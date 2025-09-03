萬聖節活動13推介｜海洋公園哈囉喂/迪士尼/首個音樂嘉年華/$70起

萬聖節活動｜萬聖節去邊好？2025年10月31日就是萬聖節，大家除了可以花心思Cosplay應節外，當然不少得參加各大與「鬼怪」有關的活動啦！《香港01》「好食玩飛」編輯為大家精選11大萬聖節好去處，除了有香港海洋公園哈囉喂全園祭及迪士尼等樂園之外，還有日本當代恐怖漫畫大師伊藤潤二的體驗展，當中最平低至人均$70！詳情即睇下文！



萬聖節好去處【1】香港海洋公園哈囉喂全園祭2025——全新6大鬼屋＋10大精彩表演／獨家94折

說到萬聖節怎能沒有海洋公園哈囉喂？海洋公園哈囉喂全園祭將於今年9月6日至11月2日舉行！今年將有全新6大驚嚇體驗以及10大精彩表演。其中鬼屋「AEON 信用卡呈獻：怨靈盲盒」，更以近年Hit爆的盲盒作為主題，充滿新鮮感！其餘5間鬼屋亦分別以駭人奇案、瘋狂科學家實驗、邪教、食人族及亡靈節慶祝活動等有關，令人期待！套票現有獨家94折，2人同行全日票配搭指定3間鬼屋，最平人均都只是$701！

香港海洋公園哈囉喂全園祭2025｜全日門票＋指定3間鬼屋

優惠價（2人同行）：$1,403起｜原價$1,636起｜人均$701

優惠價（成人）：$701.5起｜原價$818起

優惠價（小童）：$466.3起｜原價$549起

日期：9月6日至11月2日

地址：香港仔黃竹坑道180號



海洋公園哈囉喂10.10回歸｜六大鬼屋＋十大嘩鬼匯演登場 頑魂主題挑戰驚嚇極限 獨家95折優惠門票限量發售

萬聖節好去處【2】香港迪士尼樂園——全新「惡人反轉大街派對」／阿Jack怪誕大餐回歸／積分低至半價換購

香港迪士尼20周年全新節目「惡人反轉大街派對」於今年9月19日至11月2日舉行！在經典電影《睡公主》中的黑魔后將會聯同多位迪士尼惡人踩入美國小鎮大街舉辦邪惡派對！除了大街之外，當然不少得一眾可愛的迪士尼角色，如Duffy與好友、米奇與好友、小熊維尼、跳跳虎等人物，亦會換上全新萬聖節造型迎接來賓，成雙成對遊走園內各處，而阿Jack怪誕大餐也會回歸河景餐廳！門票及河景餐廳阿Jack怪誕大餐現有獨家優惠，可以積分低至半價預購！

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜1日門票

換購價（成人2位）：$515起｜原價$1,338起｜人均$257.5起

換購價（小童1位）：$202.5起｜原價$499起

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜連玩2日門票

換購價（成人）：$734起｜原價$769起

換購價（小童）：$575起｜原價$599起

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜河景餐廳阿Jack怪誕大餐

換購價（成人2位）：$515起｜原價$996起｜人均$257.5起

換購價（小童1位）：$202.5起｜原價$398起

＊兒童票只限購買成人2位套票後另加。

日期：9月19日至11月2日

地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



萬聖節好去處【3】萬聖節音樂嘉年華——香港首個萬聖節嘉年華／佔地13萬呎

香港首個萬聖節音樂嘉年華將於10月24日至11月2日一連十日在灣仔海濱活動空間舉行！嘉年華會佔地面積13萬呎，以南瓜及女巫為主題，不但有各式各樣的打卡燈飾，還有充滿神秘感的迷宮挑戰！

除了攤位遊戲之外，嘉年華更設有特色市集，各處充斥著特色小食，有得玩仲有得食！此外，主辦方還邀請了多位國際巨星及本地歌手上台表演，活動非常多元化！售票詳情有待公布！

香港首個萬聖節音樂嘉年華將於10月24日至11月2日在灣仔海濱活動空間舉行。（官方圖片）

日期：10月24日至11月2日

時間：5pm-11pm

地點：灣仔海濱活動空間



萬聖節好去處【4】伊藤潤二展——珍貴原畫／沉浸式鬼屋體驗／雙人門票83折起

日本當代恐怖漫畫大師伊藤潤二將於9月19日至11月9日在旺角INCUBASE Arena舉行《伊藤潤二恐怖體驗展2》！展覽除了會展出珍貴原畫之外，還有沉浸式的鬼屋體驗，就連經典角色富江和雙一也會現身，帶你原汁原味感受伊藤潤二筆下的詭譎世界！經01空間可低至95折積分換購入場門票。

伊藤潤二恐怖體驗展2｜展期門票 *適用於2025年9月19日至11月9日

展期單人票 - $179/張｜適用於 9月19日-10月10日、11月1-9日

萬聖節單人票 - $199/張｜適用於10月11 - 31日

（購票時需要先預定進場時段）

※所有購票入場人仕獲贈送面具一個（2種款式隨機送出）

日期：2025年9月19日 至 11月9日

時間：星期一至五 5pm-11pm；星期六至日 3pm-11pm

萬聖節開放時間（2025年10月11日至10月31日）：

星期一至五 5pm-12am；星期六至日 3pm-12am

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B2

體驗時間：60分鐘



萬聖節好去處【5】SandboxVR——《魷魚遊戲》／《屍森大宅》／獨家8折起

Netflix神劇《魷魚遊戲》第三季完結，覺得意猶未盡，不如到虛擬實境體驗館Sandbox VR親身體驗VR版的《魷魚遊戲》啦！Sandbox除了《魷魚遊戲》外，還有多款不同主題的遊戲，包括《海魔的詛咒》、《鋼鐵星空2088》及《屍森大宅》，啱晒萬聖節與三五知己一同挑戰！

玩家只需要戴上VR眼鏡，就能在虛擬世界之中化身成為遊戲角色，於寬敞的場地空間內自由活動，配合其360度都能看得見的視覺，瞬間仿如置身在另一個時空之中，感受「身陷險境」的刺激感！多款遊戲現有獨家優惠8折起！

SandboxVR｜魷魚遊戲 : 虛擬對決

優惠價（2人）：$690起｜原價$730起｜人均$345起

優惠價（3人）：$1,035起｜原價$1,095起｜人均$345起

優惠價（6人）：$1,966.5起｜原價$2,190起｜人均$327.75起

SandboxVR｜海魔的詛咒／鋼鐵星空2088／屍森大宅

優惠價（2人）：$580起 ｜原價$690起｜人均$290起

優惠價（3人）：$870起｜原價$1,035起｜人均$290起

優惠價（6人）：$1,652起｜原價$2,070起｜人均$275.3起

銅鑼灣店：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23樓

電話 : 3751 7922

營業時間：10am-10pm



尖沙咀店: 香港尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4樓

電話 : 2311 9995

營業時間：1pm-10pm



萬聖節好去處【6】Resalaser —— 夜光迷宮鐳射槍戰／獨家8折

萬聖節當然要追求刺激感！全港最受歡迎的鐳射槍對戰場地「Resalaser」，採用自家原創的147-NSLT 鐳射槍系統及裝備，做到射擊準確度和真實感，體驗更佳！

Resalaser鐳射槍戰有不同遊戲模式、情境及難度，例如：攻防戰、爭奪戰、首級行動、個人戰等，夜光迷宮場地搭配幻彩燈光及煙效，猶如置身星球大戰般，超級刺激！體驗完激烈的槍戰，場內亦有街機遊戲、桌球、足球機、飛鏢等設施可以任意玩！現有獨家8折！

Resalaser｜D2 Place店（2人入場）

優惠價（1局）：$140起｜原價$176起｜人均$70

Resalaser｜觀塘店（6人入場）

優惠價（2局）：$950｜原價$1,188｜人均$158

地址：九龍觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室



萬聖節好去處【7】Paint Bomber——進入互動式電子遊戲世界／門票83折起

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔在萬聖節一齊參加！門票現有優惠83折起！

Paint Bomber｜門票

優惠價（2人）：$398起｜人均$199｜原價$476起

地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



萬聖節好去處【8】Funkids 萬跑親子田徑賽2025——親子賽跑／萬聖節Cosplay比賽／獨家低至7折

萬聖節不一定要「嚇餐飽」！Funkids 萬跑親子田徑賽2025將於10月29日在銅鑼灣南華體育會舉行！小朋友不但可在不同的田徑比賽中一展身手，還可在現場參加各式各樣的萬聖節活動，例如有專業彩繪師到場的嘩鬼面繪、人像速畫、全家幅試影等親子活動，當日參加比賽的小朋友更可獲贈參賽證書一張！完成比賽後，還可參與Cosplay比賽，獲得票數最多的勝出者可獲贈精美禮品，現有報名優惠，獨家低至7折！

比賽項目一覽（官方圖片）

Funkids 萬跑親子田徑賽2025｜參加比賽項目

優惠價（一項）：$171｜原價$190

優惠價（三項）：$456｜原價$570｜人均$152

優惠價（四項）：$570｜原價$760｜人均$142.5

優惠價（五項）：$665｜原價$950｜人均$133

比賽日期：2025年10月29日

比賽地點：南華體育會

對象：2017年-2022年出生

預計比賽時間表：9am-2pm（2022-2020年組別）及2:30pm-4:00pm（2019-2017年組別）

＊時間會因應人數有所變動，大會將會保留最終決定權



萬聖節好去處【9】PAPABUBBLE——西班牙手工糖工作坊／限量快閃5折！

PAPABUBBLE—— 西班牙手工糖工作坊／限量快閃5折！（官方圖片）

PAPABUBBLE｜萬聖節手工糖果工作坊

優惠價（一對親子／一位成人）：$340｜原價$680

PAPABUBBLE｜萬聖節手工棒棒糖工作坊

優惠價（一對親子／一位成人）：$290｜原價$580

PAPABUBBLE｜熊貓造型手工棒棒糖工作坊

優惠價（一對親子／一位成人）：$340｜原價$680

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節好去處【10】萬遊觀塘海濱——南瓜雕刻、充氣城堡

觀塘海濱活動空間將於萬聖節期間舉行「萬遊觀塘海濱」，在80,000呎超大型場地中設置手作市集、萬聖節主題美食、互動娛樂及工作坊，可以體驗南瓜雕刻、萬聖節手工藝、占卜等，別具特色！場內還有充氣城堡及「Trick or Treat」活動、寵物化裝嘉年華、萬聖節變裝大賽及萬聖節音樂派對，萬聖節當晚更會有萬聖節帆船及遊艇在海濱巡遊演出！

日期：2025年10月25日至11月2日

地點：觀塘海濱長廊 + 觀塘海濱活動空間123



萬聖節好去處【11】愉景灣萬聖節夜市——手作市集+搞鬼美食

愉景灣萬聖節夜市將於10月26日回歸，今年比往年規模更大、更精彩！市集內將有各式各樣的「驚」喜手作小物、搞鬼美食和特色商品，市集更主打寵物友善空間，可以帶埋毛孩過一個難忘的萬聖節！

愉景灣萬聖節夜市——手作市集+搞鬼美食（官方圖片）

日期：2025年10月26日

時間：2:00pm-9:00pm

地點：愉景灣主要廣場



萬聖節好去處【12】大帽山屍樂園——鬼屋劇場殺

恐怖體驗 《大帽山屍樂園 - 鬼屋劇場殺》由沉浸式劇團 Mental Bread by港式情侶主辦，參加者將被帶到大帽山深處的「施樂園青年旅舍」，在廢棄旅舍、陰森飯堂、神秘道場中展開一場150分鐘的驚慄旅程！

故事講述「施樂園」被中式邪教佔據，教主為追求長生不老，以孤兒和信徒作祭煉屍。各位「信徒」需要進入實境場地自由探索、與演員互動、躲避殭屍、及進行任務追查線索，拼湊出「教主死亡真相」！

萬聖節好去處【13】《死在長沙灣》夜間導賞團

《死在長沙灣》夜間導賞團，將由導賞員林輝帶領，並由長沙灣走到深水埗，穿梭於這片土地的幽暗歷史、穿越戰爭、兇案與意外的傷痕，聆聽無差別殺人、情殺、大火、死刑、車禍、暴動、戰俘等不同的死亡故事！

《死在長沙灣》夜間導賞團（圖片來源：thirsty.hk／tassiefred.travel@Instagram）

