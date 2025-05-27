香港無邊際泳池酒店10間｜全球最高室內泳池／靚海景／人均$287起

撰文：張雨靜
出版：更新：

去Staycation當然要選一間IGable的酒店！無邊際泳池（Infinity Pool）絕對是酒店打卡必去的地方！香港有不少酒店都擁有無邊際泳池，其中一個更加是全球最高！今次《香港01》將會為大家介紹10間推有無邊際泳池的酒店！

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香港無邊際泳池酒店【1】K11 ARTUS寓館（K11 ARTUS）

K11 ARTUS寓館（K11 ARTUS）酒店位於K11樓上，鄰近地鐵站、商場，提供287户服務式公寓，從開放式單位至三房單位，適合不同住客需要，每個單位均擁有小廚房及私人露台，部份單位為海景公寓，在房間內即可飽覽維海靚景。酒店11樓擁有25米室外無邊際泳池，泳池以綠松色巴厘礦石鑲嵌，泳池可以欣賞到維多利亞港、太空館等景色。酒店更被Trip.com評為「2025年全球100 - Instagram打卡酒店」。

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K11 ARTUS寓館 (K11 ARTUS)
房價：人均HK$1763／晚起（海景開放式公寓 ）
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號
交通：地鐵尖東站步行約1分鐘；地鐵尖沙咀站步行約6分鐘
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香港無邊際泳池酒店【2】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）位於北角，屬凱悦酒店集團旗下五星級酒店。地理位置極佳，徒步可達地鐵站、碼頭，附近亦有往來深圳的大巴車站。酒店擁有一個25米室外無邊際泳池，位於酒店東座頂樓（23樓），開放時間由上午6時30分至晚上10時，泳池無邊際設計彷彿一直延伸至維港，是熱門的打卡位，酒店更被Trip.com評為「香港靚景酒店第19名」。

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香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）
房價：人均HK$427／晚起（特大床房 ）
地址：香港東區北角邨裏一號
交通：地鐵北角站步行約2分鐘；地鐵炮台山站步行約13分鐘
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香港無邊際泳池酒店【3】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近尖東站及尖沙咀地鐵站。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有兩個室外泳池，當中的泳池露台屬無邊際水療泳池，並且可以欣賞到維港美景，旁邊亦提供餐飲小食，可以盡情放鬆。香港麗晶酒店更被Trip.com評為「2025年全球100 – 奢華酒店」之一。

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香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）
房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號
交通：尖東站步行2分鐘
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香港無邊際泳池酒店【4】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內。酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有海景露台。酒店三樓設有60米長的室外無邊際泳池，可飽覽南區海景，邊設池畔小亭供住客休息、放鬆享受日光浴。特設戶外兒童嬉水池，具備一系列為2歲或以上兒童而設的水上玩樂設施，包括水上隧道、水上射擊遊戲、水上地堡、攀岩遊戲、滑梯等。酒店亦設有5間餐廳、健身中心和水療中心等休閒娛樂設施。

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）
房價：人均HK$473起（海景客房）
地址：香港仔海洋徑3號
交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士
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香港無邊際泳池酒店【5】洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）於2021年開幕，座落於有「香港後花園」之稱的西貢。酒店擁有260客房及套房，大部分房間坐擁海景且設有露台，特色房型更設私人花園及私人天台花園！酒店設75米長的露天無邊際泳池位於酒店海寓樓頂層，一邊游泳更可以一邊望海！

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洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）
房價：人均HK$565起（豪華房）
地址：西貢惠民路28號
交通：烏溪沙站車程19分鐘
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香港無邊際泳池酒店【6】雅格酒店（the Arca）

雅格酒店（the Arca）坐落在黃竹坑，於2021年開幕，擁有187間客房及套房。酒店除了鄰近海洋公園外，最大的特色是幾乎所有房間都可以看到海景！酒店亦設有健身室、酒吧、餐廳，當中必去天台無邊際泳池，泳池可以270度飽覽香港仔避風塘及鴨脷洲景色，池畔更有著名香港藝術家的創作的壁畫！難怪被Trip.com評為「香港Instagram打卡酒店第18名」！

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雅格酒店（the Arca）
房價：人均HK$287起（城景特大雙人床客房）
地址：黃竹坑香葉道43號
交通：黃竹坑站步行7分鐘
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香港無邊際泳池酒店【7】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店25米長的室外無邊際泳池位於6樓，泳池與海岸線連成一線，可於泳池旁欣賞維多利亞港的壯麗景色！現場亦有餐飲供應。酒店亦有室內恆溫泳池，住客可以在大理石的恆溫泳池放鬆暢泳，或躺在太陽椅上欣賞維港景色。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）
房價：人均HK$2,625起（九龍山景大床房）
地址：尖沙咀梳士巴利道18號
交通：尖東站步行1分鐘
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香港無邊際泳池酒店【8】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場的102至118層，是全港最高的酒店，擁有312間房，客房內可以無死角俯瞰維多利亞港、南中國海或城市景觀！位於118層的室內無邊際泳池，更是全球最高！泳池配有LED天花屏幕裝飾，雖然是室內泳池，但高層景觀毫無遮擋，是打卡必到的好地方！

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）
房價：人均HK$1,700起（豪華大床房）
地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場
交通：九龍站步行7分鐘
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香港無邊際泳池酒店【9】荃灣西如心酒店（Nina Hotel Tsuen Wan West）

荃灣西如心酒店（Nina Hotel Tsuen Wan West）坐落在荃灣西，四通八達的行人天橋網絡連接多間大型購物商場、餐廳、戲院及港鐵站，盡攬地利。酒店提供多達1608間客房及套房，均可飽覽開揚城景或海景。 酒店亦配備室內及室外泳池、健身室、餐廳等設施。室外無邊際露天泳池位於9樓，住客可以在泳池旁邊飽覽海景。

荃灣西如心酒店（Nina Hotel Tsuen Wan West）
房價：人均HK$305起（高級城景房）
地址：荃灣楊屋道8號
交通：荃灣西站步行6分鐘
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香港無邊際泳池酒店【10】香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）位於紅磡灣，距離尖東購物區約20分鐘步程，地理位置優越！酒店大部分房間可欣賞到維多利亞港及香港島天際線景色，且均配備免費迷你吧、咖啡機、私人浴室等，空間十分寬敞。酒店擁有全長25米的戶外無邊際泳池，泳池採用恆温暖水，全年開放，住客一年四季都可以在泳池畔欣賞到維多利亞景色。

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）
房價：人均HK$610起（豪華大床房）
地址：紅磡灣紅鸞道38號
交通：黃埔站步行5分鐘
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