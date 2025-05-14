Agoda優惠碼2025｜訂酒店即減5%折扣！無門檻全球適用｜附教學

撰文：程朗天 陳映蓉
出版：更新：

Agoda x《香港01》獨家優惠，訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda x《香港01》獨家優惠詳情，最抵又無門檻當然是經指定連結訂酒店，享有5%優惠啦！「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇，Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼資訊，最好bookmark儲存）

台灣櫻花浪漫盛放（圖片來源：IG@irenejian）

Agoda 《香港01》獨家優惠　訂酒店無門檻減5%

即日起至2025年6月14日，透過 Agoda x 《香港01》專屬網頁預訂酒店即享無門檻減5%優惠！優惠適用於入住期至2026年3月31日的訂單。

Agoda x《香港01》獨家優惠（圖片來源：Agoda網頁截圖）

Agoda x《香港01》獨家優惠
優惠有效期：即日起至2025年6月14日
酒店入住期：即日起至2026年3月31日
適用平台：優惠只適用於網頁版，須經指定連結進入，不用輸入優惠碼。
領取方法：按此

Agoda 20周年限時優惠碼2025

Agoda預訂精彩活動可減最多50%

注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：2025年5月7日至5月21日
領取方法：按此

Agoda預訂機票可減最多30%

注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：2025年5月7日至5月21日
領取方法：按此

Agoda住宿低至4折

注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：2025年5月7日至5月21日
領取方法：按此

Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學大阪酒店2025推介47間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$153起東京新酒店2025推介39間｜人均$161／近車站／家庭房／免費溫泉
東京市區亦有多處可賞櫻（圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！）

Agoda超值星期3享8折優惠

注意：每星期三，於指定Agoda網頁預訂指定酒店可享8折
優惠有效期：由即日起 直至 另行通知
領取方法：按此

Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量／指定消費額

Agoda不設最低消費，即享95折

注意：須於指定Agoda網頁領取，住宿即減高達HK$360
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda滿HK$930即享92折

注意：須於指定Agoda網頁領取，住宿即減高達HK$350
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda限時減價優惠低至15折

注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda 共同支持野生動物保護預訂住宿享高達85折

注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

Agoda x 渣打信用卡86折優惠

優惠有效期：即日起至2025年6月30日
酒店入住期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐信用卡93折優惠

有效期：即日起至2025年12月31日
酒店入住期：即日起至2025年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐Premier信用卡86折優惠

優惠有效期：即日起至2025年8月31日
酒店入住期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x DBS信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Citi信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年2月28日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 恒生信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年3月31日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 渣打信用卡93折優惠

優惠有效期：即日起至另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 美國運通信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Visa信用卡 93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

優惠有效期：即日起至另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

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