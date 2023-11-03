UNIQLO免費送2000件搖粒絨T恤！做漏一步拎唔到！雙11優惠超多

UNIQLO雙11免費送2000件搖粒絨T恤！雙11快將來臨，UNIQLO都由即日起一連2週推大量限定優惠好物及驚喜好禮！當中最注目莫過於免費送2000件皇牌搖粒絨T恤，想要就要睇清楚下文3步驟加1關鍵！另有一系列特價衣飾，如大熱外套、上衣、工裝褲，連皇牌HEATTECH及超輕型羽絨系列都有得平！即睇優惠詳情！



UNIQLO雙11大特領來襲！一連2週推大量限定優惠好物及驚喜好禮！（圖片來源：UNIQLO官網）

UNIQLO免費送2000件搖粒絨T恤 連雙11特價優惠

由即日起至11月9日，UNIQLO將免費送2000件皇牌搖粒絨T恤！不過，這個活動首先第一步是先於UNIQLO APP中註冊成為會員，並玩IG遊戲，完成3步即可免費獲得，做少任何一步都無法換領。

UNIQLO在雙11期間將免費送2000件搖粒絨T恤！（圖片來源：UNIQLO官網）

UNIQLO免費皇牌搖粒絨T恤 換領3步驟

【1】Follow @uniqlo_hk_macau IG 專頁

【2】於指定 Instagram 貼文 comment box @2 個朋友

【3】Click 入 IG Bio Link 填寫資料及分享「你最希望搖粒絨 T 恤能帶給你的最重要功能及原因」



UNIQLO多款首次限定優惠！線上線下同步！羽絨外套激減100

除了大送2000件搖粒絨T恤，UNIQLO還線上線下同步，設有多款首次限定優惠，如首次推出女/ 男裝超輕型羽絨外套 限定優惠，原價$599，現特價$499！此外，女裝 HEATTECH U 領T恤 / 男裝 HEATTECH 圓領T恤都是首次做優惠，原價$99，現特價$79！而嬰幼兒 HEATTECH U 領 T 恤則原價$59，現特價$49！

至於男女通用 U 圓領 T 恤、寬版直腳工裝褲、柔軟磨毛恤衫都有不同折扣，比原價平$20至$100，詳情可閱UNIQLO官方網。

UNIQLO雙11特價詳情 ▼ ▼ ▼

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UNIQLO X JW Anderson 秋冬英倫經典新時尚

搶先首日入手全新 UNIQLO and JW Anderson 2023 秋冬設計師聯名系列今日登場 ! 全新系列必定入手單品包括女裝長袖緹花圓領針織衫、厚搖粒絨印花拉鏈連帽外套、長袖拼色高領連身裙，男裝孖襟大衣、Souffle Yarn 高領針織衫、各款長褲等，一齊穿出英倫經典新時尚！