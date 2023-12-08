冬至湯圓6間老字號！佳佳發哥都去　晶晶味道多　有間米芝蓮推介

冬至湯圓推介！冬至當然要食湯圓！《香港01》「好食玩飛」記者整合6大必食老字號糖水店，當中包括佳佳甜品、地茂館、福元湯圓，有關店舖不但供應湯圓，還有芝麻糊、紅豆沙、燉奶等中式甜品，便利大家選地方與親友分享冬至的喜悅。



歡度冬至，當然不少得吃湯圓（圖片來源：IG@food.daily.hk）

7大老字號糖水舖冬至湯圓推介

有 店舖出售外賣裝的湯圓，讓大家把湯圓帶回家慢慢歎（圖片來源：晶晶甜品）

冬至湯圓推介【1】佳佳甜品 —— 人氣度高！發哥成日去

獲米芝蓮推介的「佳佳甜品」，連發哥都是常客，分店更開到台灣。主打多款中式糖水包括手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊、杏仁糊及芝麻糊！招牌薑汁湯圓亦是自家包製，皮薄足料，芝麻餡香濃又甜而不膩，薑湯夠辣夠濃。

佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

營業時間：12:00 - 00:00

電話：2384 3862



冬至湯圓推介【2】福元湯圓 —— 有外賣裝

曾上榜米芝蓮推介的小店「福元湯圓」，以手工製足料爆漿湯圓聞名，粒粒皮薄煙韌，甜而不膩，咬開更有流沙餡料流出！除了招牌黑芝麻、花生湯圓，更有桂花酒釀湯圓、湯圓糖不甩等，亦可配搭芝麻糊、合桃露及杏仁茶等！該店亦有外賣裝的湯圓，讓大家把湯圓帶回家慢慢歎！

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

營業時間：16:00 - 00:00

電話：3106 0129



冬至湯圓推介【3】華園甜品專家 —— 米芝蓮都推薦

曾連續三年獲米芝蓮推介的「華園甜品專家」，主打各款中式甜品。除了湯圓，薑汁燉雞蛋、芝麻燉鮮奶、合桃燉鮮奶等，當中燉奶與芝麻的黑白配食法非常受歡迎，一碗糖水滿足兩個願望！

華園甜品專家

地址：新蒲崗祟齡街38號地舖

營業時間：13:00 - 00:00

電話：2322 3130



冬至湯圓推介【4】晶晶甜品 —— 玫瑰露酒饀湯圓熱賣

晶晶甜品招牌玫瑰露酒饀湯圓，咬開有香濃酒心餡流出，再配合熱騰騰的薑汁！另外亦有黑芝麻餡及奶黃餡湯圓，以及自家製生磨番薯栗子芋蓉露、黑糯麥米弼等特式甜品！

晶晶甜品

地址：灣仔灣仔道8號尚翹峰地下A1號舖

營業時間：13:00 - 23:00

電話：2578 6162



冬至湯圓推介【5】大良鴻輝記 —— 性價比高！約$20就食到

荃灣傳統中式糖水店「大良鴻輝記」，款式多而且性價比高，最平約$20都買得到，湯圓都只售$24！推介招牌桑寄生蓮子蛋茶、椰香藜麥紫米露及芝麻糊，當中藜麥紫米露口感豐富又足料，食完非常飽肚！

大良鴻輝記

地址：荃灣川龍街8號

營業時間：15:00 - 00:00

電話：2419 7711



冬至湯圓推介【6】地茂館甜品 —— 分店遍佈九龍、新界

逾30年歷史的九龍城老字號糖水甜品舖「地茂館甜品」，九龍灣、屯門、將軍澳都有分店！推介必食傳統中式糖水合桃露、芝麻糊、杏仁蓮子百合及桑寄生蛋茶等，仲有足料又煙韌的芒果小丸子系列！

地茂館甜品

九龍城分店

地址：九龍城福佬村道47號地舖

營業時間：12:00 - 00:00

電話：2382 5004



屯門分店

地址︰屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼地下G43號舖

營業時間：14:00 - 23:30

電話︰9849 9875



將軍澳分店

地址︰將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-036號舖

營業時間：12:00 - 23:00

電話︰2310 9007



九龍灣分店

地址︰九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期地下G281號舖

營業時間：13:30 - 00:00

電話︰5599 6558



沙田分店

地址︰沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3106號舖

營業時間：12:30 - 23:30

電話︰6465 0981

