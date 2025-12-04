iHerb優惠碼2025｜12月獨家限時折扣+12大必食魚油補充品推介

iHerb優惠碼2025｜現代人越來越講求健康，保健品已漸成必需品。買開保健品的人對iHerb應該不陌生，益生菌、運動用品、美容品、有機食品，甚至日常雜貨，iHerb也一應俱存。想買保健品又未懂怎樣用iHerb的也不要緊，以下的懶人包，教你怎樣登記成員、使用8月最新優惠碼購物等資訊，還會定期分享優惠碼！



iHerb優惠碼｜最新折扣優惠

新用戶｜首單輸入優惠碼，可享全單 7 折優惠

優惠期：2025年12月3日起 至 2025年12月31日

優惠碼：NEW30

節日特惠 | 輸入優惠碼，精選產品低至 35 折

優惠期：即日起至另行通知

限時優惠｜iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼

優惠期：即日起至另外通知

消費滿 60 美元享額外 10% 折扣

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：GOLD60

Force Factor｜8折優惠

優惠期：即日起 至 2025年12月31日

使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列

優惠碼：FORCEFACTOR

品牌聯合促銷週｜低至8折

優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。

限時優惠指定貨品｜低至25折

優惠期：即日起至另外通知

iHerb優惠碼｜認識iHerb

iHerb是甚麼？它安全嗎?iHerb是一家大型的保健品線上購物平台，在美國也有合法登記的實體公司，因此相對其他網購平台更有信心保證。此外，iherb上品牌和產品種類繁多，普遍售價即使計算運費在內也較香港便宜，因此而受到歡迎。

iHerb優惠碼｜iHerb 4個特色：

1. 安全可靠的品牌

超過50,000+ 款歐美的營養補充品，欄目分明，更會有食材敏感、素食等標示，品牌都是市面上熱門、有保證的牌子。

2. 免運費優惠

只要滿300港元便免運費，以SF Express直送香港。

3. 定期試用品

定期推出試用品，試用品通常有最大的優惠折扣，如：1元購買。

4. 自動訂貨優惠

提供定期自動送貨享優惠，重複訂單更有95折優惠及免費送貨服務。

iHerb 元宵優惠低至75折

要使用優惠碼，先要成為會員，但怎樣做？即睇下文。

iHerb優惠碼｜創立戶口

1. 先在首頁右上角的位置，將地區轉換成「hk」，再滑向「Sign In」，點選「創建我的帳戶」。

2. 輸入基本資料，確認年滿18歲，創立帳戶後，收到確認電郵便是成功創戶。

iHerb優惠碼｜設立戶口與購物步驟 點入優惠碼？

1. 建立完戶口後，選取自己想買的貨品，記得選擇容量大小，便可以「加入購物車。」

2. 進入購物車介面，在右邊輸入折扣碼。

3. 送貨目的地選擇「香港」，系統會幫你計算運費，滿20美元（300港元）的訂單即可免運。

4. 選擇貨品後，就按「前往結帳」，填好送貨資料後，按「提交訂單」即可。

iHerb膳食補劑暢銷排行榜Top3

第3位：California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油

California Gold Nutrition® Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油含有德國加工的 kd-pür® IFOS™ 優質濃縮魚油，封裝在魚明膠軟凝膠中，更有全黃金保證！

這款800特濃縮Omega-3醫級魚油在平台上獲得許多好評，指有助於心血管健康、減少膽固醇和體脂肪，對大腦和眼睛健康也有幫助。

California Gold Nutrition® Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油

獨家8折優惠價：$169.61（原價：$212.02）

第2位：Life Extension 生物活性全複合維生素B

Life Extension 生物活性全複合維生素B由每種營養素的生物活性形式製成，優化吸收，提供身體健康發育所需的物質，更獲得Non-GMO LE 認可。

不少網民在平台上表示產品效果顯著，服用後感覺精神變好、疲勞減少，能有效補充維生素B群，有助於促進健康代謝及優化睡眠。

Life Extension 生物活性全複合維生素B

獨家8折優惠價：$65.08（原價：$81.35）

第1位：California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油含多種omega-3s，包括DHA和EPA，原料來自全球高度精製和濃縮的天然魚油，滿足嚴格的品質控制標準。不少顧客評價指產品有助於減緩身體發炎反應並優化精神狀態，及有助於心血管健康並降低心血管疾病風險。

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油

獨家8折優惠價：$168.28（原價：$210.36）

iHerb運動營養暢銷排行榜Top3

第3位：Optimum Nutrition 金標準全乳清蛋白

Optimum Nutrition 金標準全乳清蛋白每含有24克高品質蛋白質，有助於塑肌，進一步將碳水化合物和脂肪「分離」，所含有的天然必需氨基酸（EAAs）則可支援肌肉修復。

Optimum Nutrition 金標準全乳清蛋白

獨家8折優惠價：$339.56（原價：$424.45）

第2位：Sports Research Omega-3 魚油

Sports Research Omega-3 魚油爲成年人提供三倍強度的 Omega 3，產品擁有IFOS五星認可，DHA和EPA含量高，有助於減少膽固醇、緩解發炎及保護心臟。許多顧客表示性價比，對眼睛乾澀也有一定效果。

Sports Research Omega-3 魚油

獨家8折優惠價：$399.28（原價：$499.11）

第1位：California Gold Nutrition® Sport 肌酸粉

California Gold Nutrition® Sport 肌酸粉可添加到電解質/水合/耐力飲品、蛋白質奶昔、代餐粉末、增重劑或冰沙中。研究顯示，肌酸可幫助增加瘦肉量，減輕肌肉疲勞，提高身體或運動能力。

許多顧客表示產品能顯著提升運動表現和記憶力，加強耐力和促進肌肉修復與生長。亦有部份人認為肌酸粉溶解快速、吸收迅速，適合在鍛鍊前服用以提高運動效率。

California Gold Nutrition® Sport 肌酸粉

獨家8折優惠價：$109.96（原價：$137.45）

iHerb美容美妝暢銷排行榜Top3

第3位：Advanced Clinicals 膠原蛋白精華

Advanced Clinicals 膠原蛋白精華採用高級醫級膠原蛋白精華素，純膠原蛋白和大豆提取物可抗老化、提升、優化膚色，大豆提取物更可針對下垂、缺乏彈性和面部皺紋。

Advanced Clinicals 膠原蛋白精華（圖片來源：iHerb）

網民評價保濕效果優異，易吸收且有淡淡香氣，敏感肌膚也能使用。許多人表示皮膚變得更有彈性和光滑，細紋有所優化。

Advanced Clinicals 膠原蛋白精華

獨家78折優惠價：$56.38（原價：$70.47）

第2位：Advanced Clinicals 透明質酸精華

Advanced Clinicals 透明質酸精華用蘆薈、蘋果提取物、海洋紅藻（又稱爲海洋蘆薈）和優效透明質酸來爲肌膚補足水分。β-葡聚糖可減少自由基損害，促進健康肌膚。利用天然的富含維生素成分，深層補水，修復肌膚水分與彈性。

Advanced Clinicals 透明質酸精華（圖片來源：iHerb）

Advanced Clinicals 透明質酸精華

獨家8折優惠價：$56.38（原價：$70.47）

第1位：Advanced Clinicals 維生素 C 逆齡精華

Advanced Clinicals 維生素 C 逆齡精華含有抗氧成分維生素 C 和阿魏酸，能夠對抗膚色暗淡、暗沉色素。α-羥基酸則能打造更均勻的膚色。多數用戶反映使用後斑點淡化效果明顯，皮膚變得更明亮且有彈性。

Advanced Clinicals 維生素 C 逆齡精華（圖片來源：iHerb）

Advanced Clinicals 維生素 C 逆齡精華

獨家8折優惠價：$56.38（原價：$70.47）

iHerb食品百貨暢銷排行榜Top3

第3位：Lakanto 羅漢果甜味劑

Lakanto 羅漢果甜味劑對於生酮飲食者非常友好，羅漢果糖是天然糖，零熱量、零血糖、零淨碳水，可以作為生蔗糖替代品。對於需要控制血糖或保持身材的人士，是一個健康的選擇！

Lakanto 羅漢果甜味劑 798

獨家8折優惠價：$31.76（原價：$39.7）

第2位：La Tourangelle 清淡可口酪梨油

La Tourangelle 清淡可口酪梨油以優質鱷梨果肉壓榨萃取而成的，帶有良好的水果味和微妙的黃油味，成分天然健康，對減少膽固醇和血壓有幫助。除了可以用作廚房配料，也可用於皮膚和頭髮護理。

La Tourangelle 清淡可口酪梨油

獨家8折優惠價：$100.68（原價：$125.85）

第1位：Bragg 有機蘋果醋

Bragg 有機蘋果醋由有機種植蘋果制成，含有產生有機酸和酶的「醋母」，可加入飲品、自制的沙拉醬或調味汁中，成分健康天然。不少網民表示蘋果醋有助於消化、輕體、減少膽固醇和控制血糖，在持續飲用後胃脹問題減少。

Bragg 有機蘋果醋

獨家78折優惠價：$33.58（原價：$40.73）

iHerb洗浴個護暢銷排行榜Top3

第3位：Hobe Labs Energizer 毛囊刺激劑

Hobe Labs Energizer 毛囊刺激劑可以幫助獲得更濃密、更飽滿、更健康的頭髮，獨特配方含*Bio-Ferm™ (Herbi-Ferm) 含 10 種草本以及荷荷巴和泛醇（維生素 B-5），爲頭髮和頭皮注入新的活力，實現更濃密、豐盈、健康的頭髮！

Hobe Labs Energizer 毛囊刺激劑

獨家8折優惠價：$78.35（原價：$97.94）

第2位：Mild By Nature 豐盈洗髮精

Mild By Nature 豐盈洗髮精，利用天然成分如生物維生素、B複合物、泛醇、藜麥、亞麻蛋白、蠶豆籽和枇杷葉提取物，有助於獲得更豐盈、看起來更健康的頭髮。許多人表示這款洗髮水能有效優化油性頭髮的問題，使頭髮蓬鬆且去油力強。

Mild By Nature 豐盈洗髮精

獨家8折優惠價：$75.71（原價：$94.64）

第1位：NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠是以天然木糖醇為主要成分的優質無氟牙膏凝膠，不但成分天然健康、清涼爽口，更可以幫助擁有更白、更健康的牙齒！

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠（圖片來源：iHerb）

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠

獨家8折優惠價：$34.25（原價：$42.82）

