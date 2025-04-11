燒肉+日式放題優惠8推介｜生蠔、海膽、和牛任食　Omakase買1送1

放題優惠推介！趁天氣還不算很熱，一定要把握機會盡情食燒肉放題！《香港01》「好食玩飛」整合8個燒肉及日式放題的優惠推介，人均只需$230起就可以歎到海膽、生蠔等日本料理；有餐廳提供16品廚師發辦買1送1優惠；更有燒肉店推出奢華放題套餐！即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

放題優惠推介【1】瀛豐放題料理專門店 — 蟹迷必去！任食奄仔蟹／人均$209起

位於銅鑼灣瀛豐放題料理專門店推出全新放題優惠，獨家升級版放題可以任飲任食極品海鮮、刺身、生啤等超過180款日泰美食，每位更升級送魚子醬一盒！必食推介有海膽帶子、刺身拼盤、和味一口牛、串燒大海蝦及燒北海道大元貝。現在預訂即享二人同行放題優惠，$209起包加一之餘更升級獨家任食奄仔蟹！蟹迷絕對不能錯過！

瀛豐放題料理專門店｜午市

優惠價（普通版）：$209／位起

優惠價（獨家升級版任食奄仔蟹）：$357／位起

瀛豐放題料理專門店｜晚市

優惠價（普通版）：$229／位起

優惠價（獨家升級版任食奄仔蟹）：$377／位起

👉🏻人均$209起｜包加一🦀

地址：銅鑼灣駱克道491-499京都廣場3樓全層

電話：9690 1733



放題優惠推介【2】和牛燒肉一郎 — 任食黑毛和牛、牛刺身／人均$298起

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，每款油脂豐富、肉味濃厚！放題套餐均有多款特選牛、雞肉、豚肉，及時令刺身、涼拌小食、海鮮等，部分套餐更有黑毛和牛、牛刺身及壽司！

想食回本必點極上厚切牛舌、黑毛和牛牛肋肉、嚴選牛角切一口牛、嚴選牛M9薄炙牛里脊肉！放題套餐原價$458起，現在經《01空間》預訂可享低至65折優惠，人均$298起！

和牛燒肉一郎｜入門級放題套餐

優惠價：$358（原價$458）

和牛燒肉一郎｜進階級放題套餐

優惠價：$434（原價$668）

和牛燒肉一郎｜大師級放題套餐

優惠價：$577（原價$888）

👉🏻低至65折｜人均$298起🥩

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓｜荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖

電話：2736 8218（佐敦店）｜6638 6688（荃灣店）



放題優惠推介【3】三郎。燒肉 — 和牛燒肉＋壽喜燒、海膽卷／7折起

三郎。燒肉所選用的和牛均來自日本，提供奢華的日式燒肉體驗。餐廳最近推出全新料理套餐《柊》。《柊》有海葡萄海藻沙律、季節刺身、日替海鮮、雞白湯、和牛帶子煲仔飯、季節雪糕，以及黑松露和牛壽喜燒或紫蘇葉和牛海膽卷等精緻餐點。

重頭戲的燒肉方面，《柊》套餐提供和牛大判燒、嚴選和牛二種類、15日濕式熟成和牛一種、日本雞頸肉及豚五花，奢華程度爆燈！《柊》料理套餐原價$487，現在預訂即享2人同行7折優惠，人均只需$341，CP值超高！

三郎。燒肉

優惠價（2位）：$682｜人均$341｜原價$974

👉🏻獨家7這｜人均$341🍣

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre地下3號舖

電話：2398 1813



放題優惠推介【4】御滿屋日本料理 —生蠔、鮑魚、拖羅放題／$230起

香港御滿屋日本料理推出兩種放題套餐，A款以雙重鮑魚為主打，可以品嘗中式鮑魚魚生撻及泰式鮑魚刺身，B款則以「生蠔、池魚皇、鵝肝、拖羅」的極致四重奏做主打，提供空運直送生蠔、池魚皇刺身、法式鵝肝及入口即溶的拖羅！

此外，餐廳更提供超過102款刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中推介海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等回本沒市！現有獨家93折優惠，人均$230起！

御滿屋日本料理｜午市

星期一至四

優惠價：$230（原價$248）

星期五至日（不適用於公眾假期及公眾假期前夕）

優惠價：$249（原價$268）

御滿屋日本料理｜晚市

星期一至四

優惠價：$277（原價$298）

星期五至日（不適用於公眾假期及公眾假期前夕）

優惠價：$295（原價$311）

👉🏻獨家93折優惠預訂🦪

地址：旺角彌敦道胡社生行1/F｜荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心10樓｜大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號

電話：3622 3336（旺角店）｜3622 1388（荃灣店）｜3622 2070（大埔店）



放題優惠推介【5】晴空日本料理 Seikuu — 16品廚師發辦／買1送1人均$299

晴空日本料理 Seikuu主打優質日本料理，食材均由日本空運到港。餐廳推出「時令16品廚師發辦一人前全日套餐」，提供日本拖羅、野生鰤魚、鮮活赤貝等6款刺身；炙燒日本和牛、松葉蟹肉雲丹等壽司，配有前菜、湯、甜品及炸物。現有買一送一優惠，人均僅需$299！

晴空日本料理 Seikuu

優惠價（2位）：$598｜人均$299｜原價$1,196

👉🏻買1送1優惠預訂🍣

地址：尖沙咀金巴利街8號地下1號舖

電話：4611 6566



放題優惠推介【6】海上鮮海鮮和牛涮涮鍋 — 和牛放題／龍蝦刺身

「海上鮮海鮮和牛涮涮鍋」全新開幕，可以任食日本黑毛A3和牛、日本黑毛A5和牛、千歲產米豚，更有多款菲律賓直送活海鮮，如野生水魚、花龍、花蟹、象拔蚌等，設有自家魚池更新鮮！現場更有50多款配菜和飲品任食任飲！餐廳主打無煙體驗，推薦日式海草美顏鍋，鍋底味道較淡，更能食出和牛鮮味！麻辣仙鍋湯料非常足，麻香鮮辣超過癮！

地址：西灣河鯉景灣太康街45號蘇豪東B期地下02B-07GB號舖

電話：6528 3026



放題優惠推介【7】壽喜．關西 — $168起食A4+和牛壽喜燒套餐

主打北海道十勝和牛壽喜燒「壽喜．關西」推出6款 A4+ 和牛壽喜燒套餐。餐廳的壽喜燒以關西風味製作，提供3款特色的和牛部位選擇，包括油花較少、肉味濃郁的赤身；油花分佈適中、肉質軟嫩的肩胛，及油花豐富、口感軟腍的肉眼。套餐更可追加牛肉及配菜，配上白飯或烏冬，定能滿足各位「食肉獸」！

地址：銅鑼灣耀華街16號地舖

電話：2422 5428



放題優惠推介【8】牛品 — 任食宮崎A5和牛、澳洲和牛肩胛肉$89起

牛品主打正宗台式火鍋，最近餐牌更全面升級，肉食控必試日本宮崎A5和牛、M9澳洲和牛肩胛肉及手切封門柳等9款頂級牛肉，以及多款台灣小吃、台式甜品及手搖飲品。湯底方面，首推嚴選15種台灣藥材與肉骨慢熬24小時的「藥膳麻辣鍋」及牛骨湯底熬製48小時的「青花椒和牛鍋」，兩款都大獲好評，味道又麻又香！除了晚市放題外，餐廳亦有提供午市「一人一鍋」，只需$89就可以歎到精美肉品！

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 1樓｜九龍尖沙咀樂道32-34號1樓

電話：3705 2340（銅鑼灣店）｜2701 8928（尖沙咀店）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略