月限定的河津櫻（10棵），其次就是3-4月開放的吉野櫻，規模雖不算大，不過樹的高矮適中，枝幹低垂、靠近地面，拍照已夠出片！此外，代代木公園也是出名的野餐勝地，在這兒一邊賞櫻一邊吃便當十分舒壓。

代代木公園

地址：東京都澀谷區代代木神園町2-1

交通：乘地下鐵「代代木公園」站，步行２分鐘



東京櫻花2026【23】澀谷櫻花道——超打卡櫻花坡道

喜歡攝影的朋友，必不可錯過澀谷櫻丘的櫻花道（さくら通り），從澀谷站西口過來不遠，有一條短短的櫻花道，兩旁還是呈Ｓ型的斜坡馬路，看上去非常具特色！當夜幕下垂，櫻花道點燈，更增添浪漫氣氛，拍起照片超美！

澀谷櫻花道（圖片來源：IG@kyoko1903）

澀谷櫻花道

地點：澀谷櫻丘櫻花道

交通：乘地下鐵「澀谷站」西口，經過天橋，步行3分鐘



東京櫻花2026【24】小松川千本櫻——超密集千本櫻

想看密集的櫻花，小松川千本櫻就是理想之選！一出東大島站，即見一大片櫻花迎面而來，長達兩公里的河岸種了逾千多棵的櫻花，密集程度可以「櫻花林」來形容！這兒可看到的櫻花種類約10多種，如染井吉野櫻、枝垂櫻、大島櫻、早開的河津櫻，還有寬廣的親子公園，在這兒賞櫻，曬曬太陽非常舒服。

小松川千本櫻

地點：東京都江戸川區小松川１丁目

交通：乘都營地鐵至「東大島」站，步行約5分鐘



