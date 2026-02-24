灣仔美食34大推介｜檀島3.1結業／米芝蓮燒鵝+糯米飯／過江龍沾麵

灣仔美食推介｜灣仔餐廳推薦｜灣仔特色餐廳｜無論是上班族尋找灣仔午餐好去處，還是收工後想發掘特色晚餐，灣仔都有無限驚喜！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了34大灣仔美食地圖，包括即將結業的檀島咖啡餅店，以及近日新開幕的魚雷沾麵等。即睇下文！



灣仔美食【1】檀島咖啡餅店——80年歷史餅店／3月1日正式結業

檀島咖啡餅店於1940年代開業，屹立香港已經超過80年，將與3月1日正式結業。檀島咖啡餅店以酥皮蛋撻最為著名，門前更有「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」以咖啡及蛋撻為題的對聯！有指餐廳的酥皮蛋撻有多達192層酥皮，特別鬆化酥脆，蛋漿很滑、蛋味夠濃，甜度適中。此外，餐廳的雞批及菠蘿包亦是人氣茶點，絕對要試！

檀島咖啡餅店

地址：灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓

人均消費：~$50



灣仔美食【2】魚雷沾麵——熊本排隊名店攻港！

熊本排隊名店「魚雷沾麵」終於攻港，在灣仔設立首家海外分店，甫開幕即成為當區人氣店！「魚雷沾麵」選用「二日煉成」的濃湯及自家製粗麵，具有極佳的掛湯力，並提供冷熱麵選項。 招牌「魚雷沾麵」融合多種辣椒與辣油，麻辣鮮香；另一人氣咖喱沾麵，則使用特製香料咖喱，提供原味魚介湯、拌咖喱醬、混合享用的「一麵三吃」體驗。

魚雷沾麵

地址：灣仔駱克道389號地舖

人均消費：~$150



灣仔美食【3】甘牌燒鵝——連續11年米芝蓮一星！

連續11年蟬聯米芝蓮一星榮譽的甘牌燒鵝是灣仔人氣的排隊店！甘牌燒鵝位於軒尼詩道，由老闆的祖父輩開始製作燒鵝，至今仍然沿用超過70年歷史的家傳秘方與技藝。甘牌燒鵝的燒鵝金黃酥脆、入口即化、油脂及肥瘦都達到黃金比例！此外，店內的甘牌滷水亦不容錯過，有鵝掌、鵝翼、鵝肝等等，菜式應有盡有！

甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

人均消費：~$200



灣仔美食【4】The Pizza Project——70年代復古裝潢／大閘蟹、麻婆豆腐薄餅

The Pizza Project是人氣手工意粉Pici的姊妹店，環境裝潢充滿70年代復古氛圍，且提供一系列正宗及創新口味的意大利手工薄餅，更會因應不同時節推出特色口味，例如大閘蟹薄餅、麻婆豆腐薄餅等，另外亦有經典口味Carbonara及辣肉腸口味Nduja。餐廳更推出多款打卡able的甜品薄餅，Pizza Nutella及開心果口味都值得一試！

The Pizza Project

地址：灣仔星街5號地舖

人均價格：~$200



灣仔美食【5】美麗小廚——必試輝少三金鮑魚煲仔飯

灣仔美麗小廚主打各式各樣的煲仔飯。煲仔飯飯底乾爽、粒粒分明。師傅在煲煮時加入自家煉製的豬油，令飯粒充滿油香。煲仔飯配料亦十分多樣，有臘味、半肥瘦臘腸、潤腸、鵝肝等。重點推介「輝少三金鮑魚煲仔飯」，煲仔飯有炸蒜、鹹蛋等配料灑在醇鮮的燜鮑魚與金蠔上，吃起來多一份鹹香，味道更有層次。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈一樓

人均消費：~$300



灣仔美食【6】船記——米芝蓮必比登／黃鱔臘腸煲仔飯必試

船記連續兩年獲得《香港米芝蓮必比登推介》，主打多元化的手工粵菜。餐廳每逢秋冬亦會特別推出一系列煲仔飯，其中黃鱔臘腸煲仔飯更是必試！店家每日現宰新鮮黃鱔，其豐富的魚油與臘腸一同散發濃郁的香氣，味道甘香且口感豐腴。另外乳鴿煲仔飯同樣吸引，熱騰騰的煲仔飯與嫩滑多汁的乳鴿，每一口都吸盡乳鴿油香，啱晒秋冬時份品嘗！

船記

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心6樓

人均消費：~$300



灣仔美食【7】再睡5分鐘——人氣手搖攻入港島

台式茶飲品牌再睡5分鐘，由YouTuber滴妹創立，登港後人龍不斷，飲品價格由$19至$28不等，店舖主打3cm棉被厚奶蓋系列獲不少人讚賞，奶蓋採用進口忌廉和紐西蘭牛奶，鹹甜適中，不會太濃稠，配上清新茶底，是奶蓋愛好者必試！

再睡5分鐘

地址：灣仔茂蘿街7號 M7 G05舖

人均消費：~$25



灣仔美食【8】強記美食——米芝蓮必比登推介2025

強記美食由路邊攤起家，其臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，建議選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

強記美食

地址：灣仔駱克道406號地舖

人均消費：~$50



灣仔美食【9】幸屋——隱世拉麵小店／招牌豚骨拉麵

這家位於灣仔的隱世拉麵店，店舖裝潢充滿日式風情，空間雖然不大，但勝在座位舒適，而且格局別具日本拉麵小店的氣氛。熱門菜式包括金武士豚骨拉麵、黑蒜濃厚山藥豚骨拉麵以及吉列廣島蠔。拉麵軟硬適中，湯底味道濃郁不油膩。金武士豚骨拉麵採用肥瘦相間的叉燒，口感嫩滑惹味，值得一試。

幸屋

地址：灣仔機利臣街5-9A號維昌大廈地舖

人均消費：~$150



灣仔美食【10】癡膠雞——必食花膠雞湯麵

癡膠雞位於灣仔軒尼詩道，主打養生花膠雞湯麵，湯底滋補美味，米線掛湯且口感爽滑彈牙。雞肉與花膠不但份量十足，而且雞肉肉質鮮嫩、花膠軟糯爽口。另外餐廳的小食，如蟹肉忌廉餅、金磚豆腐等都是熱門選擇！

癡膠雞

地址：灣仔軒尼詩道254號地舖

人均消費：~$80



灣仔美食【11】Hiyama 日山——A5和牛壽喜燒／香港第2間店

日山壽喜燒在灣仔全新地標合和商場中落户，成為品牌的第2間香港分店，以及港島區的第1間分店，這間分店更盡顯百年歷史珍罕古董裝潢！「日山」選用的日本和牛是由「日山畜產」認證的「A5和牛嚴選 肉眼、西冷」，肉質細膩柔軟，入口即融，油脂分佈均勻！

Hiyama 日山

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店4樓416號舖

人均消費：~$800



灣仔美食【12】薔紅——$88脆皮燒春雞日賣逾千份

薔紅特色茶餐廳的招牌脆皮燒春雞，抵食套餐價$88，有半隻燒春雞配香飯／意粉／沙律／薯條，加$8有一碗中湯或羅宋湯；加$10有一杯凍飲。好食玩飛記者問過老闆，單日可賣1,200多份燒春雞餐，每隻雞的工序需時至少4小時，最繁忙時更要開4個炸雞，32隻雞一齊炸！真是大受歡迎！

薔紅

地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓

人均消費：~$70



灣仔美食【13】東寶小館——大排檔特色戰鬥碗、風沙雞

想在香港體驗大排檔獨有煙火氣，東寶小館就是不錯之選。東寶小館屹立北角30多年老字號大排檔，近年於灣仔商廈重開，出名菜好吃、來過的名人多！東寶小館主打多款粵式手工菜，當中必點現點現燒的風沙雞，外皮酥脆，雞肉也很嫩滑；黃金蝦蝦肉鮮甜肥美，咸蛋黃汁香濃惹味；沙拉骨，酸甜沙拉醬配上炸排骨，非常送飯！邊吃小菜，不忘以「戰鬥碗」飲啤酒，大啖肉大啖酒，好寫意！

東寶小館

地址：灣仔謝斐道303號凱聯2樓

人均消費：~$200



灣仔美食【14】標記雲吞麵——招牌雲吞牛筋麵

想在灣仔食一碗地道的雲吞麵，不妨去標記雲吞麵！這裏的鮮蝦雲吞都是每日新鮮現包，大大粒，蝦仁爽脆新鮮，獲不少好評。此外，店家的牛筋也分量十足，牛筋燉煮得恰到好處，入口幼滑，令人一試難忘。

標記雲吞麵

地址：灣仔灣仔道119號地舖

人均消費：~$30



灣仔美食【15】新景園咖喱小廚——招牌咖喱豬扒飯

新景園咖喱小廚以招牌咖喱豬扒飯、乾炒牛河、各款鑊氣小炒及粉麵聞名，不少網民表示都自家製咖喱味道驚喜，豬扒份量十足，外皮炸得鬆脆，內裡肉質嫩滑，而且啖啖肉汁，網民表示整體不會十分油膩。

新景園咖喱小廚

地址：灣仔春園街20號地舖

人均消費：~$90



灣仔美食【16】元朗合隆潮州粉麵——必食胡椒豬雜湯、豬油撈麵

位於灣仔的元朗合隆潮州粉麵店每天大排長龍，人氣非常高！主打豬雜白胡椒湯、豬油撈麵、冰鎮墨魚頭以及花雕醉雞，看似普通的潮州菜式，憑著新鮮食材及用心烹調技巧，成為灣仔區平民美食。

元朗合隆潮州粉麵——必食胡椒豬雜湯、豬油撈麵（圖片授權：IG@foodstalkers_hk）

元朗合隆潮州粉麵

地址：灣仔德仁街3號A舖｜灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心地下2號舖

人均消費：~$70



灣仔美食【17】鮨樂——頂級吞拿魚+蟹味噌甲羅燒

鮨樂以超新鮮的吞拿魚而聞名，與日本豊洲頂級供應商「山幸集團」合作，每日將冰鮮吞拿魚直接空運到港，每一口吞拿魚都充滿魚的鮮味，甘甜細膩！除了拖羅壽司外，蟹味噌甲羅燒、岩蠔、原條極上金目鯛、吞拿魚拖羅丼同樣是必食推介，而且價錢更非常親民！

鮨樂

地址：灣仔港灣道 30 號新鴻基中心 1 樓 137-139 號舖

人均消費：~$120



灣仔美食【18】PINTXOS by bàrbar——美國牛柳／西班牙甜品

PINTXOS by bàrbar由西班牙餐主廚Xavier Pla，招牌菜包括美國牛柳伴鵝肝配佩里戈爾汁、米蘭牛面頰配坎伯蘭汁、鵪鶉蛋配薯蓉、西班牙辣肉腸等。 冷盤方面，必點是三款各具特色的鯷魚串，包括傳統鯷魚串、曼切戈芝士鯷魚串及以辣椒提味的辣味鯷魚串，辛香帶勁！甜品方面，西班牙傳統酥炸甜品Xuxo更是必點！

PINTXOS by bàrbar

地址：灣仔船街22號地舖

人均消費：~$250



灣仔美食【19】杉玉——壽司郎旗下居酒屋

壽司郎旗下的居酒屋杉玉，食物款式和日本清酒超過100款，人均約$200，非常抵食！餐廳環境以木色為主，加上私隱度高，很適合和家人朋友聚餐。除了推介餐廳招牌菜吞拿魚漁船盛、池魚骨脆餅和羅勒醬蒜香橄欖油煮魷魚番茄配法包外，他們的鮮榨檸檬梳打酒也相當值得一試，非常推介在下班後，或是假日前往這裡小酌一杯！

杉玉

地址：灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖

人均消費：~$200



灣仔美食【20】貓之眼——手打日式和牛漢堡扒 招牌三色醬汁

這間餐廳由曾在日本淺草洋食店擔任大廚的廚師主理，主打雙拼醬汁日式蛋包飯，秉持著日本小店的職人精神，香嫩滑蛋包裹著秋田縣產的米飯，再淋上自家製醬汁，賣相非常吸引！食客可以自由配搭醬汁，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁及濃茄燴牛肉醬，款款都經長時間熬製，拌飯一流。有網民推介忌廉雞肉拼和牛漢堡蛋包飯，價錢為$102。

Cat's Eye 貓之眼

地址：灣仔汕頭街24號地舖

人均消費：~$110



灣仔美食【21】Seoul Noodles——韓國爆紅刀削麵

在韓國爆紅的刀削麵專門店Seoul Noodles，主打地道的韓式刀削麵，最平$68便可以吃到，CP值超高！餐廳的招牌菜雞湯刀削麵，足足有半隻雞，湯底十分清甜而且沒有油膩感，雞肉也非常細嫩Juicy。愛吃辣的，不妨試試辣牛肉湯麵，牛肉份量毫不客氣，配搭掛湯的刀削麵非常惹味！除了刀削麵，還有飯類、小食等。

Seoul Noodles

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大樓地下A號舖｜灣仔莊士敦道206-212號208 Johnston地下3號舖

人均消費：~$130



灣仔美食【22】麺屋こころ——特色日式撈麵

來自日本的「麺屋こころ」（Kokoro Tokyo Mazesoba），主打招牌日式撈麵，在自家製的麵條上加入溫泉蛋、辣肉燥、慢煮叉燒等多款配料，非常足料！香港店不時更會推出期間限定口味，想試試拉麵或者沾麵以外的日本料理，不妨一試！

麺屋こころ

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大廈地下1C號舖

人均消費：~$110



灣仔美食【23】Grill Tajimaya——手工漢堡扒

日式洋食屋Grill Tajimaya主打即叫即製鐵板手工漢堡扒，招牌黑毛和牛漢堡扒套餐採用時令和牛及豚肉混合製成，上面淋上味道香濃的Taleggio軟芝士，上枱前會先用錫紙保溫，入口軟稔，肉汁豐富。

Grill Tajimaya

地址：灣仔港灣道30號 新鴻基中心2樓2A-1鋪

人均消費：~$150



灣仔美食【24】1963木十豆寸——台式古宅風歎古早料理

主打古早味台式料理的「1963木十豆寸」，位於一座唐樓的2樓，裝修和佈置大多使用老闆在台灣收集的古物，營造一種台灣老宅的感覺。餐廳提供多款套餐及小菜，包括紅燒牛肉麵、三杯雞、滷味拼盤等，每款午市套餐都會附送沙律和甜品，而滷肉飯套餐則會有滷味拼盤。

1963木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

人均消費：~$180



灣仔美食【25】Samsen泰麵——米芝蓮推介招牌船麵

香港近年有不少主打船麵的餐廳，位於灣仔一級歷史建築藍屋附近的泰麵是其中一間人氣小店，連續獲米芝蓮推介，門外經常大排長龍。餐廳裝修走復古懷舊泰國風，擺設了舊式家具、泰式鐵標牌。最受歡迎的菜式是泰式和牛船麵，不少網民稱讚湯底濃郁、牛肉肉質嫩滑。

泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下

人均消費：~$170



灣仔美食【26】莎巴馬來西亞餐廳——米芝蓮老字號星馬菜

灣仔一間人氣星馬菜結業兩年後，以原班人馬在原區重開，必試多款招牌菜式包括正宗海南雞飯、肉骨茶、椰汁辣飯、自家熬製肉骨茶、馬來椰絲炸香蕉、蕉葉燒魚等，款式選擇繁多，味道正宗地道。

莎巴馬來西亞餐廳

地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖

人均消費：~$250



灣仔美食【27】後街牛扒——高質扒房 必試牛腰扒

位於灣仔窄巷的後街牛扒，是一間位置略為隱蔽的扒房，但亦因如此，用餐環境相對其他餐廳寧靜。餐廳主打高質牛扒，當中推介美國荷斯登牛腰扒配法式忌廉牛油薯蓉，肉質細緻，夾帶獨特油香，配少少生蒜已令味道更有層次。另外意大利黑松露蘇格蘭蟹皇扁意粉、蘇格蘭公爵蟹肉扁意粉，也是餐廳的招牌菜。

後街牛扒

地址：灣仔交加里7號永成大廈地下A號舖

人均消費：~$300



灣仔美食【28】Associazione Chianti——1KG重T骨牛扒

主打傳統意大利菜的Associazione Chianti，是區內頗具名氣的意大利餐館。餐廳採用USDA Super Prime級黑安格斯牛扒，油花特別豐富，而且肉質與脂肪分布均勻，及牛味濃郁。當中必食足足重達1KG的厚切佛羅倫斯T骨牛扒，以特製的烤爐炭燒，非常惹味，食肉獸最啱！另一推介是手工意粉及甜品Tiramisu，意粉每天新鮮製造，質地偏略帶煙韌和掛汁，而作為意大利甜品的經典Tiramisu亦同樣出色。

Associazione Chianti

地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖

人均消費：~$500



灣仔美食【29】Pier 1929——270度維港景色 絕美下午茶

灣仔人氣海景餐廳Pier 1929除了坐擁270度維港景色，每晚8時更可一邊用膳，一邊欣賞幻彩詠香江！餐廳中庭設有一條浪漫花海隧道，吸引很多人慕名前往打卡影靚相！餐廳不時都會推出特色主題的下午茶套餐！

Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

人均消費：~$300



灣仔美食【30】合和軒——必吃臘肉白鱔煲仔飯！

合和軒位處灣仔合和酒店，面朝維港壯麗的景色。餐廳早前還推岀煲仔菜菜單，例如啫啫鮑魚雞煲，以鮮嫩雞肉、鮑魚、豬膶炒製而成；臘肉白鱔煲仔飯，搭配油潤甘香的臘肉與香脆的飯焦，是品嘗當造肥美細嫩白鱔的最佳選擇；還有生炒瑤柱臘味糯米飯，將糯米飯炒至粒粒分明，瑤柱鮮味十足，臘味鹹香四溢，禦寒暖胃！

合和軒

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓

人均消費：~$290



灣仔美食【31】Latter Café——法式奶油咖啡店

Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

人均消費：~$150



灣仔美食【32】Bakehouse——前四季酒店餅廚主理

說到灣仔美食，少不了由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而且價錢相宜，門外經常大排長龍！最受歡迎的是葡撻，不少網民稱讚葡撻酥皮香脆，內餡甜而不膩。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

人均消費：~$50



灣仔美食【33】13 Thirteen——烘底三文治／早餐店／港島上班族恩物

13 Thirteen因爆餡烘底三文治而聞名，烘底三文治有不少款式，例如黑松露炒蛋、芫荽炒蛋、蔥花炒蛋等，炒蛋是13 Thirteen是拿手主菜，所以當然有蝦仁炒蛋飯、瑞士雞翼糖心蛋飯等菜式，價錢為48至68蚊，除了三文治和飯類，也有販售粉麵、意大利包Ciabatta、熱狗、牛角包、菠蘿包等。店內只限外賣形式銷售，啱曬上班族買份早餐邊行邊食！

13 Thirteen

地址：灣仔皇后大道東75號地舖

人均消費：~$40



灣仔美食【34】餃掂——手工餃／特式小食／養身湯

以每日新鮮手工製作餃子而聞名的餃掂，灣仔也有分店，有湯餃和煎餃的款式，味道也有不少選擇，有網民推介龍鳳松茸雙煎餃（黑白松露），98蚊8隻。除了餃子，也有特式小食如黃金原味皮蛋（$28）、蜜餞雞翼；另外也有養身湯，20蚊1碗，有蘋果、生魚、無花果、准山等食材在湯內。

餃掂

地址：灣仔莊士敦道44號地舖

人均消費：~$70



