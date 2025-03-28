燒肉+日式放題優惠7推介｜生蠔、海膽、和牛任食　Omakase買1送1

燒肉放題優惠推介！趁天氣還不算很熱，一定要把握機會盡情食燒肉放題！《香港01》「好食玩飛」整合7個燒肉及日式放題的優惠推介，人均只需$223起就可以歎到海膽、生蠔等日本料理；有餐廳提供16品廚師發辦買1送1優惠；更有燒肉店聯乘可口可樂®推出特色放題套餐！即看內文！



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燒肉放題優惠推介【1】泰金鍋 — 120分鐘任食流水蝦、澳洲M6和牛／89折

泰金鍋提供泰式火鍋放題，除了有高質澳洲M6和牛、多款泰式串燒及90款食材及飲品可任飲任食，更有兩個蝦池可以即捕海蝦，扇貝、鮑魚等活海鮮！湯底主打泰式口味，非常有創意，味道還意外地夾！120分鐘放題現在享有89折優惠，人均只需$332起！

泰金鍋

優惠價：$332起

👉🏻89折優惠預訂🍲

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓｜荃灣大河道100號海之戀商場1樓1010號舖

電話：8118 2228（旺角店）｜3168 7068（荃灣店）



燒肉放題優惠推介【2】和牛燒肉一郎 — 可口可樂®放題套餐／人均$358包加一

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，每款油脂豐富、肉味濃厚！放題套餐均有黑毛和牛、多達30款特選牛、雞肉、豚肉，及新鮮海鮮等美食。和牛燒肉一郎更聯乘可口可樂®推出放題套餐，可以選擇可口可樂®燒肉汁搭配燒肉，更提供可口可樂®冷麵！套餐最平更只需$358！

和牛燒肉一郎

優惠價：$358起

👉🏻人均$358｜包加一🥩

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓｜荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖

電話：2736 8218（佐敦店）｜6638 6688（荃灣店）



燒肉放題優惠推介【3】晴空日本料理 Seikuu — 16品廚師發辦／買1送1人均$299

晴空日本料理 Seikuu主打優質日本料理，食材均由日本空運到港。餐廳推出「時令16品廚師發辦一人前全日套餐」，提供日本拖羅、野生鰤魚、鮮活赤貝等6款刺身；炙燒日本和牛、松葉蟹肉雲丹等壽司，配有前菜、湯、甜品及炸物。現有買一送一優惠，人均僅需$299！

晴空日本料理 Seikuu

優惠價（2位）：$598｜人均$299

👉🏻買1送1優惠預訂🍣

地址：尖沙咀金巴利街8號地下1號舖

電話：4611 6566



燒肉放題優惠推介【4】御滿屋日本料理 — 海膽手卷、龍蝦三色塔／2小時放題$223起

香港御滿屋日本料理推出2小時放題，提供超過70款刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等全採用新鮮食材製成！放題組合還可享有免費升級雪糕、馬來西亞D24榴槤、鐵板燒紐西蘭西冷牛扒無限任食套餐！現有獨家9折優惠，人均$223起！

御滿屋日本料理

優惠價：$223起

👉🏻獨家9折優惠預訂🦪

地址：旺角彌敦道胡社生行1/F｜荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心10樓｜大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號

電話：3622 3336（旺角店）｜3622 1388（荃灣店）｜3622 2070（大埔店）



燒肉放題優惠推介【5】安平燒肉 — M5和牛、SRF極黑牛燒肉／獨家9折

安平燒肉主打原住民風味的台灣燒肉，推出120分鐘「M5和牛燒肉吃到飽」及「SRF極黑牛餐燒肉吃到飽」，可以任食美國SRF極黑牛、澳洲M5和牛、牛舌、厚切上選牛腹肉等牛肉，更有鹽蒜燒燒生蠔、烤帆立貝、爽彈虎蝦等海鮮；滷水涼拌鴨舌、懷念鹽酥雞等夜市小吃；以及豬肉、雞肉、正港燒烤等都可以任食！現在更有獨家限量9折，人均$385起！

安平燒肉

優惠價：$385起

👉🏻獨家9折優惠預訂🍖

地址：旺角彌敦道601號創興廣場9樓｜荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心17樓｜將軍澳唐賢街9號PopCorn2樓PopFood 4號舖

電話：3953 9323（旺角店）｜3953 9333（荃灣店）｜3953 9343（將軍澳店）



燒肉放題優惠推介【6】九龍酒店 — 日韓蒸鮮美味自助餐／快閃5折

九龍酒店倚窗閣推出全新自助晚餐，以日式及韓式料理為自助餐主題，提供大阪燒、日式鰻魚炒飯、日本清酒煮蜆、新鮮魚生刺身等日本菜；以及韓式泡菜牛肉沙律、韓式牛肋、骨韓式炸雞、韓式柚子乳酪布丁等韓國美食。自助餐更有無限供應的冷盤、冰鎮海鮮、熱盤、甜品等。現在快閃5折人均$431就食到！

九龍酒店

優惠價：$431

👉🏻快閃5折優惠預訂🍱

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



燒肉放題優惠推介【7】香港金域假日酒店 — 韓日風味主題自助餐／8折

香港金域假日酒店Bistro on the Mile推出韓日風味主題自助午餐及自助晚餐，供應日本長腳蟹、大蝦天婦羅、軟殼蟹天婦羅、日式蟹肉蒸蛋 、串燒日式蒜香雞等日本美食；韓式牛肋骨、韓式拌飯、韓式炸雞、韓式人蔘雞湯等一系列佳餚！自助晚餐更有凍龍蝦、日本長腳蟹、炒龍蝦蚶等海鮮及冷熱盤，用料十足！現在預訂即享8折優惠，人均$462起！

香港金域假日酒店

優惠價：$462起

👉🏻8折優惠預訂🍗

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2369 3111



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