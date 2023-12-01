adidas大特價3折/跑鞋$107起！Uniqlo男女裝$39起、bossini買1送1

adidas大特價3折！跑鞋最平$107買到！買2件還可另享8折優惠，粉絲們必不可錯過！此外，Uniqlo12月也推出大割價優惠，一系列男女裝、童裝及HEATTECH 超極暖單品，低至$39起；bossini則正值周年感謝祭，全場65折，精選貨品4折，T恤/衛衣$49起，內衣/長褲買1送1等，是時候入手一系列美觀兼保暖的冬季單品，犒賞自己過去精彩的一年 ！



adidas推出年終3折大特價！（圖片來源：adidas官方Facebook）

adidas大特價3折！買2件另享8折優惠！跑鞋最平$107買到！

adidas由即日起開始推出年終大特價，由運動套裝、連帽衛衣、T恤、腰包、波鞋、跑鞋及運動鞋等均有，其中，亮點必是TENSAUR RUN 跑鞋，特價$107買到（原價$359）！而平時款款過千的OZWEEGO META的超輕盈運動鞋系列都有特價，現$479買到（原價$1199）!至於男女裝方面，今次特價主打秋冬運動服單品，如大熱的羊羔絨外套、連帽長袖衛衣、ESSENTIALS 長袖上衣等都一律3折，趁平，必然要大量入手！

（圖片來源：adidas官網）

平時例過千的OZWEEGO META系列都有3折！（圖片來源：adidas官網）

TENSAUR RUN 跑鞋，特價$107買到（原價$359）！（圖片來源：adidas官網）

adidas大特價12月優惠

日期：即日起至12月

官方網址：https://www.adidas.com.hk/



Uniqlo減價！冬季男女裝限時1週大特價！

UNIQLO 秋冬感謝節第二週於即日起至12月7日登場，全店及會員均享有獨家限時優惠，當中涵蓋多款冬季男女裝、童裝、襯衫、HEATTECH 超極暖單品、搖粒絨、內衣、襯衫、背心、到工裝褲、甚至配件等人氣商品都有，最平$39起買到。當中，人氣話題新品《HUNTER x HUNTER 獵人》及《Sanrio characters: Kuromi & My Melody》UT 系列都有特價，一律$99，粉絲們必不可錯過！

購買 Uniqlo

Uniqlo長絨搖粒絨外套都有得平！（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價亮點【1】高領T恤、女裝背心 39起

Uniqlo一系列時尚T 恤、荷葉袖T 恤、 羅紋短身圓領 T 恤、女裝透膚背心一律$39，多色均碼，作為打底最好不過。購買 Uniqlo

（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價亮點【2】HEATTECH 搖粒絨、粗針企領針織外套 $129起

至於另一優惠，便是超保暖HEATTECH大減價！當中包括女裝 HEATTECH 搖粒絨圓領長袖T恤、長絨搖粒絨拉鏈長袖外套、男女通用 Souffle Yarn 粗針企領針織外套等，最平$129起入手！購買 Uniqlo

（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價亮點【3】新品卡通UT系列 $99起

UNIQLO與動漫作品《HUNTER x HUNTER 獵人》推出全新聯名UT系列，六款短袖 T 恤各以小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力，以及獵人協會會長尼特羅等角色為主題，一律$99！至於女生們最愛的Sanrio角色Kuromi和My Melody亦再度登場，由 UT、衛衣及連帽衛衣款式都有，更以充滿少女心的粉紅色和紫色為主調，為冬天注入可愛活力！購買 Uniqlo

Uniqlo減價亮點【4】買滿$400送潮流手機掛繩

於12月1日至12月7日期間，單次購物淨額滿 $400，即可獲贈限定潮流手機掛繩乙條，先到先得，換完即止。

（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價12月優惠

日期：即日起至12月7日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/



bossini周年感謝祭4折大優惠！T恤/衛衣$49起 內衣/長褲買1送1

近日bossini以香港【有「衣」種精神】為題，推出一連11日的限定大特價！全場65折優惠*，精選價品低至4折，還有日日限定賞，如男女及童裝精選短袖T恤$49起、衛衣系列$79起、內衣/長褲買一送一等！著數多多！

＊不包括限定日優惠貨品、羽絨系列、內衣褲和襪（優惠不適用於北京道及澳門分店）。

（圖片來源：bossini官方網站）

日日限定賞

12月1日：長袖印花/淨色T恤 男女裝 $69；童裝 $59

12月2日：指定褲款買一送一

12月3日：內衣系列 / 襪款 買一送一（不包括保暖內衣系列）

12月4及5日：淨色衛衣系列 男女裝 $89-HK$149

12月6日：印花衛衣 男女裝 $89；童裝 $79

12月7日：指定 T 恤 男女裝 $79-$99

12月8日：指定褲款買一送一

12月9日：超輕薄羽絨外套 $329-$369 ；超輕薄羽絨外套背心$259-$299

12月10日：Ztaywarm 保暖內衣買二送一



bossini「衣」種精神 周年感謝祭

優惠日期：即日起至12月10日

