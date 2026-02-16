年宵市場16大2026｜辦年貨最後衝刺！港鐵通宵　附開放時間+地點

年宵花市市場攤位2026｜準備辦年貨的市民留意！年宵2026將今日起，在港九新界各地區同步舉行。今年花市規模盛大，除了傳統的濕貨攤位外，各式各樣的乾貨及特色美食亦強勢回歸！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了全港16個花市的亮點、必買年花推介以及詳細交通攻略。出發前必看這篇2026年宵花市懶人包！



年宵花市2026｜年廿九港鐵通宵行駛！

香港鐵路有限公司指，大部分鐵路線會於2月16日（年廿九）提供通宵服務（不包括東鐵綫來往上水至羅湖及落馬洲站的跨境車程、機場快綫及迪士尼綫）。

年宵花市2026｜人流實時情況教學

根據過往安排，政府會為年宵市場設立網上實時人流情況，讓大家在前往年宵市場之前，可以見到全香港14大年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示。

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉

年宵花市2026｜年宵攤位地址在哪？

2026年隸屬於食環署年宵花市共有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。而非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣。

香港傳統14大年宵市場 年宵 攤位數目 交通 維多利亞公園 濕貨攤位：180 乾貨攤位：216 快餐攤位：4 港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口 旺角花墟公園 濕貨攤位：64 乾貨攤位：66 快餐攤位：6 港鐵旺角東站D出口／太子站A出口 長沙灣遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3 港鐵長沙灣站B出口 觀塘遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：34 快餐攤位：5 港鐵觀塘站D1出口 元朗東頭工業區遊樂場 濕貨攤位：96 乾貨攤位：60 快餐攤位：2 港鐵元朗站／朗屏站 土瓜灣遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3 港鐵土瓜灣站A出口 荃灣沙咀道遊樂場 濕貨攤位：96 乾貨攤位：30 港鐵荃灣站D出口 葵青葵涌運動場 濕貨攤位：76 乾貨攤位：22 葵芳站D出口 大埔天后宮風水廣場 濕貨攤位：40 乾貨攤位：20 快餐攤位：1 港鐵太和站B出口

香港傳統14大年宵市場 年宵 攤位數目 交通 北區石湖墟遊樂場 濕貨攤位：73 乾貨攤位：19 港鐵上水站D1出口 屯門天后廟廣場 濕貨攤位：45 乾貨攤位：15 快餐攤位：2 港鐵屯門站A出口 將軍澳寶康公園 濕貨攤位：58 乾貨攤位：34 快餐攤位：1 港鐵寶琳站C出口 沙田源禾遊樂場 濕貨攤位：49 乾貨攤位：26 港鐵沙田站B出口 東涌達東路花園 濕貨攤位：10 乾貨攤位：17 港鐵東涌站B岀口

2026新年香港16個年宵花市市場🌸

今年香港隸屬於食環署的14個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。下文附有香港16個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

年宵花市2026【1】維多利亞公園

今年《最紅大廚》冠軍Sick! Burger主廚賴震環，以及米芝蓮一星Neighborhood主廚黎子安將在2月11日至16日特別現身，炮製新年限定賀年美饌，將熟食攤位升級！同時，亦有何蘭正、玉及香港富麗敦海洋公園酒店、Leela、良順興同台北人居酒屋等餐廳進駐攤位。此外，屆時會視乎交通及人流情況而進行特別交通以及封路安排。

維園年宵2026｜直擊！20大必行必食推介

維多利亞公園年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時; 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 銅鑼灣興發街1號 交通/封路安排 港鐵銅鑼灣站E出口/天后站A2出口 維園年宵2026｜交通/封路安排

維園年宵2026｜直擊

● 濕貨攤位：180個

● 乾貨攤位：216個

● 快餐攤位：4個

維多利亞公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【2】深水埗長沙灣遊樂場

長沙灣遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 長沙灣道及發祥街交界 交通/封路安排 港鐵長沙灣站B出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3

深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【3】旺角花墟公園(深水埗花墟公園)

旺角花墟公園年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 九龍旺角界限街101號 交通/封路安排 港鐵旺角東站D出口／太子站A出口 旺角年宵2026｜交通安排 攤位 濕貨攤位：64 乾貨攤位：66 快餐攤位：6

深水埗花墟公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【4】觀塘遊樂場

觀塘遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 觀塘翠屏道6號 交通/封路安排 港鐵觀塘站D1出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：34 快餐攤位：5

觀塘遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【5】土瓜灣遊樂場

土瓜灣遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 土瓜灣下鄉道66號 交通/封路安排 港鐵土瓜灣站A出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3

土瓜灣遊樂場年宵花市濕貨攤位有50個；乾貨攤位有36個。（資料圖片）

土瓜灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【6】葵青葵涌運動場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：76個

● 乾貨攤位：22個

● 交通：港鐵葵芳站D出口

葵青葵涌運動場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【7】荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道遊樂場年宵花市濕貨攤位有96個；乾貨攤位有30個。（資料圖片）

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：30個

● 交通：港鐵荃灣站D出口

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【8】大埔天后宮風水廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：20個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵太和站B出口

大埔天后宮風水廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【9】北區石湖墟遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：73個

● 乾貨攤位：19個

● 交通：港鐵上水站D1出口

北區石湖墟遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【10】屯門天后廟廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：45個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵屯門站A出口

屯門天后廟廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【11】將軍澳寶康公園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：58個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵寶琳站C出口

將軍澳寶康公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【12】沙田源禾遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站B出口

沙田年宵2026｜交通／封路4大安排

沙田源禾遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【13】元朗東頭工業區遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：60個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵元朗站／朗屏站

元朗年宵2026｜交通+8大封路安排

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【14】東涌達東路花園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：10個

● 乾貨攤位：17個

● 交通：港鐵東涌站B岀口

東涌達東路花園年宵市場2026 - 分佈圖

至於非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣，詳情如下：

年宵花市2026【15】龍騰觀塘新春夜市

「龍騰觀塘新春夜市2026」現正於觀塘裕民坊火熱進行中！這場為期17天的盛會集結了超過50個攤位，吃喝玩樂一應俱全！夜市特別以台灣夜市美食街為主題，大家可品嚐到龍鳳腿卷、蚵仔煎、香烤魷魚、蚵仔麵線、椒鹽蝦、甜不辣等台灣地道美食。還有香港街頭小食，蟹皇火瞳金釣包翅、蟹皇黃金飯等。除了美食，現場還有豐富的節慶活動與攤位，包括精緻手作、應節年花、新春主題打卡點等。

●開放日期：2026年2月6日至2026年2月22日

●開放時間：16:00－22:30（星期一至四）；12:00－23:00（星期五至日及公眾假期）

●地點：觀塘同仁街裕民坊YM² 觀塘市中心自由空間

●交通：港鐵觀塘站A出口

年宵花市2026【16】啟德體育園美食海灣

啟德首個戶外海濱年宵市集，伴絕美海景辦年貨，年味滿溢更添風情！精選多款特色攤位齊聚，應節年花迎春納福、手寫揮春筆墨添喜、新年主題扭汽球、臉繪、新派賀年禮品精巧別緻，應有盡有滿足年貨採購；更設地道特色熟食檔，琳琅賀年美饌讓你大飽口福，味蕾盡享新春滋味。

啟德體育園年宵市集｜地圖

啟德體育園年宵市集@https://www.kaitaksportspark.com.hk/

啟德體育園年宵市集｜交通

1.從宋皇臺港鐵站出發(約10分鐘)：D出口往右直行，途經啟德青年運動場後繼續直行，行經西橋，乘扶手電梯往下層至地面，即可抵達

2.從啟德港鐵站出發(約15分鐘)：D出口沿啟德車站廣場步行至啟德零售館2，左轉沿啟德體育大道直行，途經中央廣場及啟德主場館，乘扶手電梯往下層至地面，即可抵達

啟德體育園年宵市集交通@https://www.kaitaksportspark.com.hk/

●開放日期：2026年2月10日至2026年2月16日

●開放時間：15:00－20:00（2月10至12日）；15:00－23:00（2月13至16日）

●地點：啟德體育園美食海灣

● 交通：港鐵宋皇臺站D岀口／港鐵啟德站D出口

