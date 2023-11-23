Black Friday優惠｜NET-A-PORTER低至半價$161有交易/Uniqlo$39起

NET-A-PORTER快閃優惠！NET-A-PORTER在感恩節的Black Friday推出Cyber Weekend限時優惠！時尚服飾、手袋、運動服飾、護膚品等超過9000款產品幾乎全部7折，部分品牌更勁減至半價！而Uniqlo亦由11月24日起，一連2星期舉行「三大感謝回饋」大特價！今次主打冬季男女裝，不論超輕型羽絨外套、HEATTECH、搖粒絨外套、連帽衛衣、連身裙、長褲等全部割價，低至$39起！想以低價入手Uniqlo至新冬裝，粉絲們要把握掃貨機會。



NET-A-PORTER感恩節快閃優惠 半價入手時尚服飾

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Balenciaga全部7折 人氣袋款最平$7490入手

一直受潮人追捧的Balenciaga，單品最平HK$1,190入手，要入手就要趁早！Hourglass系列手袋HK$6,790起；Le Cagole 系列塗鴉卡套由HK$2,900減至HK$2,030；Le Cagole包款折後低至HK$7,490；百搭BB Logo皮帶亦只需HK$2,100起！其他服飾、頸巾、時尚首飾、休閒鞋款在NET-A-PORTER通通有折，快啲將心頭好買曬返屋企啦！立即搶購👉🏻NET-A-PORTER｜Balenciaga

按圖即看Balenciaga部分折扣產品：

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The North Face全部半價 保暖羽絨$807起

運動品牌The North Face同樣有優惠，而且全部半價！The North Face單車褲及短版上衣現享5折優惠，分別只售HK$157.7及HK$177.5，一套入手仲平過原價買一件！如果秋冬打算去露營或滑雪的人更要留意，The North Face保暖羽絨由HK$1,615減至HK$807.5；無袖羽絨現售HK$847.5；短版羽絨減至HK$1,062.5；三種穿法的防風防水大褸亦低至HK$2,165，真係超抵！立即搶購👉🏻NET-A-PORTER｜The North Face

按圖即看The North Face部分折扣產品：

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護膚品牌Aesop 7折 最平$161

至於護膚品方面，文青保養品牌Aesop亦同樣有7折優惠！經典護膚套裝由HK$865減至HK$605；抗氧化精華由HK$430減至HK$301、滋潤乳霜只售HK$311.5；潔面露及面膜亦分別只需HK$259及HK$252便可入手，潤手霜更只需$161，送禮自用都一流！立即搶購👉🏻NET-A-PORTER｜Aesop

按圖即看Aesop部分折扣產品：

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除了上述幾間人氣品牌，Converse、adidas Originals、Chloé、Balmain、Jacquemus、Marni等過百個品牌的產品均有折扣！NET-A-PORTER Black Friday快閃優惠的產品折扣將會在購物車中顯示折扣後金額，所有產品折扣並不包括運費，基本運費為HK$150，如果買滿HK$3000則可享免運費！叫埋班朋友一齊掃貨啦！

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Uniqlo 2週大特價！男女冬裝$39起

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

步入冬季，日夜溫差漸大，是時候添置禦寒衣物，免得著涼！Uniqlo由11月24日起至12月7日期間，一連兩週推出全店及會員獨家限時優惠，當中涵蓋多款冬季男女裝、超輕型羽絨外套、HEATTECH、搖粒絨外套、連帽衛衣、連身裙、長褲、甚至配件等人氣商品都有，最平$39起買到。

Uniqlo減價精選【1】女裝羅紋高領T恤、圍巾、襪子 $39 起

首輪大特賣，一系列打底、配飾及襪子都有特價！女裝羅紋高領T恤（長袖，特價$79 原價$149）、女裝絲棉混紡圍巾（附胸墊，特價$59 原價$149）、女裝襪子（特價$39 原價$99）以及女裝棉質連身裙（特價$79 原價$149）。

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【2】HEATTECH 極暖系列 保暖度高1.5倍$99 起

冬天想輕盈出門，必備一件保暖度高、又輕又薄的HEATTECH！Uniqlo的極暖系列，比普通HEATTECH高1.5倍保暖系數，現特價$99起，作為打底，簡單加上外套頸巾，足夠應付攝氏10度以下天氣！另外，針織帽、可調節漁夫帽、輕型厚搖粒絨背心都有得平，一律$99起。

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【3】招牌搖粒絨外套 多色多碼$149 起

至於另一優惠，便是Uniqlo招牌的搖粒絨外套都有減價！ 男女裝通用，多色多碼選擇 ，最平$149起！

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【4】買滿$600 送不銹鋼杯

於11月24日至11月30日期間，單次購物淨額滿 $600，即可獲贈限定不銹鋼杯乙個，每天每店名額60個，喜歡的朋友必不可錯過！

Uniqlo一連2星期大特價，買滿$600送不銹鋼杯！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價11月優惠

日期：11月24日至12月7日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

